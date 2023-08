Az LG közzétette 2022-2023-as fenntarthatósági jelentését

Közzétette 2022-2023-as fenntarthatósági jelentését az LG Electronics (LG), amelyben hivatalosan is beszámolt eddig elért eredményeiről és a vállalat működésének hat fő területére vonatkozó stratégiai terveiről.

A Jobb élet mindenkinek nevet viselő fenntarthatósági vízió az ügyfelek és a stakeholderek számára fogalmazza meg a jövőbeli terveket.

A vállalat két fő területre összpontosít: A 3C a környezetvédelmet, azaz a karbonsemlegességet, a körforgásos gazdálkodást és a tiszta technológiát helyezi fókuszba, a 3D pedig az emberekre, vagyis a fogyasztókra és dolgozókra, ezzel pedig a felhasználóközpontú terméktervezésre, az ideális munkahelyi környezetre, valamint a sokszínűség és befogadás elveire koncentrál.

3C a bolygónkért: karbonsemlegesség, körforgásos gazdálkodás és tiszta technológia

Az LG globális telephelyei idén közvetve és közvetlenül 92,7 millió tonna üvegházhatású gázt (ühg) bocsátottak ki,* ami 22 millió tonnás mérséklődést jelent az előző évhez képest – ez a csökkenés támogatja az LG vállalását, amely szerint a vállalat 2030-ra nettó nulla értéket ér el a közvetett és közvetlen ühg-kibocsátás terén.

A vállalat előrehaladást ért el a megújuló energiára való áttérés területén is, itt 8,2 százalékos váltást hajtott végre. Ez a fejlődés egyrészt azt követően valósult meg, hogy a vállalat elkötelezte magát, hogy 2050-ig átáll kizárólag a megújuló energiaforrások használatára globális telephelyein, másrészt pedig miután sikeresen csatlakozott a RE100 (Renewable Energy 100) kezdeményezéshez, amely a vállalatok 100 százalékos megújuló energiára való átállását szorgalmazza.

A vállalat a nagy hatékonyságú környezetbarát technológiák alkalmazásának kiterjesztésével a termékek használati szakaszában is felgyorsítja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését. Az LG teljes szén-dioxid-kibocsátásának mintegy 80 százaléka a termékek használatából származik, amely magában foglalja a vállalat működési létesítményein kívül keletkező közvetett kibocsátást is. Tavaly a hét fő termék funkcionális egységnyi szén-dioxid-kibocsátása – amely a termékhasználati szakaszban keletkező szén-dioxid-kibocsátás mintegy 80 százalékát teszi ki – 13,1 százalékkal csökkent 2020-hoz képest. A funkcionális egységre vetített szén-dioxid-kibocsátás azt az értéket jelenti, amelyet úgy kapunk, hogy a termékhasználat átlagos időtartama alatt kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét elosztjuk a termék ún. funkcionális egységével: egy hűtőszekrény ühg-kibocsátását például literenként, míg egy mosógép ühg-emisszióját kilogrammonként fejezik ki. Mindemellett 2021-ben az LG lett az első dél-koreai készülékgyártó, amelynek a termékhasználati szakaszban az ühg-kibocsátás csökkentésére vonatkozó célkitűzését a Science Based Targets kezdeményezés (SBTi) validálta.

A körforgásos ökoszisztéma kialakítása érdekében a vállalat tavaly összesen 472 876 tonna elektronikai hulladékot gyűjtött vissza 52 országból. 2006 óta az LG összesen 3 992 768 tonna visszanyert elektronikai hulladékot hasznosított újra. A vállalat termékeiben felhasznált újrahasznosított műanyagok mennyisége 2022-re elérte a 32 987 tonnát, ami 25 százalékkal magasabb a 2021-es szintnél. Mi több, a vállalat dél-koreai telephelyei nemrégiben megkapták a Zero Waste to Landfill (ZWTL) tanúsítványt is.

3D az emberekért: felhasználóközpontú terméktervezés, ideális munkahelyi környezet, sokszínűség és befogadás

Az LG szintén kiemelt ügyként kezeli az akadálymentesítést: több fő termékébe hangfelismerő és hangvezérlés funkciókat épített be, valamint Braille-írásos matricákat tett elérhetővé, amelyek bármely LG háztartási készülékre felragaszthatóak. A vállalat azt is tervezi, hogy a jövőben minden termékére kiterjeszti az univerzális dizájn koncepcióját – a termékeket ennek alapján úgy tervezik, hogy mindenki számára könnyen használhatóak legyenek.

Tavaly a vállalat felmérést készített legfontosabb beszállítóinak energiafelhasználásáról és szén-dioxid-kibocsátásáról, majd ezeket az adatokat egy harmadik fél segítségével ellenőrizte. Idén az LG egy szén-dioxid-semlegességgel kapcsolatos oktatási programot is elindított, amelynek keretében növeli partnerei vezetőinek és alkalmazottainak tudatosságát a témában. Az idei év első felében összesen 152 beszállító vett részt a programban.

Ezen túlmenően, a Responsible Business Alliance (RBA) nemzetközi szabványainak megfelelően a vállalat harmadik fél által végzett ESG-tanúsítási felülvizsgálatokon keresztül is támogatást nyújt a beszállítók ESG-kockázatainak felméréséhez és előzetes kezeléséhez olyan területeken, mint a munka, a környezetvédelem, az etika, valamint az egészség és biztonság. Az idei évtől kezdődően ez a kezdeményezés kibővült, és nemcsak a dél-koreai, hanem a világ minden táján található partnerekre is kiterjed.

Az ESG-bizottság szerepének bővülése

Az LG tovább bővíti az igazgatóságnak jelentést készítő ESG-bizottság szerepét az ESG-irányítás internalizálása érdekében. A 4 független igazgatóból és 1 ügyvezető vezérigazgatóból álló bizottságot Seo Seung-woo elnök felügyeli, akit független igazgatóként ez év elején neveztek ki erre a feladatra.

Tavaly az igazgatóság és az irányítási struktúra átláthatóságának érdekében az ESG-bizottság iránymutatásokat dolgozott ki az igazgatók függetlenségére, sokszínűségére és szakértelmére, valamint a vállalatirányítási irányelvekre vonatkozóan.

A vállalat 2006 óta minden évben közzéteszi fenntarthatósági jelentését. Tavaly óta az LG ESG Fact Book mellett – amely ismerteti az LG ESG-céljait, tevékenységeit és teljesítményét – a vállalat kiadja az ESG Story Bookot is, amely egy érdekesebb történet formájában segít az ügyfeleknek és a stakeholdereknek megérteni az LG ESG tevékenységeit.

Az LG 2022-2023-as fenntarthatósági jelentése letölthető a www.lg.com/global/sustainability/reports weboldalon.

