Az akkumulátorgyárakhoz a logisztikai ismereteknek is fel kell zárkóznia

Debrecen mellett már Nyíregyházán is akkumulátorgyár megépítése van tervben. A Kelet-Magyarországot érintő fejlesztésekhez azonban magas színvonalú logisztikai munkaerő megléte is szükséges.

Ennek érdekében a Nyírség fővárosában a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) kellő érdeklődés esetén Felsőfokú Logisztikai Menedzser képzést indít személyes oktatás formájában, ráadásul akár már idén ősszel.

Nemcsak a nyíregyházi, de a Debrecen és Miskolc környéki érdeklődőket is várják

Évente több száz Felsőfokú Logisztikai Menedzsert képez a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE). A több évtizedes hagyományokkal rendelkező képzés ráadásul személyes oktatás formájában hamarosan Nyíregyházán is elindulhat.

„Az akkumulátorgyárak működéséhez elengedhetetlen a magas színvonalú logisztikai ismeretek megléte. Példaként csupán, az alapanyagokat a gyártási helyszínekre kell szállítani, az üzemekben precíz intralogisztikai folyamatokat kell ellátni, valamint a késztermékeket a felhasználási helyekre is el kell juttatni, ezért magas színvonalú, hatékony, integrált logisztikai rendszerekben kell gondolkodni”

– mondta Dr. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnöke, aki hozzátette, hogy a speciális gyártási, jelen esetben akkumulátorgyártási folyamatokhoz a megfelelő logisztikai ismeretek viszont nélkülözhetetlenek.

A logisztikai képzés célja, hogy az azt elvégző, sikeres vizsga után a gazdasági élet különböző területein, az egyes gazdasági szervezetekben logisztikai tervezési, szervezési, irányítási, valamint ellenőrzési feladatokat tudjon ellátni. Aktív résztvevőként tudjon közreműködni a vállalaton belüli, valamint a vállalat és a beszerzési, értékesítési piacai közötti integrált anyag- és információáramlás szervezésében, melyhez szorosan kapcsolódik a környezetünk védelme és a társadalmi felelősségvállalás is. Továbbá képes legyen kapcsolatot tartani más vállalati területekkel-csoportokkal, és közreműködni a vállalati stratégia elkészítésében is, ezáltal információkat biztosítva például a vezetői döntésekhez.

Megnőhet az igény Kelet-Magyarországon a logisztikai szakemberekre

A debreceni akkumulátorgyár hírei után, a közelmúltban bejelentésre került, hogy a kínai Sunwoda Electronics gyár építését tervezi Nyíregyházán. Az autóipari akkumulátorgyártó vállalat 580 milliárd forintos nyírségi beruházása terv szerint már jövőre elindul, így hamarosan a logisztikai szakemberekre is releváns igény keletkezhet.

„A Kelet-Magyarországot érintő beruházások magas színvonalú logisztikai ismeretekkel rendelkező munkaerő-igényt generálhatnak. Ezáltal pedig megnőhet a kereslet azokra a potenciális munkavállalókra, akik efféle tudással rendelkeznek. Szeretnénk, ha ilyen szakemberekből az ország keleti részében is egyre több lenne, ezért kellő érdeklődés esetén akár már idén ősszel Nyíregyházán is Felsőfokú Logisztikai Menedzser képzés indulhat”

– emelte ki a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnöke.

A nyíregyházi képzésben való részvétel feltétele azonos a többivel. A jelentkezőnek rendelkeznie kell bármilyen felsőfokú, vagy logisztikai ügyintéző OKJ-s végzettséggel, azonban akkor is tud jelentkezni, ha a szakterületnek megfelelő felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal, vagy 3 éves logisztikában eltöltött szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Vizsgával zárul a közel egyéves képzés, mely akár munka mellett is elvégezhető

A közel egy év alatt összesen 14 szombati alkalommal kerül átadásra a sikeres vizsgához szükséges tananyag magyar nyelven, így akár meglévő munkahely mellett is teljesíthető. A sikeres vizsga letétele után a versenypiac által elismert szigorú sorszámú tanúsítványt kapnak a hallgatók, melyben néhány személyes adaton túl, szerepel a vizsga végső érdemjegye, valamint a 3 tagú vizsgabizottság aláírása is. A képzés során átadott tudásnak egyre nagyobb a nemzetközi elfogadottsága, így igény esetén angol és német nyelveken is kérhető róla igazolás.

