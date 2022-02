A lumbágó kezelése gyógytornával: milyen gyakorlatok segíthetnek?

Manapság egyre több ember életét keseríti meg a lumbágó, amely egy kellemetlen, nyilalló fájdalommal járó betegség. A derékrészen kialakuló érzés kortól és nemtől függetlenül, bárkinél előfordulhat, ami még a felkelést és az éjszakai alvást is megkeserítheti. Amennyiben valaki hasonló tüneteket tapasztal, érdemes minél előbb szakemberhez fordulni, hogy kiderüljön a fájdalom forrása és a kezelést is a lehető leggyorsabban meg lehessen kezdeni.

De vajon milyen lehetőségek vannak erre? Milyen gyakorlatok segíthetnek? Cikkünkből minden részletesen kiderül!

A lumbágó tünetei

A betegség egyik leggyakrabban jelentkező tünete a hát húzódás és annak folyamatos becsípődése. Elegendő egy hirtelen mozdulat, vagy a túl merev hátizmok és már meg is történt a baj. Sok esetben természetesen a pihentetés is elegendő lehet, ami pár nap alatt helyre rakhatja az értintett területet. Amennyiben azonban nem szűnik meg a kellemetlen érzés, érdemes minél előbb szakemberhez fordulni, hiszen csak egy gyógytornász tud enyhíteni a tüneteken.

A lumbágó ráadásul hatással lehet az alsó végtagokra is, amelyek egy idő után sokkal érzékenyebbé válhatnak. Ez éles és nyilalló fájdalmat okozhat a lábakban, amely főként a térdnél jelentkezik, itt érezhető meg először. Fontos azonban mielőbb diagnosztizálni a betegséget, hiszen sok más egyéb probléma is állhat a háttérben.

Milyen eredmények várhatóak gyógytorna esetén?

Szinte minden esetnél erősen ajánlott a lumbágó kezelése gyógytornával. Ez ugyanis hatással van a derékfájdalomra, amely személyre szabott kezelés esetén akár teljes mértékben meg is szűnhet. Ezáltal pedig visszatérhetünk a mindennapi életbe, a régi és kedvenc sportokhoz, amikről egy ideje már le kellett mondanunk. Végre nem lesz akadály a hajolás sem, akár egyedül is fel tudjuk majd venni a cipőt a reggeli készülődés során. De már az ágyból való kikelés sem okoz problémát, hiszen a kellemes éjszakai alvást követően, nem arra kell ébrednünk, hogy fáj a derekunk.

A személyre szabott gyógytornával akár már pár alkalmat követően is enyhülhetnek a panaszok. Ez egy rendkívül hatékony, ráadásul természetes kezelési módszer, amely a mozgás által gyógyít. Mindig kéznél van, hiszen, ha egyszer megtanuljuk a helyes gyakorlatokat, akkor azokat akár otthon is elvégezhetjük. Ez később az ismételt kialakulás megelőzésében is nagy szerepet játszhat. Attól sem kell tartani, hogy majd aggódni fogunk bizonyos mozdulatok elvégzésétől, hiszen szinte teljes mértékben megszűnhetnek ezek a panaszok.

A mozgás sokkal könnyedebbé és kellemesebbé válik majd. A gyógytorna nélkül azonban a lumbágó általi fájdalom folyamatosan velünk lesz, később pedig sokkal nehezebbé válik majd annak kezelése.

A kezelés során alkalmazott gyakorlatok, nyújtások, illetve erősítések mind lazítják az izmokat, erősítik a gyengébb testrészeket. A komplex tornának hála helyreállhat az izomegyensúly, végre ismét teljes életet élhetünk.

A mozgás tehát rendkívül fontos szerepet játszik abban, hogy a lumbágót megelőzzük és kezeljük. Ilyenkor ugyanis hatékonyan mozgatjuk át a hát és a derék izmait, aminek nagy szerepe van abban, hogy megfelelően üljünk és járjunk. Emellett a gyógytornász által bemutatott mozdulatok képesek serkenteni a vérkeringést, ráadásul a testsúly csökkentésében is nagy szerepet játszik.

Mi történik, ha nem kérünk segítséget?

Gyógytornász segítsége nélkül továbbra is feszes derékkel kell élnünk az életünket, ami akadályozhatja az ízületek szabad mozgását. Ez folyamatos fájdalommal jár, ráadásul bizonyos mozdulatok kivitelezése is lehetetlenné válik. Amennyiben a panaszt gerincprobléma okozza, legyen szó például gerincferdülésről, amit nem kezelnek időben, akkor akár kopás is létrejöhet. Azonban ilyenkor a folyamat szinte visszafordíthatatlan, éppen ezért javallott időben szakmai segítséget kérni.

Ami pedig a kopás további veszélyeit illeti, a rossz testtartás nemcsak a derékra van rossz hatással, hanem más egyéb testrészre is egyaránt. Valószínűleg mindenki hallott már a kisugárzó fájdalomról, amely ebben az esetben a térdben és a csípőben érezhető először. Ha a baj már bekövetkezett, akkor se otthon akarjunk nekiállni tornászni, hiszen ez akár állapotromlást is eredményezhet.