Soha nem volt ennyire Európa egyik kedvenc kisautója, a Toyota Yaris

A Toyota Yaris új generációja még magasabbra tette a biztonság és könnyű használat szintjét a továbbfejlesztett Toyota T-Mate funkciókkal.

Az új Yarisban bemutatott frissítések és újítások – például a legújabb generációs Toyota Safety Sense vezetéstámogató rendszerek – jelentős lépéseket tesznek az autó biztonságának és vezetési élményének javítása felé. Ezek az új funkciók, mint például az ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) és a proaktív vezetési asszisztens (PDA), kiterjesztették a Yaris által felismert veszélyek skáláját, és segítenek a vezetőnek még hatékonyabban reagálni azokra. Emellett az adaptív sebességtartó automatika (ACC) és a sáv- és nyomtartó rendszer (LTA) továbbfejlesztése szintén hozzájárul a vezetés biztonságának növeléséhez és a könnyű kezelhetőséghez. Az új Yaris nem csupán egy jármű, hanem egy olyan eszköz, amely segít a vezetőnek abban, hogy magabiztosan és kényelmesen vezessen, miközben kiemelt figyelmet fordít a közúti biztonságra és a balesetek megelőzésére.

A Toyota Yaris jelenlegi generációját kezdettől fogva azzal a céllal tervezték, hogy a biztonság terén a szegmens vezetője legyen, aktív és passzív biztonsági berendezések sokaságával felszerelve. Az új Yaris még ennél is tovább megy, új és továbbfejlesztett funkciókkal, amelyek minden tekintetben megerősítik a biztonság terén betöltött vezető szerepét, és segítik a Toyotát abban, hogy a közúti balesetek teljes felszámolására irányuló végső célja felé haladjon.

Toyota T-Mate és Toyota Safety Sense

A Toyota T-Mate magába foglalja mindazokat a fejlett funkciókat, amelyek biztonságosabbá és könnyedebbé teszik az új Yaris használatát, és amelyek új és továbbfejlesztett funkciókkal minden eddiginél hatékonyabbá váltak. Ezek közé tartoznak a legújabb generációs Toyota Safety Sense vezetéstámogató rendszerek.

Az új Yaris friss kamerával és radarral van felszerelve, amely a korábbinál messzebbre és szélesebb körben képes pásztázni, jelentősen növelve a baleseti kockázatok felismerését. Ez például azt jelenti, hogy az ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) most már képes felismerni a frontális ütközés lehetőségét és az autó útjába kerülő tárgyak szélesebb körét, beleértve a gyalogosokat, a kerékpárosokat és – most először – a motorkerékpárokat is. A véletlen gyorsítást megelőző rendszer egy új Toyota Safety Sense funkció, amely beavatkozik, hogy lelassítsa az autó hirtelen, véletlen gyorsulását, ha fennáll az előttünk haladó járművel való ütközés veszélye.

Szintén újdonság a proaktív vezetési asszisztens (PDA), amelynek célja, hogy alacsony sebességgel haladva segítsen elkerülni az ismert balesetveszélyeket. A rendszer egyenletes lassítást biztosít, amikor a vezető leveszi a lábát a gázpedálról, mert egy lassabb járműhöz vagy egy kanyarhoz közelít. A PDA kormányzási asszisztenst is biztosít: amikor az autó kanyarhoz közeledik, a rendszer beállítja a szervorásegítést, hogy segítse a vezetőt a sima és stabil kanyarodásban.

Az új vészmegállító rendszer (EDSS) támogathatja a vezetőt, ha rosszul lesz vagy egyéb okból cselekvőképtelenné válik. A sáv- és nyomtartó asszisztens bekapcsolásakor aktiválódik, és érzékeli, ha a vezető egy bizonyos ideig nem nyúlt a kormányhoz, nem fékezett vagy nem gyorsított. Kezdetben a rendszer hangos és vizuális figyelmeztetéseket ad, és ha a vezető továbbra sem reagál, a rendszer finoman megállítja az autót, bekapcsolja a vészvillogót és kinyitja az ajtózárakat.

Az opcióként elérhető biztonságos kiszállást segítő rendszer (SEA) vizuális és hangjelzéssel segít megelőzni, hogy az autó ajtaját véletlenül a hátulról közeledő járművek és kerékpárosok útjába nyissák az utasok. A hátsó ülés emlékeztető rendszer (RSRS) egy másik újítás, amely figyelmeztető és hangjelzésekkel emlékezteti a vezetőt, ha gyermeket vagy háziállatot hagyott a hátsó ülésen, így segítve csökkenteni a „felforrósodó utastérből” származó balesetek kockázatát. E kiegészítő funkciók mellett az új Yaris megkapta a már bevált Toyota Safety Sense funkciók frissítését is. Az adaptív sebességtartó automatikát (ACC) átdolgozták, hogy gyorsabban reagáljon, és természetesebb, megnyugtatóbb érzetet keltsen. Ha például egy másik jármű a Yaris forgalmi sávjába lép, a lassítás fokozatosabban történik. A vezető hosszabb jármű-jármű távolságot is választhat, és a rendszer kanyarsebesség-csökkentő funkciója korábban aktiválódik, ami egyenletesebb sebességszabályozást tesz lehetővé. Az ACC új rendszerekkel bővült, amelyek célja az előzések biztonságosabbá tétele. Az előzésmegelőző rendszer megakadályozza a másik jármű rossz oldalán történő akaratlan előzést („elhaladást”), míg az előzetes lassítás/irányjelzővel összekapcsolt vezérlés pedig segít a vezetőnek abban, hogy előzés után biztonságosan, megfelelő sebességgel és a többi járműtől megfelelő távolságban térjen vissza a forgalmi sávba.

A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer úgy lett átdolgozva, hogy felismeri, ha a járművezető egy akadály (gyalogos vagy más közlekedők) kikerülése közben kilépett a sávból, és ideiglenesen megszünteti a sávelhagyásra figyelmeztető rendszert. A sáv- és nyomtartó rendszer (LTA) sávtartó funkcióját újrakalibrálták, hogy természetesebb érzést nyújtson működés közben, és most már csak a sebességhatároló egy érintéssel történő beállítása elegendő ahhoz, hogy a közlekedési tábla felismerő rendszer által felismert közlekedési táblák szabályaihoz igazodjon.

