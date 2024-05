IT innovációk a pénzügyekben és az adathalászat ellen

A bankolásnál ma már nem csupán a pénzügyi feltételek és a kamatok számítanak, hanem legalább annyira a gyors és egyszerű digitális ügyintézés is.

Jól mutatja ezt, hogy a természetessé vált azonnali fizetésen és mobilalkalmazásban történő bankoláson túl már a mesterséges intelligencia mindennapi felhasználását is élvezhetik az ügyfelek. A legnagyobb kihívás azonban még csak most jön, ugyanis a visszaélések negyedéves szinten 1,1 milliárd forintos kárt okoznak a magyarországi ügyfeleknek – mutat rá a K&H IT vezetője. A bankok feladata pedig nem kisebb, minthogy úgy szigorítsák a belépést és azonosítást, hogy eközben az ügyfelek a lehető legkönnyebben, akadálymentesen intézhessék pénzügyeiket.

Az elmúlt években olyan technológiai ugrások sora történt a pénzügyi szektorban, mint előtte soha.

„A mára teljesen természetessé vált azonnali fizetés mellett olyan piaci újítások is egyszerűbbé, gyorsabbá és élvezetesebbé tették a bankolást, mint a mobilbank új generációja, illetve Kate, az ország egyetlen hangalapú pénzügyi asszisztensének bevezetése. A hagyományos chatbotokon túlmutató, nagy nyelvi modell (LLM) segítségével működő funkció ugyanis már 200 élethelyzetben tud segíteni és gördülékenyen kommunikálni a pénzügyek intézésekor”

– hangsúlyozta Ozorai Dénes, a K&H IT vezetője.

„Sőt, a legnagyobb technológiai lépéseket akár egyáltalán nem is látják az ügyfelek, vagy annak csupán egy nagyon kis szeletét. Így például az új mobilbank verzió esetében a letisztultabb, kényelmesebben használható alkalmazás mögött valójában egy új technológiájú, moduláris IT rendszer működik. Ez azt jelenti, hogy a korábban egyetlen szerveren futó mobilbank alkalmazás helyett most 10-15 szerveren futnak az alkalmazás különböző részei, amelynek informatikailag és a felhasználók számára is nagyon sok előnye van. Egy változtatás, rendszerfrissítés esetén például nem kell az egész alkalmazást leállítani, így a háttérben futó frissítés közben továbbra is képes zökkenőmentesen kiszolgálni az ügyfeleket. Mindezek a mérföldkőnek tekinthető technológiai fejlesztések persze csak azáltal jöhettek létre, hogy a bank ma már egy meghatározó IT szervezet is, ahol a rendszerek üzemeltetése mellett egy nagyon komoly innovációs munka is zajlik”

– emelte ki az IT szakértő.

Nem az AI-tól, hanem a csalóktól kell tartani

A jelenlegi legnagyobb kihívás és a jövőbeli fejlesztések fő irányát is az határozza meg, hogy az ügyfeleket érő csalások száma egyre növekszik. Az MNB 2023 negyedik negyedévre vonatkozó adatai alapján a visszaélések 1,1 milliárd forint kárt okoztak Magyarországon a banki ügyfelek számára, főként az adathalászat, az adatlopás és a pszichológiai manipuláció következményeként. Ezalatt azokra a visszaélésekre kell gondolni, amikor a számlatulajdonos által megadott adatokkal férnek hozzá jogtalanul a csalók az ügyfelek pénzéhez.

„Ennek kivédésére természetesen folyamatosan szigorítjuk a belépési és jóváhagyási azonosítást, egy határon túl azonban már akadályozná az ügyfelek számára a rendszer használatát, és azt az igényüket, hogy kényelmesen és azonnal intézhessék pénzügyeiket. Nagyon fontos ezért az edukáció, a rendszeres figyelemfelhívás a csalások jelentette veszélyekre. Technológiai oldalról pedig olyan védőbástyát építünk a rendszerbe, amely a mesterséges intelligencia segítségével is folyamatosan nyomon követi a szokatlan műveleteket”

– mondta el Ozorai Dénes. „Emellett azonban továbbra is fontos, hogy a számlatulajdonosok is mindig legyenek éberek, és ha bármi kicsit is gyanús, azonnal szakítsák meg a tranzakciót vagy a beszélgetést, és mielőbb hívják fel a bankjukat a megszokott telefonszámán!” – hangsúlyozta ki a szakember.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!