Ez húzhatja ki az építőipari vállalatokat a bizonytalan pénzügyi helyzetből

A kiszámíthatatlan gazdasági környezetben a cégek talpon maradása nagyban függ az árazástól, amit a jövőben valószínűleg lejjebb kell majd vinniük. Ez azonban nagy kockázat egy olyan iparágban, ahol a projekt alapú működés és az elégtelen támogató rendszerek miatt nagyon nehezen kalkulálhatóak a pontos költségek és ennek egyik legfontosabb összetevője a ráfordítandó munkaerő. Pedig ez egy egyszerű és gyors informatikai megoldással könnyen orvosolható. A Low-code / No-code programozás képes követhetővé és átláthatóvá tenni az összetett építőipari projektek pénzügyeit és időgazdálkodását, aminek az eredménye kevesebb stressz és nagyobb haszonkulcs lehet.

– fejtette ki Juhász Viktor, az iSolutions üzleti informatikai szolgáltató ügyvezetője.

Nem olyan rég került be a köztudatba a Low-code / No-code módszertan, aminek lényege, hogy nincs szükség bonyolult programok megírására az összetett problémák megoldására. A szoftverek egyszerűen és gyorsan összerakhatóak előre megírt elemekből – akár a Lego kockák – és a vállalkozások igényei mentén rugalmasan fejleszthetők. Az új programozási módszer segítségével tehát kódírás nélkül, vagy minimális kódolással fejleszthetőek testreszabott szoftverek a cégek számára.

Az egyik legnagyobb kihívás az építőiparban, hogy projekt alapon kell rögzíteni munkaidőt, költségeket és egyszerre sok projekt fut párhuzamosan, tipikusan több külső beszállítóval, partnerrel. Jelenleg nem igazán létezik olyan vállalatirányítási szoftver a piacon, ami az ilyen jellegű működést hatékonyan össze tudná fogni. Vannak ugyan feladatkezelő rendszerek, de azok se képesek megoldani a projektek műszaki oldalát vagy pénzügyi kezelését.

Ezt felismerve az építőiparban működő cégek a legtöbb esetben Excel táblázatokban élnek. Ezzel az a legnagyobb baj, hogy a vele járó adminisztráció rengeteg időt és energiát felemészt, ráadásul nem hatékony és számos hibalehetőséget rejt magában. Az Excel táblák egyik legnagyobb hátránya, hogy rendkívül bonyolult bennük az együttműködés, így a legtöbb esetben nem láthatóak a valós idejű adatok. Ezt hidalják át a Low-code / No-code módszerrel “kiokosított” Google Sheet-ek, amik leegyszerűsítik a táblázatok kezelését, emellett lehetővé teszik a helytől és eszköztől független együttműködést. Ennek köszönhetően valós időben is követhetővé és átláthatóvá válnak a projektek.

“Az Excel táblázatok használata egy elterjedt gyakorlat az építőiparban, de olyat is gyakran tapasztalok, hogy ezek a cégek még 2023-ban is papíron, vagy ami még rosszabb, fejben tartják számon a projektekkel kapcsolatos ügyeket. Egy ilyen vállalkozás addig tud nőni, amíg a felelősök fejben tudják tartani a dolgokat, különben könnyen megborul a pénzügyi egyensúly, ami akár a cég fennmaradását is veszélyeztetheti. Hiszen, ha nem számláznak, elfelejtenek határidőket, vagy elmaradnak az alvállalkozóik, akár bukhatják is a projektet. Én azt látom, hogy a felokosított Google táblázatok hatékony és hiánypótló megoldást jelentenek a piacon”