Minimalista formatervezési megoldások a Samsungtól

A terméktervezés során bizonyos, feleslegesnek tűnő elemek elrejtésével vagy kihagyásával letisztultabb formavilág érhető el.

Ehhez elég, ha a dizájnerek meghatározzák, melyek a termék működéshez elengedhetetlen részletek. Így lesz valami minimalista. Legújabb Neo QLED TV modelljeinek megalkotásakor a Samsung mérnökei is olyan látványvilágot hoztak létre, amely a szükségtelen részletek tudatos elhagyásával teremt értéket.

A készülékek működése és a leginkább fontos funkciók megőrzése elsődleges a televíziók esetében, a Samsung tervezői azonban emellett a felhasználás körülményeit is figyelembe vették. A Neo QLED 8K modellek kialakítása így a TV környezetét és az azt körülvevő egyéb készülékeket is figyelembe veszi. A felhasználók életmódjának részletes tanulmányozásával azokat a tényezőket, amelyek zavarhatják a nézőt a tévé használata közben, eltávolították a Neo QLED 8K készülékekről, így csak a különleges felhasználói élmény marad.

Korlátok nélkül

A Samsung TV-k egyedi Infinity Screen, végtelen képernyőjének és a szinte teljesen kávamentes kialakításnak köszönhetően a felhasználók elmerülhetnek az egyedülálló élményekben. A Samsung Neo QLED 8K készülékek káváit a fejlett tervezési- és gyártástechnológiának köszönhetően közel nullára csökkentette a vállalat. A 0,8 mm keskeny, rozsdamentes acélkeret eltünteti a határokat a kijelző és környezete között, így a készülék szinte lebeg a levegőben. Hogy a lehető legkevesebb részlet vonja el a felhasználók figyelmét, a készüléken található Samsung logó mérete is csökkent, így a termék formája önmagáért beszélhet.

A keskeny megjelenés ellenére a TV teljesítménye a legújabb gyártási technológiáknak köszönhetően kimagasló. A képernyő hátuljába beépített hangszóró és a mélynyomó rendszer gazdag hangzást biztosít, így nincs szükség külső hangrendszerre. A mesterséges intelligenciát alkalmazó technológiával a felhasználók a készülék környezetéhez és a tartalom típusához igazított hangzást érhetnek el. A Neo QLED 8K letisztult, egyszerű megjelenésével magával ragadó élményt biztosít.

One Connect újragondolva

A nagyképernyős tévékészülék egyik legfontosabb előnye, hogy a felhasználók könnyen belefeledkezhetnek a kedvenc tartalmaikba, ezt az élményt azonban a készülék környezete megzavarhatja. A Neo QLED 8K kialakítása során a Samsung tervezői kiemelt hangsúlyt fektettek az ilyen helyzetekre is, gondosan megvizsgálták a termék elhelyezésének lehetőségeit és módjait. A falra szerelhető modellekhez általában a termékbe és a falba beágyazott kiegészítőkre van szükség, míg az állványos tévékhez asztalok vagy egyéb bútorok szükségesek, amelyek esetenként útban lehetnek és zavaróvá válhatnak. A kellemetlenségek elkerülése érdekében a Samsung One Connect megoldását úgy alakították át, hogy illeszkedjen a különféle felhasználói környezetekhez és ezzel is hozzájáruljon az élményhez. A megújult One Connect optimalizált méretét és vastagságát a különböző lakókörnyezetek alapos vizsgálatával határozták meg, annak lemezes, keskeny kialakítása jelentősen megkönnyíti a telepítést.

A korábbi One Connect átalakításával a vállalat tervezői egy új tartozékot alkottak. A Felszerelhető észrevétlen csatlakozás a korábbi modellekhez képest sokkal kisebb helyet foglal, és elrejthető a készülék mögé, úgy, hogy felszerelhető annak hátoldalára. A felhasználói élmény megőrzése és a kényelmes használat érdekében a Felszerelhető észrevétlen csatlakozás helytakarékossága és esztétikai előnyei mellett a televíziókészülék elemeit is átalakították, így például a kábel bemeneti modul helye is megváltozott. A csatlakozók a TV hátuljáról a Felszerelhető észrevétlen csatlakozás egység oldalára kerültek, így könnyebben hozzáférhetők.