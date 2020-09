Minden, amit a nyílt forráskódú technológiáról tudni érdemes

Ugyanis az open source technológia mára olyannyira széleskörűen elfogadottá vált, hogy a nyílt forráskódú szolgáltatások piacán 2019-ben a teljes globális árbevétel meghaladta a 17 milliárd dollárt, 2022-re pedig várhatóan mintegy 30 milliárd dolláros iparággá növi ki magát. Valójában a technológiára épülő szolgáltatások nem véletlenül váltak népszerűvé, hiszen a legtöbb gyártó ingyenesen kínálja, de mielőtt döntenénk, hogy az ingyenes vagy a fizetős verziók mellett tesszük le a voksunkat vizsgáljuk meg, hogy melyik számunkra a legjobb megoldás? – veti fel a kérdést Balogh Zsolt, a Liferay Hungary ügyvezetője.

De mit is jelent az open source (nyílt forráskódú) technológia?

A szabad vagy nyílt forráskódú szoftverek szabadon használható, másolható, terjeszthető, tanulmányozható és módosítható programok. Ilyen például a Linux vagy az Ubuntu operációs rendszer, az Android okostelefon platform, de a Google Chrome böngésző, illetve a Libre Office irodai szoftvercsomag is. A szabadon felhasználható programok szabadságát a szabad liszensz engedélyek biztosítják.

A nyílt forráskódú üzleti modell előnyei vállalati környezetben

Az elmúlt évtizedben a nyílt forráskódú szoftverek alkalmazása elsősorban vállalati környezetben élte fénykorát, ám az évek során egyre több iparág fedezte fel a nyílt forráskódú megoldásokban rejlő üzleti lehetőségeket. Jelenleg már a nagy nemzetközi bankok, biztosítótársaságok, kormányzati szervek, valamint a közműszolgáltatók (villamos energia, gáz, víz) is alternatívának tekintik megbízhatóságuk és alacsony TCO költségük, illetve integrálhatóság és gyártófüggetlenségük miatt.

– magyarázza Balogh Zsolt.

„A nyílt forráskódú megoldások nagyszerű lehetőségek azoknak a cégeknek vagy magánszemélyeknek, akik meg akarják osztani tudásukat másokkal vagy saját maguk kívánják, például webes platformjaikat továbbfejleszteni. A fejlesztés megkezdése előtt azonban figyelembe kell venniük a nyílt forráskódú megoldások azon aspektusát, hogy az elkészült kódot majd meg kell osztaniuk a közösséggel is. A technológia tehát azért ingyenes, mert mindenki számára elérhető. Ezt figyelembe véve az érzékeny vagy személyes adatokat kezelő szervezeteknek – például oktatási intézmények, fizetési információkat kezelő szervezetek (például online jegyvásárlást kínáló vállalkozások – különös óvatossággal kell eljárniuk, mivel az adatvédelem és a jogbiztonság szempontjából sokkal nagyobb a felelősségük, mint más vállalkozásoknak. Erre is van megoldás, ugyanis a nyílt forráskódú megoldásoknak legtöbb esetben van egy vállalati verziója is, ami már mentesít a forráskód megosztásától és aminek a terméktámogatása jogi és biztonsági szavatolását maga a gyártó vállalja. Ezzel minden kockázati tényezőt magabiztosan ki tudnak zárni kényes adatok kezelése esetén is.”