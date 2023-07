Afrikában is hódít a magyar orvostechnológia

A teljes egészében magyar tulajdonú 77 Elektronika Kft. a háború által kialakult nehézségek ellenére is 30 milliárd forintra tudta növelni exportforgalmát a tavalyi évben. Az orvostechnológiai vállalat az orosz piac részleges kiesése után sem állt meg, folyamatosan új célországokban jelet meg termekéivel: tavaly például Algériában, Angolában és Dél-afrikai Köztársaságban is.

Növekedés a szomszédban dúló háború ellenére is

Az orvosdiagnosztikai eszközöket fejlesztő, gyártó és forgalmazó 37 éves 77 Elektronika a világ közel 100 országába exportálja termékeit. A budapesti és balatonfüredi gyárban csaknem 700 főt foglalkoztató vállalat legnagyobb felvásárlói piacai között eddig is megtalálható volt az Európai Unió, az Egyesült Államok, Kína, valamint Brazília, de a tavalyi évtől új disztribútorokkal is rendelkezik a cég Ecuadorban, Peruban és Horvátországban is. Mindemellett 2022-ben a vállalat Afrikában is új piacokat nyitott hosszútávú üzletfejlesztési stratégiája mentén. Ennek eredményeként jelenleg már a kontinens 13 országában van képviselete, mely országok mindegyikével folyamatos áruforgalmat valósít meg,

„Az elmúlt évek sikerei után idén sem állunk meg, így idén részt vettünk a Nigériában megrendezett 2023 Celebrate Lab West Africa kongresszuson, amelyen a 77 Elektronika termékei is megjelentek: a hagyományos régiók mellett tehát jelenleg az afrikai piacokra fókuszálunk, valamint Dél-Amerika is jelentős figyelmet élvez”

– osztotta meg Zettwitz Sándor, aki azt is kiemelte, hogy a cég több mint 100 kutató- és fejlesztőmérnökének kemény munkája nagyban hozzájárul növekedésükhöz és sikereikhez.

Az exportkereskedelem döntő hányadát a UriSed technológián alapuló vizeletelemző automata rendszereinek értékesítése adja, ami jelentős világpiaci részesedést biztosít a cégnek. A tavalyi évben a 77 Elektronika hozamának immáron 90%-át köszönhette exporttevékenységének.

A 77 Elektronika Kft. nem csak saját márkanév alatt értékesíti termékeit szinte az összes kontinensen, hanem úgynevezett OEM konstrukcióban, olyan piacvezető multinacionális nagyvállalatokon keresztül is, mint a Siemens, a Roche és az A. Menarini Diagnostics – utóbbi felé az elmúlt három évben több mint 200 nagylabor gépet értékesített a magyar cég.

Ismét sikeressé tették a felvásárolt német céget

A magyar high-tech vállalat 2021-ben vásárolta meg a második legnagyobb reagenscsík gyártónak számító német Analyticon Biotechnologies AG-t, mellyel így már saját tulajdonában tudhatja a 77 Elektronika által gyártott vizeletvizsgáló automaták működtetéséhez szükséges reagenscsíkok gyártását is.

„Az Analyticon AG. megvásárlása az első külföldi beruházásunk volt, amely már csak azért is óriási büszkeség számunkra, mert nem mindennapi, amikor egy magyar cég akvirál egy német vállalatot. Mivel az Analyticon AG. az orvostechnikai iparban közismert világmárka, így a cég nevét meghagytuk, de átalakítottuk a vállalat menedzsmentjét és a működésben is eszközöltünk változásokat. Mindennek köszönhetően az Analyticon AG. lendületes fejlődésbe kezdett, és ismét közel 80 országba exportálja termékeit”

– mondta Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika ügyvezető-tulajdonosa.

Innováció itthon is

A magyar high-tech vállalat sikerének elsődleges titka, hogy mindig kiemelt figyelmet fordít a folyamatos fejlesztésre. Elmondható, hogy átlagosan az árbevétel 6-7 százalékát forgatják vissza minden évben az új termékek és technológiák fejlesztésébe.

A 77 Elektronika a hazai piacon is stabilan tartja piacvezető pozícióját a Dcont® vércukormérők értékesítése területén. Tavaly dobták piacra a Dcont® ETALON B névre keresztelt legújabb vércukormérő rendszerüket is, mely Bluetooth-on keresztül teszi lehetővé a valós idejű adatmegosztást a szintén a cég által fejlesztett és működtetett telemedicinás rendszerrel, így a beteg azonnal megoszthatja orvosával a mért adatokat. Jelentős innovációnak tekinthető az is, hogy az ingyenesen használható online orvosi távfelügyeleti megoldást, a Dcont® eNAPLÓ-t – elsőként a magyar telemedicinás rendszerek közül – sikerült integrálni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT).

