SONIC, a fürgelábú sündisznó a főszereplője az Xplora új kampányának

Mostantól az egész család biztonságban szórakozhat és aktívan töltheti az idejét az X5 Play és az XMOVE okosóráknak köszönhetően.

Az Xplora új, Sonic ColoursTM Ultimate kampányában a gyerekek és a szülők annyi Arany gyűrűt gyűjthetnek majd össze, amennyit csak tudnak, hogy aztán csodás ajándékokat nyerhessenek.

A norvég gyerek okosóra gyártó, az Xplora új kampányt indít, amelyben bárki csatlakozhat Sonichoz lélegzetelállító és fantasztikus kalandjához! A hírhedt Dr. Eggman hatalmas csillagközi vidámparkot épített színes és őrült pályákkal – ám ehhez egy elfogott földönkívüli faj, a Wispek energiáját használja áramforrásként. Használd Sonic villám sebességét, hogy kiszabadítsd a Wispeket, és közben az is kiderül, mi a titka rendkívüli erejüknek. Fedezd fel a 6 egyedi és festői világot, amelyek mindegyike tele van veszélyes ellenségekkel és leküzdendő akadályokkal! Sonicnak több próbát is ki kell állnia a trükkös pályákon, hogy végül ki tudja szabadítani a Wispeket, de a te segítségeddel ezeket az akadályokat egyszerűen veszi majd!

Elképesztő nyeremények várnak a játékban aktív résztvevőkre! Az első helyezett egy Nintendo Switch-et és a Sonic Colours: Ultimate játékot kap jutalmul. A következő 9 játékos is megkapja játékot a gyertes által választott platformon (Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 vagy PC).

Hogyan működik?

Az Xplora okosórái, mint az X5 Play és az XMOVE aktivitásmérő beépített lépésszámlálóval rendelkeznek, ennek segítségével minden lépés Arany gyűrűkként adódik össze (1000 lépés = 1 Arany gyűrű). Ahogy a fürgelábú Sonic, a játék hőse is szedheti a lábát, és gyűjtheti a lépéseit, vagyis az Arany gyűrűit. Akár az egész család is bekapcsolódhat a gyűjtésbe, hogy közösen jussanak a csúcsra a nagyszerű nyereményekért. További bónuszokért Wispeket is érdemes gyűjteni, ezek tovább növelik a lépésszámot. A kampány során egy ranglista mutatja a versenyben elfoglalt pozíciót. Így az egész család edzésben lesz!

Még több infó az új kampányról: https://goplay.myxplora.com/hu/sonic#

X5 Play okosóra gyerekeknek: Biztonságos edzés és szórakozás

A szülők nagyobb önállóságot adhatnak gyermekeinek az okosórába integrált GPS-nek köszönhetően, így a gyerekek nyugodtan mehetnek egyedül iskolába, vagy a sarki boltba pékáruért, mert a szülők biztosak lehetnek afelől, hogy gyerekük biztonságban van. Akár iskolába menet, akár délutáni edzés közben, vagy éppen a szülőkkel túrázva, a szülők pontosan tudhatják, hol van a gyermek. Szülőként beállíthatunk még biztonsági zónát is, ami azonnal figyelmeztető jelzést küld, ha a gyermek elhagyta a meghatározott területet. Az Xplora X5 Play okosóra három színben (fekete, rózsaszín és kék) kapható 59.990 forintos áron. A kapcsolódó okostelefonos alkalmazás Androidra és iOS-re is letölthető.

XMOVE: aktív családoknak

Az XMOVE aktivitásmérő aktívabbá teszi a családot. A kifejezetten gyerekeknek tervezett X5 Play órához hasonlóan az XMOVE is ugyanazt az alkalmazást használja, és hozzáférést biztosít a Goplay platformhoz, az ott futó kampányokhoz és természetesen számos ajándékhoz. Így egyetlen felületen keresztül a család minden tagja összekapcsolhatja az Xplora eszközöket, együtt növelve a lépések számát és az összegyűjtött érméket. Az elegáns vonalvezetésű aktivitásmérő három színben kapható (fekete, rózsaszín, acélkék és szürke). Az XMOVE aktívabbá tesz és megkönnyíti a kapcsolattartást. Beépített érzékelője figyelemmel kíséri viselője napi mozgását és emlékeztet, hogy többet mozogjon az egészségesebb életmód fenntartása érdekében. Az alvás hosszát és minőségét is méri. Nem utolsósorban pedig lehetővé teszi, hogy viselője okostelefonjáról hozzáférjen az üzenetekhez, akár SMS-ek, akár Facebook, Instagram, Skype értesítésekhez… Az XMOVE vízálló (IP68) és 1,3 hüvelykes TFT-képernyőjének köszönhetően különösen felhasználóbarát. Az akkumulátor átlagosan 5 napos üzemidőt biztosít.

Az XMOVE aktivitásmérő négy színben (fekete, rózsaszín, acélkék és szürke) kapható 19 900 Forintért. Az okostelefonos alkalmazás Androidra és iOS-re is elérhető.