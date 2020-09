Az európai válogatott labdarúgó mérkőzések közül egyedülálló módon a Magyarország-Oroszország UEFA Nemzetek Ligája összecsapáson lehetőségük lesz a drukkereknek a helyszíni virtuális szurkolásra. A továbbra is érvényben lévő szigorú UEFA óvintézkedések miatt a nézők egyik válogatott meccsen sem léphetnek be a stadionba, de a magyar szurkolók egy applikációt használva képet küldhetnek a Puskás Aréna kijelzőire, és kifejezhetik támogatásukat a nemzeti csapat felé.

Az Oroszország elleni vasárnapi hazai mérkőzésen debütál az MLSZ FanXP alkalmazás, amellyel a meccs előtt és közben fotót küldő drukkerek a Puskás Aréna óriáskivetítőjén és a pálya melletti LED falon is megjelenhetnek majd. A digitális újítás először ezen a mérkőzésen érhető el a magyar válogatottat buzdítóknak, lehetőséget adva a szurkolóknak a játékosok támogatására és a hazai pálya érzetének megteremtésére.

„Hatalmas büszkeséggel tölt el minket, hogy a nemzeti válogatott mérkőzésén segíthetjük a magyar szurkolókat a technológiánkkal. Rengeteg olyan embernek szereztünk már örömet a Európa-szerte, akik nem tudnak eljutni kedvenc csapatuk mérkőzéseire, és most is szeretnénk egy kis boldogságot csempészni a szurkolók életébe a megoldásunkkal. Sajnos most mindannyian a távolból szorítunk a győzelemért, de bízunk benne, hogy a drukkerek hamarosan visszatérhetnek, és a jövőben személyesen, valamint az applikáción keresztül távolról is buzdíthatják majd a csapatot, ezzel teljessé téve a szurkolás közösségi élményét a stadionon belül és kívül”