Már 660 kg hulladéktól mentette meg a földet a Vodafone Digitális Díj nyertese

A Rakun rendszere másfél éves fennállása óta már 12 650 db egyszer használatos doboztól kímélte meg a bolygót rozsdamentes acél ételhordóival

2021-ben is jó helyre került a Vodafone Alapítvány elismerése, hiszen a Vodafone Digitális Díjjal jutalmazott vállalkozás már másfél éves működése alatt is jelentős mennyiségű hulladék termelésétől kímélte meg a bolygót. A Rakun Dobozközösség tagjai a csatlakozással egyszer használatos dobozok helyett RAKUN dobozban kérhetik ételeiket a partneréttermeknél elvitel és házhozszállítás esetén is. A vállalkozás ezzel motiválja a lakosságot arra, hogy válasszák a környezettudatos ételcsomagolási megoldásokat, hiszen egy ebéd idejére használt doboz lebontása a földnek 500 évébe is telhet.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete történelmi döntést hozott a műanyagszennyezés megszüntetéséről szóló globális szerződés elfogadásáról az év elején, a megállapodásról szóló kormányzati tárgyalások május 30-án megkezdődtek, ugyanakkor az ENSZ szakemberei a Science folyóiratnak írt levélben kifejtették: az újrahasznosítás nem elég, a problémát a forrásnál kell kezelni az új műanyagok gyártásának szabályozásával, korlátozásával és hosszú távon fokozatos megszüntetésével. Ezt a célt szolgálja a Vodafone Digitális Díjjal jutalmazott vállalkozás, és a Vodafone által felkarolt Dobozközösség projekt is.

A projektet tavaly a Vodafone Digitális Díj pályázatán is elismerték; a digitális innovációs versenyt a Vodafone Alapítvány 2018-ban hívta életre azzal a céllal, hogy olyan digitális megoldásokat találjon és jutalmazzon, melyek egy-egy fontos társadalmi kihívásra kínálnak megoldást. A 15 millió forint összdíjazású pályázaton a Rakun Kft. megoldása a Vodafone Dolgozói Különdíjat nyerte el. Amint azt ekkor megindokolták, a Vodafone munkatársai által megszavazott, a fenntarthatóságot is szolgáló projekt illeszkedik a vállalat célkitűzéseihez, ugyanakkor a Vodafone szakmai segítségével még nagyobb sikereket érhet el a jövőben.

A Rakun Dobozközösség célja, hogy a vendéglátóiparban az étel el- és kiszállításhoz használt eldobható csomagolóanyagok helyett egy, a körforgásos gazdaságnak is megfelelő hulladékmentes ételcsomagolási rendszert honosítson meg. A Rakun dobozok rozsdamentes acélból készülnek és cseppmentes záródást biztosítanak, több ezerszer újratölthetők, a vendégek pedig a közösséghez csatlakozó bármelyik vendéglátóhelyen használhatják azokat.