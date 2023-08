A műanyag újrahasznosítás technikai megvalósítását vitatják meg Budapesten

A legtöbb műanyagfeldolgozó azt gondolja, hogy a termékeire nem vonatkozik a kötelező reciklátum tartalom szabályozás, amely folyamatosan lép életbe 2025-től. Azt gondolják, hogy a minőség megőrzése miatt soha nem fognak a termékeibe regranulátumot tenni, inkább megfizetik a díjakat, adókat. Ennek oka, hogy a jelenlegi mechanikai újrahasznosítással előállított regranulátumok minősége a legtöbb esetben jóval gyengébb, mint a „szűz” polimereké, valamint mindössze a műanyag késztermékek 25-30%-nál alkalmazhatók. A fenntarthatósági kezdeményezések által meghatározott és 2025-től folyamatosan életbelépő szabályozások a polimer piac minden szereplőjét lépéskényszerbe hozzák.

A megoldásokat a műanyag szakma legnagyobb közép európai konferenciáján a CENTRAL EUROPEAN PLASTICS MEETING 2023 vitatják meg a résztvevők.

A konferencia fő fókuszában a HULLADÉK ÁRAM és REGRANULÁTUM SZABVÁNYOSÍTÁS A mechanikai újrahasznosítás korlátai és azok ledöntésének módja A hulladékáramok optimalizálása és homogénebb műanyaghulladék csomagok összeállítása

Regranulátum minőségi standardok meghatározása A többség (70-75%) „re” polimer igényének kielégítéséhez vezető másik két út Polimer alapú virgin-recycling kompaundok

Chemical recycling – A méltán, avagy méltatlanul „rettegett” megoldás, mikortól lesz elérhető ipari méretekben?

A műanyagfeldolgozóknak lehetőségük lesz arra, hogy regisztráltassák rePOLIMER igényeiket annak érdekében, hogy az újrahasznosítók ez alapján tudják kialakítani jövőbeli termékportfóliójukat; a hulladék kezelők (Magyarországon a MOHU) pedig ez alapján alakítsák ki a szükséges hulladékáramokat.

A konferencia programok mellett a résztvevők a B2B MEETING szekciónkban több, mint 50 polimergyártóval, újrahasznosítóval és kereskedővel tárgyalhatnak.

A KIÁLLÍTÁS területén működő fröccs gépek láthatók, valamint 2023. szeptember 20-án beszélgetés a kötelező újrahasznosítási hányadról az autóiparban. Az „Regulation on circularity requirements for vehicle design and on management of end-of-life vehicles” EU szabályozási javaslat kapcsán.

Ahogy az OEM-ek látják,

Kihívás az polimergyártók és kompaundálók számára: előírt polimerkompaundok újrahasznosított anyaghányaddal,

Milyen kihívást jelent ez a gép- és szerszámgyártók számára?

Mindenkinek műanyagiparban és csomagolásban érintett cégnek érdemes csatlakozni Közép Európai műanyagipariértéklánc vezető üzleti személyiségeihez és piaci elemzőinkhez 2023. szeptember 19-20-án, Közép Európa műanyagos csúcseseményén.

