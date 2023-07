Nagyobb biztonságra hajtanak az egészségpénztári tagok

Hiába a magánorvosi szolgáltatásoknál tapasztalható áremelés, a lakosság növekvő mértékben támaszkodik a magánegészségügyre, köszönhetően az állami ellátórendszer gyengeségeinek.

Ezzel együtt nő az öngondoskodásra szerepe is, és a páciensek növekvő mértékben fizetnek egészségpénztáron vagy egészségbiztosításon keresztül. Ugyanakkor a felhasználásban egyre óvatosabbak. Lezajlottak az egészségpénztárak éves küldöttközgyűlései, és bár a pénztárak nem panaszkodhatnak az eredményüket illetően, mégis levonhatnak néhány fontos következtetést az adatokból – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Dráguló magánegészségügy, magasabb pénztári befizetések

Azt gondolnánk, a 30-40 ezer forintos vizitdíjak arra ösztönzik a háztartásokat, hogy egyre nagyobb mértékben használják az öngondoskodás formáit, ez azonban csak részben van így. A régi, tagdíjat nem fizető tagok mozgósítása és az új tagok bevonása továbbra is nehéz.

A tagok befizetései 2022-ben elérték az 50 milliárd forintot, ami 24 százalékkal több, mint az előző évben, az egészségpénztárak által kezelt vagyon pedig összességében 10 százalékkal nőtt. Ezen belül is jelentős mértékben növekedtek a tagok egyéni befizetései, ezek közül több pénztárnál a szektorátlagot meghaladóan. Az OTP Egészségpénztárhoz csaknem 30, a Prémiumhoz 26, a Patikához pedig 25 százalékkal érkezett több pénz a tagoktól.

A pénztártagok száma lassan gyarapodik

Ugyanakkor az is látszik, hogy a növekvő tagdíjat nem egy dinamikusan növekvő tagi létszám fizeti be. Csak kismértékű emelkedéseket látunk, több pénztárnál a kilépők száma meghaladta a belépőkét, illetve továbbra is 40 százalék körül van a nemfizető tagok aránya.

Figyelembe véve a kilépőket is, nagyobb mértékű, 10 százalék körüli emelkedést két pénztánál látunk, a Generalinál és az OTP-nél. Előbbi piaci összehasonlításban is kedvező költségfelosztással dolgozik, míg a másik sokat javított a marketing tevékenységén.

Aki viszont igyekszik spórolni az egészségügyi kiadásain, az tudatosabban teszi, mint eddig – mutat rá a BiztosDöntés.hu szakértője.

Bár a pénztártagok jóval több pénzt fizettek be az egészségpénztárakba, óvatosan költekeznek. Míg a tagi befizetések meghaladták az egészségpénztárak várakozásait, a szolgáltatások igénybevétele – bár szintén emelkedett – elmarad a várttól.

Az egészségpénztárak jellegéből adódóan nem a tartalékolás a jellemző, mégis úgy tűnik, a tagok alaposan megnézik, hogy mire költenek, és csak akkor teszik, ha muszáj. Érdekesség, hogy a legtöbb pénztárnál csökkent a jogosulatlan felhasználások száma, az emberek tehát tudatosabban és gyakorlottabban használják a pénztári számlájukat.

Tudatosabb tagdíjbefizetés, csak óvatosan

Nem csak a kiadásokban, a befizetésekben is látszik az óvatosság. A tagok szeretik a kártyás befizetést, amely költségkímélő, és gyakran állítanak be rendszeres átutalási megbízást is a tagdíjra vonatkozóan. A Patika Egészségpénztárnál már minden második tag kártyával teljesíti a befizetését.

A havi rendszeres, automatikus pénzküldéssel és utalásokkal biztosíthatja a pénztártag, hogy mindig megérkezzen a számlára a tagdíj, és a pénztári egyenlege után biztosan megkapja a hozamot, ami most egyre jelentősebb összeg – emeli ki Gergely Péter. Ne feledjük, a pénztári megtakarítások mentesek az újonnan bevezetett, különféle befektetéseket terhelő SZOCHO-tól – hívja fel a figyelmet Gergely Péter.

A tagdíjvállalás tekintetében azonban nem tűnnek túl bevállalósnak a pénztártagok. Mivel az egészségpénztár önkéntes, a tagok – a pénztár által meghatározott minimumon felül – maguk határozhatják meg, hogy mekkora havi befizetést vállalnak.

Sokan mégis a minimum közeli tagdíj mellett maradnak, ami nem túl nagy összeg, általában 3-5 ezer forint körül van. Ilyen ütemben majd egy évig kellene gyűjteni egy magánorvosi vizitre, nem túl életszerű tehát egy ekkora befizetés, és – figyelembe véve a tagdíjat nem fizető pénztártagok arányát – ennél jellemzőbbek lehetnek a magasabb összegű, akár havi 30-40 ezer forintot is elérő vagy meghaladó befizetések.

Mivel a többletbefizetést a pénztártagok a havi vállalt tagdíjukon felül, eseti befizetésként teljesíthetik, komoly előnyt élvezhetnek azok a pénztárak, akik az ingyenes kártyás befizetés lehetőségét biztosítják, illetve amelyeknek modern, a bankkártyákkal összegköthető egészségkártyájuk van – emeli ki BiztosDöntés.hu szakértője. Ilyen kártyát kínál az IZYS, a Prémium, a Patika és az Új Pillér is.

Ezekkel röviddel a vásárlás előtt, vagy azzal egyidőben történik meg a pénztári befizetés, és csak olyan összegben, amire a vásárláshoz szükség van, így a pénztártagnak nem kell sok pénzt az egészségszámláján tartania, ha nem akar.

Cél: biztosítsuk önmagunkat minél több irányból

Az aktív egészségpénztári tagok tudatosságát mutatja a választható szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások igénybevételének növekedése is, ami szinte minden pénztárnál megfigyelhető.

Egészségbiztosítást nem kínál minden egészségpénztár, ahol viszont van ilyen lehetőség, ott egyre népszerűbb ez a szolgáltatás – mutat rá Gergely Péter. Az egészségbiztosítások részaránya még mindig kicsi a többi szolgáltatáshoz képest, ugyanakkor szektorszinten 30 százalékkal magasabb, mint tavaly.

Az önsegélyező szolgáltatások népszerűtlenebbek, de…

Az önsegélyező szolgáltatások igénybevétele, ahol arra van szükség, hogy hosszabb ideig megtakarítson a pénztártag, összességében szinte minden pénztárnál csökkent. Ugyanakkor a tudatosság itt is látszik.

Míg minden más önsegélyező szolgáltatás csökkent, a lakáscélú hitel törlesztése nevű szolgáltatás egyedüliként tudott nőni az önsegélyező szolgáltatások közül. Ennek oka lehet a hitelekre ( https://biztosdontes.hu/ lakashitel-kalkulator ) vonatkozó törlesztési moratóriumok megszűnése, és hogy a hitelek adósai ennek hiányában a pénztáron keresztül spórolnak a lakáshiteleiken – emelte ki a BiztosDöntés.hu szakértője.

