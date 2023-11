Mezőgazdasági drónpilóta – most alakult ki, de máris hiányszakma

A mezőgazdasági szezon végén, levonva a tanulságokat, egyre több gazdálkodó állapíthatja meg, hogy megérett az idő a modernizálásra. A nehéz mezőgépek, ha nem is az összes munkafázisból, de a növényvédelem területéről bizonyos esetekben már kivonhatóak. A precíziós mezőgazdasági elvek alapján minél célzottabban tudják a gazdák megoldani a növényvédelmet, annál jobb eredményekre számíthatnak. Így a traktorok helyett a permetező drónok látványa egyre gyakoribbá fog válni a földek felett. Csipak-Török Ágnes, a Légtér.hu ügyvezetője, repülésbiztonsági elemző és Jordán László növényvédelmi szakértő ad tájékoztatást a növényvédelmi drónpilóta képzésről és a szakterület fejlődéséről.

A szemünk előtt alakul ki egy új szakma, a növényvédelmi drónpilóta, amiről sokan még nem is hallottak, ám a mezőgazdaságban minden szezonnal nő a kereslet azok iránt a szakemberek, vállalkozások iránt, akik a megfelelő engedélyek és tapasztalat birtokában drónok segítségével tudják ellátni a növényvédelmi feladatokat, a permetezést.

Nem csoda, hogy nő az érdeklődés a drónpilóták iránt. A precíziós mezőgazdaságban a drónokkal való permetezés mellett számos érv szól: elektromos árammal működtethető, könnyű szerkezettel rendelkező gépekkel a permetezést olyankor is el tudják végezni a szakemberek, amikor a hagyományos technológia korlátozottan áll rendelkezésre. A szenzoroknak, térképező és tervkészítő szoftvereknek hála a munka hatékonysága nő, ez pedig mind időben, mind költségoldalon megmutatkozik. Nem elhanyagolható az sem, hogy a drónnal nincs taposáskár, nem tömörödik a talaj.

Komoly befektetés egy saját permetező drón

Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy sokan könnyű és gyors pénzkeresési lehetőséget látnak a drónozásban, pedig a permetező drón megvásárlása nem elég, szükséges hozzá aggregátor, tartalék- és csereakkumulátorok, egy monitorozó drón sem árt, valamint kelleni fog egy szállító jármű, általában pick-up, valamint a műveleti engedélyről sem feledkezhetünk meg. Jelentős a személyi költség is: a drónpilóta mellett szükséges egy repülésfigyelő személy, illetve egy előkészítő személy, és természetesen a szakmai irányító, a növényorvos.

„Nem biztos, hogy minden gazdának érdemes permetező drónt vásárolnia. Nem is elsősorban a beruházás megtérülése a kérdéses – noha az is rendkívül fontos –, hanem a szükséges »szellemi tőke« befektetése, illetve rendelkezésre állása. A növényvédelmi drónpilóta végzettség megszerzése sok tanulást igényel, de ennél is fontosabb az a tapasztalatmennyiség, amit tanfolyamon nem, csak a gyakorlatban lehet megszerezni”, vezet be minket Jordán László a modern növényvédelmi megoldásokba.

Csipak-Török Ágnes hozzáteszi: „A drónpilóta képzéseket és engedélyeket európai uniós jogszabályok szabályozzák, azonban a drónos permetezésre nemzeti előírások vonatkoznak. Míg a jogi keretrendszert az EU rendeletek adják, addig a speciális, permetezésre vonatkozó követelmények tagállami hatáskörben maradtak, ezért ha valaki külföldön tervez hasonló tevékenységet folytatni, mindenképpen tájékozódjon a helyi előírásokról.

Még csak most alakult ki, máris hiányszakma

A Légtér.hu Kft. idén kezdte el a növényvédelmi drónpilóta képzését, amelynek előnye, hogy néhány hónap alatt szakmát szerezhet az érdeklődő. Ahogy Csipak-Török Ágnes beszámolt róla, “gyakori, hogy azért hiányoznak egy-egy óráról a hallgatók, mert sok a megkeresésük, szezonban szünet nélkül dolgoznak”.

Éppen ezért praktikus a késő őszi, téli hónapokban belevágni a tanulásba, mert időjárástól függően 4-6 hónap alatt megszerezhető az engedély, azaz tavaszra már tud drónpilótaként dolgozni az, aki szeretne.

“Az elmúlt években nőtt az agrárszakképzésre jelentkező fiatalok száma, ami azért is örvendetes, mert az agrárium egyik jelentős kérdése a gazdálkodói társadalom magas átlagéletkora. A fiatalok fogékonyabbak az új megoldásokra, ezért elsősorban tőlük várunk jelentős szerepet a drónok használatának elterjesztésében, de »Idősebbek is elkezdhetik!«”, mutat rá Jordán László, növényvédelmi szakértő.

Engedély nélkül a büntetés szinte garantált

A repülésbiztonsági elemző elmondja, hogy ahogy az igény is egyre nő a képzett drónpilótákra, úgy a hatósági ellenőrzések száma is gyarapodik az engedély nélkül permetezők kiszűrése végett. A permetezőket ellenőrizheti a helyszínen a Nébih, a helyi kormányhivatal, és repülés szempontjából is kaphatnak vizsgálatot. Az ellenőrzések száma nő, idén 35 ellenőrzés történt a Nébih tájékoztatása szerint.

Bárki ingyenesen betekintést kaphat a mezőgazdasági drónozás világába

Aki szeretné megszerezni az új szakképesítést növényvédelmi drónpilótaként, annak az első lépés egyszerű, az A1/A3 szintet online, ingyenesen elvégezheti. “Ezután következik a komolyabb A2 szint, ami már emberekhez közelebbi, nagyobb drónok működtetését is lehetővé teszi, valamint a pilóta nélküli légijármű-irányítói igazolvány megszerzése is szükséges ahhoz, hogy elkezdhesse a növényvédelmi drónpilóta alapképzést”, ismerteti Csipak-Török Ágnes. Hozzáteszi, “a Légtér.hu Kft. csapata úgy dolgozta ki a képzést, hogy sok próbateszttel, kérdéssel segítse a tananyag memorizálását, így lehetséges, hogy a sikeres elmételi vizsgák aránya 98% a tanulóink között”.

Díjmentes betekintésre nyújt alkalmat a Légtér.hu Kft. növényvédelmi drónpilóta workshopja, ahol érdekes előadásokon élőben is ismerkedhetnek a területtel az érdeklődők. A Légtér.hu Kft. ügyvezetőjének, Csipak-Török Ágnesnek kezdeményezésére elindult a Nők a drónszakmában találkozó, amelyet már harmadik alkalommal tartottak meg, és ezúttal egy Boing 747-es szimulátorozási lehetőséggel kötöttek össze.

