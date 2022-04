A YouTube egy új, megosztó ötletet tesztel épp

Állítása szerint a kisebb tartalomkészítők elleni zaklatási hadjáratok miatt hozta meg a döntést, a videósok pedig látják az adatot a YouTube Studio felületén.

A lépés nem nyerte el a felhasználók tetszését, hiszen a pozitív és negatív visszajelzések aránya sok esetben jól jött annak megítélésében, hogy mennyire megbízható a videók tartalma. Egyes kritikusok politikai szándékot sejtenek a negatív visszajelzések számának elrejtése mögött, megosztó narratívák népszerűtlenségének az álcázási kísérletével vádolják a YouTube-ot.

Akármi is legyen a valóság, a YouTube most újból egy garantáltan vihart kavarni képes ötlettel játszik, a mobilappjaiban egyeseknél elrejtette a tetszik nyomógomb alól a visszajelzések számát. Ez még nem jelenti a teljes száműzését, a videók leírásának megnyitását követően látható a tetszikek mennyisége.

