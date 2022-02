Az Európai Bizottság elnöke forradalmi áttörésnek tartja az ​​​Oncompass szoftverét

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, az európai digitális fejlődéséről tartott konferencia (Masters of Digital) megnyitóján nagy elismeréssel adózott a magyar Oncompass Medicine felé.

Az elnök beszédében kiemelte, hogy az Oncompass által fejlesztett szoftver forradalmi áttörés az orvostudományban.

A daganatos betegek kezelésekor az orvosok – a hagyományos terápiák mellett -, gyakran alkalmazzák a személyre szabott, célzott terápiákat is. A célzott gyógyszerek száma folyamatosan nő, a világon újabb és újabb célzott gyógyszerek jelennek meg, amelyek közül sok már Magyarországon is elérhető. Egyre erőteljesebb az igény a daganat részletes molekuláris diagnosztikai vizsgálatára, és a kapott eredmények átfogó elemzésére. Dr. Peták István, az Oncompass Medicine egyik alapítója és tudományos igazgatója csapatával együtt egy olyan mesterséges intelligencián alapuló Kalkulátor szoftvert (Realtime Oncology Treatment Calculator) fejlesztett ki, amely rendszerezi és értékeli a molekuláris diagnosztika eredményeit.

Az orvos végzettségű Ursula von der Leyen, az Európai Unió legmagasabb rangú vezetője, a Forbes szerint, a világ negyedik legbefolyásosabb női vezetője, megnyitó beszédében kiemelte:

„Engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket az Oncompass nevű magyar cégre, akik a Digital Europe tavalyi versenyén elnyerték a Jövő Unikornisa díjat. Az Oncompass egy olyan szoftvert fejlesztett ki, amely abban segíti az onkológusokat, hogy a leghatékonyabb terápiát válasszák ki a betegeik számára. A mesterséges intelligenciának köszönhetően, ez a szoftver képes előre jelezni, hogy az egyes betegek hogyan reagálnak majd a számba jöhető sok ezer célzott terápiára. Ez egyszerűen elképesztő, ez lehet a következő új tudományos forradalom! A mesterséges intelligencia egy folyamatosan fejlődő, hatalmas erő, amely egyre hasznosabban szolgálja az emberiséget.”

Dr. Peták István rákkutató, az Oncompass Medicine tudományos igazgatója így reagált Ursula von der Leyen elnök szavaira:

„A csapatommal együtt nagyon meghatódtunk az Európai Bizottság elnökének szavain. Sok-sok év nehéz munkája után, a hazai és nemzetközi elismeréseket követően, most újra úgy érezzük, hogy érdemes kitartóan dolgoznunk, a világ is felfigyel az eredményeinkre. Rendkívül felemelő érzés számunkra ez a megbecsülés, erőt és biztatást ad a jövőre nézve. A személyre szabott orvoslás az emberiség régi célja, a mesterséges intelligencián alapuló, digitális egészségügyi fejlesztések – köztük az általunk fejlesztett Kalkulátor szoftver – új korszakot nyitnak a betegek célzott gyógyításában. Büszkék vagyunk rá, hogy az Oncompass is hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországra, mint a tudományos kutatás és az innováció fellegvárára tekintsenek az Európai Unióban és szerte a világon.”

Az Európai Bizottság elnöke által megnyitott Masters of Digital konferencián Dr. Peták István is előadott. Az Industrial Days programján azt tárta a nemzetközi szakma elé, hogyan lehetne az új digitális egészségügyi eszközöket minél gyorsabban eljuttatni Európa minden betegéhez.

Dr. Peták István, az Oncompass tudományos igazgatója múlt héten a dubaji világkiállításon, a precíziós orvoslásról tartott szimpózium felkért szakértőjeként vett rész.

Az Oncompass Medicine a Kalkulátor szoftver (Realtime Oncology Treatment Calculator) fejlesztésért már több rangos hazai és nemzetközi innovációs díjban részesült. 2019-ben megkapta az Amerikai Klinikai Onkológusok Társaságának (ASCO) díját és megnyerte a Get in the Ring! V4 versenyt. 2020-ban itthon az Informatikai Innovációs Díj mellett, az OCM megkapta a Gyurós Tibor Díjat is, 2021-ben pedig – Európa legígéretesebb technológiai vállalkozásaként – elnyerte a Jövő Unikornisa díjat.