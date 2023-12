Az év keresésekben: Google keresési trendek 2023

A Google Kereső nagyméretű információs bázisának köszönhetően évek óta segíti a felhasználókat abban, hogy megtalálják a számukra fontos információkat és tudnivalókat.

A vállalat, összegyűjtve keresőmotorjának legfrissebb adatait, idén ismét közzétette a leggyakoribb keresések listáit, bemutatva, hogy mely témakörök érdekelték 2023-ban leginkább a felhasználókat Magyarországon és az egész világon.

Hagyományos módon a Google minden év végén nyilvánosságra hozza, hogy keresője szerint milyen személyekre, eseményekre és fogalmakra kerestek rá leggyakrabban a felhasználók, bemutatva ezzel az adott időszak legnépszerűbb témáit, illetve a legfontosabb változásokat az előző évi trendekhez képest. A ‘Year in Search’ oldalon a magyar és globális listák mellett a világ számos országának idei eredményei is megtekinthetők.

Ezek voltak 2023 legfelkapottabb témái Magyarországon

2023-ban is igazán változatos témák kerültek fel a Google Kereső magyarországi toplistáira. A legkeresettebb hírességek esetében kis meglepetést okozva Azahriah került az élre, akit Eszenyi Enikő követett szorosan. Sokaktól búcsúznunk is kellett idén, Suhajda Szilárd és Matthew Perry csak néhány a leggyakrabban keresett személyek közül. A filmek, sorozatok és televíziós műsorok felkapott keresései között hazai és nemzetközi találatok is szerepeltek, dobogós helyezett lett például az idei év két nagy riválisa, az Oppenheimer és a Barbie film, de előkelő helyen végzett a Hazatalálsz című magyar sorozat, valamint a Sztárbox és a Nyerő Páros televíziós műsorok is. Legnépszerűbb sporteseménynek az Atlétikai Vb és Eb selejtező bizonyult, utóbbi esetén a Szerbia és Bulgária ellen játszott mérkőzések eredményei érdekelték leginkább a magyarokat. A közkedvelt elektronikai eszközök piacát 2023-ban is az iPhone termékek uralták, s míg a videójátékok közül a Stumble Guys és a Hogwards Legacy került ki győztesen, addig az idei év legdivatosabb receptjei esetében az őzlábgomba és almás pite elkészítési módjai után érdeklődtek a legtöbben.

A Google Kereső magyarországi toplistái:

A Google csapata idén annak is utánajárt, hogy 25 év alatt mely személyekre, eseményekre és kifejezésekre kerestek rá legtöbbet a felhasználók szerte a világon, s összeállította a legnépszerűbb találatok listáját. Íme néhány az elmúlt negyed évszázad legfelkapottabb Google keresései közül:

Hogyan készül a lista?

A ‘Year in Search’ listái a Google Trends anonim, statisztikailag összesített adatai alapján készültek, melyekből a duplikációk, spam-ek kiszűrésre kerülnek.

