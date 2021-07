Eleged van a Google piszkálódásából? Próbáld ki a Brave-et!

Amellett, hogy nem követi a felhasználók online tevékenységét, a megjelenített találatokat is maga állítja össze, így nem támaszkodik (annyira) a konkurens cégek megoldására.

Hogy mi ez? A Brave Search, egy vadonatúj kereső, amelyet bárki kipróbálhat.

Saját keresőszolgáltatást indított a biztonságos(abb) böngészőjéről ismert Brave. A Brave Search nevű újdonság egyelőre béta állapotban működik, de a használata így sem korlátozódik egy vagy két ország lakójára, tekintve, hogy bárki kipróbálhatja – teljesen ingyen. Ennél hangsúlyosabb azonban, hogy a Brave Search egy privát és átlátható működésű eszközként mutatja be magát. Szemben a Google-lel, amely a felhasználó minden online nyomát igénybe veszi, hogy releváns hirdetéseket jelenítsen meg.

A Brave Search mindemellett saját, független webes indexet (azaz oldalakról összegyűjtött adatokat) használ, ami igen nagy szó. Saját indexe ugyanis csak a Google-nek, a Microsoft által fejlesztett Bingnek, az orosz Yandexnek és az európai piacon is elérhető kínai Baidunak van. A többiek pedig amolyan viszonteladók, vagyis a nagyok eredményeit jelenítik meg a maguk portálján vagy alkalmazásában.

A Brave azt is állítja, hogy keresőmotorja alapértelmezés szerint saját adathalmazából dolgozik, noha bizonyos kereséseknél, ahol esetleg nem tud elég releváns eredményeket felmutatni, más szolgáltatókat is segítségül hív. Ezt azonban nem próbálják meg elrejteni: a találati oldalon megtalálható menüben (ezt három vonal jelzi a jobb sarokban) egy számláló mutatja, hogy az adott keresés mennyire volt független a nagy technológiai cégek megoldásaitól.

“A szolgáltatás fenntartója azt is ígérte, hogy a többi internetezővel együtt alakítja az élményt.”

A kereső egyébként más szempontból szinte alig különbözik a hasonló eszközöktől: a felhasználónak itt is kulcsszavak alapján kell keresgélnie. Magyarul egyelőre sajnos nem tud, ami a találat pontosságára is hatással lehet, de a készítők azt közölték, hogy a nyelvi csomagot folyamatosan bővítik majd. A kereső beépítetten esti/éjjeli módot is tartalmaz.

Forrás: HVG