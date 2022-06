Növények égbe és Földre

Hosszú távon nemcsak az űrbeli élelmiszer-ellátásra jelenthet megoldást, de a földire is az a növénytermesztő bioreaktor, amelyben az Álmok Álmodói 20 kiállításon élőben, a nagyközönség előtt zajlanak csúcstechnológiai kísérletek.

Már a harmadik szüretre készülnek a tárlaton a Debreceni Egyetem Űrtáplálási Kutatócsoportjának szakemberei, akik nagyobb hozam mellett hulladékmentesen, víz- és energiatakarékosan nevelik saját nemesítésű paprikájukat. Van környezetbarát megoldása a fenyegető élelmiszerválságnak – üzenik a tudósok a június 5-i környezetvédelmi világnap apropóján.

Pont fél évszázada, 1972 június 5-én kezdődött az ENSZ stockholmi környezetvédelmi világkonferenciája, a szervezet még abban az évben nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította a dátumot. A célkitűzés 50 éve változatlan, csak még nagyobb a tét: felhívni a figyelmet a környezet védelmének és egészségének fontosságára, amely az egész világon hatással van az emberek jólétére és a gazdasági fejlődésre is.

A paprikatermesztés körülményeinek megváltozása és annak következményei jól szemléltetik a jelenlegi növénytermesztés problémáit és ez a zöldség az, amely sajátosságaiból adódóan segíthet megoldást találni a fenntartható élelmiszer-előállításra.

“A Mexikóból származó – eredetileg átlag 60 cm magas – paprikaszárakat sokáig melegágyásokban nevelték, majd a magasabb hozam, a többször szüretelés érdekében fóliasátrakba vitték a termesztést és magasabb növényeket nemesítettek. A 90-es évektől 4-5 méteres üvegházak vették át a fóliasátrak helyét, amelyekbe még magasabb növények kerültek, de egyre költségesebbé és körülményesebbé vált a zöldség előállítása. Emellett a nemesítés következményeként csökkent a növény önmegtermékenyítő képessége, így speciális méhek telepítésére is szükség lett. Ennél a technológiánál nagyon sok a korlátozó tényező, amely a további fejlődés gátját is jelenti, ráadásul rengeteg újrahasznosíthatatlan hulladék képződik a termesztő paplanoknak köszöhetően. A kísérleteink során az egész növénytermesztési rendszert újraértelmezzük”

– magyarázza Dr. Fári Miklós, a Debreceni Egyetem professzora, a kutatás vezetője.

Most még az űrkutatás szolgálatában valósulnak meg a Debreceni Egyetem tudósainak az Álmok Álmodói 20 kiállítás területén (is) zajló kísérletei, de az eredmények az egyre fenyegetőbb élelmiszerválságra is környezetbarát választ adhatnak hosszú távon.

“Visszatértünk a régi, önmegtermékenyítésre képes paprikafajtákhoz, amelyeket hazai génbankban válogattunk össze – mondja Fári Miklós. – négy-öt, alacsony fényigényű parika törzset, régi fajtát választottunk, ezekkel indítottuk el a kísérleteket. A kutatócsoport szakembereinek 15 éves tapasztalata van a vertikális farmok fejlesztésében, így a környezeti hatásokat kizáró technika – pl. a napfényt helyettesítő LED fény – jól ismert volt számunkra.”

A kísérletek a Debreceni Egyetem Űrkutatási programjában résztvevő biotechnológiai laboratóriumban indultak. A munka egyediségét jól mutatja, hogy a debreceni Biodrome

hasonló jellegű kísérleti hely, mint az Egyesült Államokbeli Kennedy Space Center űrnövénykutató részlege. A kutatás február óta még egy nyilvános helyszínen is megvalósul: az Álmok Álmodói 20 kiállítás területén üzemeltek be egy kisebb növénytermesztő „mini farmot”, amely ökoszisztémaként zárt rendszerben működik.

A kéthavonta szüretelt paprika nemcsak fogyasztható, de finom és tápanyagdús is. A magokat az érett termésből kiveszik, további kutatás céljából. A növény szára és levele is ehető, ráadásul tele van értékes tápanyagokkal. A Capsitron névre keresztelt bioreaktorban területegységre vetítve kétszer annyi paprika termeszthető, mint egy üvegházban, ráadásul

termőföld, mesterséges anyagok, napfény és mindenféle hulladék keletkezése nélkül. A kísérlet egészen a kiállítás végéig, 2023 februárjáig folytatódik. Következő lépésként pedig az Újmexikói Egyetem által előállított, és a NASA által tavaly az űrben is kipróbált, úgynevezett Hatch paprikával hasonlítják össze az új magyar fajtákat.

