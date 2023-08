Újdonságokkal tér vissza a Schneider Electric „zöld” versenye

Ismét meghirdette „Sustainability Impact Awards” pályázatát a Schneider Electric, a tavalyi első kiíráshoz képest számos újdonsággal.

A fenntarthatósági törekvések megvalósításában és támogatásában élen járó vállalkozások pályázatait 2023. november 17-ig várják a szervezők, a globális győzteseket pedig jövő tavasszal hirdetik ki.

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat tavaly indította útjára a „Sustainability Impact Awards” versenyt, melynek célja a fenntarthatósági törekvések támogatásában élen járó partnerek erőfeszítéseinek elismerése volt. A társaság idén ismét meghirdette a pályázatot, azonban jelentős változások történtek az első kiíráshoz képest.

Idén már jóval szélesebb körből várják a pályázatokat, hiszen a partnerek mellett, ügyfelek és beszállítók jelentkezését is várják. Emellett módosultak a bírálati szempontok is annak érdekében, hogy a nettó zéró kibocsátás felé vezető úton megvalósított digitalizációs és elektrifikációs projektek minél szélesebb körével pályázhassanak az érdeklődő vállalkozások. A pályázati anyagokat idén november 17-ig lehet leadni, a globális győzteseket pedig 2024 áprilisában hirdetik ki.

Az idén bevezetett új díjkategóriák a következők:

„Impact to my Customers”: azon partnerek jutalmazása, akik vezető szerepet vállalnak a fenntarthatósági törekvésekben azáltal, hogy lehetővé teszik ügyfeleik számára a szén-dioxid-mentesítési céljaik elérését.

azon partnerek jutalmazása, akik vezető szerepet vállalnak a fenntarthatósági törekvésekben azáltal, hogy lehetővé teszik ügyfeleik számára a szén-dioxid-mentesítési céljaik elérését. „Impact to my Enterprise”: azon ügyfelek jutalmazása, akik saját működésük dekarbonizálásában tartoznak az élen járó vállalkozások köré.

azon ügyfelek jutalmazása, akik saját működésük dekarbonizálásában tartoznak az élen járó vállalkozások köré. „Impact to my Enterprise for Large or Midsize suppliers”: azon beszállítók jutalmazása, amelyek részt vesznek a Schneider Electric által elindított Zero Carbon Project nevű kezdeményezésben, amelynek célja, hogy 2025-re a vállalat 1000 vezető globális beszállítójának működéséből adódó szén-dioxid-kibocsátása a felére csökkenjen.

A fentieken kívül a Schneider Electric a fenntarthatósági törekvések integráltabb megközelítése érdekében frissítette a díjak bírálati kritériumait. A hangsúly továbbra is a pályázók elektromos energián alapuló megoldások beveztésére, energiafelhasználás csökkentésre és a fosszilis energiahordozók helyettesítésére irányuló erőfeszítésein lesz, ugyanakkor vizsgálják az Energia 4.0 korszak megteremtésére irányuló, a stratégiában, a digitalizációban és a dekarbonizációban megmutatkozó törekvéseiket is. Ez magában foglalja az energiahatékonyság javítását, valamint a digitális eszközök és technológiák bevezetését, illetve a környezetre gyakorolt véleményformáló hatás és az innováció egyéb példáit.

„Közös törekvésünk, hogy felgyorsítsuk a nettó zéró kibocsátás elérését. A Schneider Electric-nél büszkék vagyunk arra, hogy immár második éve hirdetjük meg a „Sustainability Impact Awards” pályázatot, amelybe partnereink mellett ügyfeleink és beszállítóink is bekapcsolódhatnak. A sokaságban rejlik az erő, és reméljük, hogy az ünneplésükkel megerősíthetjük partneri ökoszisztémánkat, hogy továbbra is pozitív változásokat valósítsanak meg üzleti tevékenységük során”

– mondta el Rohan Kelkar, a Schneider Electric energiaipari termékekért felelős ügyvezető alelnöke.

Az első Sustainability Impact Awards kiírásra összesen 241 pályázat érkezett a világ minden tájáról a partnerektől, amelyek közül hat globális győztes részesült elismerésben úttörő innovációs és dekarbonizációs erőfeszítéseikért. A pályázat hazai fordulójában összesen öt magyarországi vállalkozást ismertek el. Tavaly a pályázatokat két fő kategóriában adhatták be a vállalkozások, a saját működésük karbonmentesítésében élen járó partnerek a „Impact to my company”, míg a CO2-kibocsátásuk csökkentésében az ügyfeleiket is támogató partnereket a „Impact to customers” kategóriában ismerték el.

Jelentkezés a Sustainability Impact Awards-ra

A jelentkezéseket 2023. július 24-től várják, a részvételi szándékhoz jelzéséhez itt lehet regisztrálni, a pályázatok leadási határideje pedig 2023. november 17. Minden jelölést és beérkezett pályázatot a regionális döntőkben értékelnek, mielőtt bejutnának a globális döntőbe. A globális győztest 2024 áprilisában hirdetik ki.

