A nyár folyamán megújult a SHARE NOW autómegosztó Budapesten, aminek köszönhetően szélesebb körben vált elérhetővé az autómegosztás a fővárosban lakó vagy tartózkodó emberek számára.

A vállalat jelentősen csökkentette a kisebb autók percdíjait is, amelyek költséghatékony használatát a SHARE NOW Pass25 előfizetés bevezetése szintén segíti. Továbbá lejjebb mentek az egynapos csomagok árai, illetve már minden hosszabb időre szóló csomag tartalmaz levezethető kilométereket is.

A SHARE NOW 2020 augusztusától több európai város után Budapesten is bevezette a Pass25-öt. Az előfizetéses konstrukcióban, a választott modelltől függetlenül az előfizetők minden SHARE NOW vezetésük percdíjából 25% kedvezményre jogosultak, ami a számlájuk végösszegéből kerül levonásra. A Pass25-re a regisztrált, privát SHARE NOW felhasználók a cég honlapján keresztül fizethetnek elő 990 Ft-os havidíjért, ami automatikusan, havonta megújul és bármikor rugalmasan lemondható. Ez jelentős kedvezményt biztosít a SHARE NOW felhasználók számára, így egy háromajtós MINI percdíja 79 forint helyett 60 Ft/perc, míg egy 20 perces városi út ugyanezzel a típussal 1700 forint helyett kevesebb, mint 1300 forintba kerül SHARE NOW Pass-szal.

A mindennapi használat elősegítése a SHARE NOW egyik legfontosabb célja, így az új modellekkel együtt megújultak a SHARE NOW percalapú és egynapos díjcsomagjai is. A legkisebb modellek percdíja 60 Ft/perc a SHARE NOW Pass25 előfizetéssel, míg alkalmi felhasználók 79 Ft/perctől használhatják a SHARE NOW autóit a korábbi 99 Ft/perc helyett.

Mindezek mellett a belföldi turizmus fellendülésével egyre nagyobb a felhasználók igénye a napidíjas bérlésre is, amit a cég az egynapos csomagok díjának csökkentésével és a napos csomagokba foglalt, levezethető kilométerekkel is segít idén nyártól. Így a felhasználók egy napra már 13 990 Ft-ért igénybe vehetik autóikat 90, a csomagba foglalt kilométerrel. Ráadásul, a legtöbb SHARE NOW autón éves országos autópálya matrica is van, valamint a tankolást is a cég állja az OMV benzinkutakon.

Új Mercedesek már Békásmegyeren, Káposztásmegyeren és Budafokon is

A SHARE NOW magyarországi működtetője, a Wallis Autómegosztó Kft. felhasználói körében, 1254 fő megkérdezésével 2020 májusában a felhasználói igényeket, szokásokat és a szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatokat érintő felmérést készített. Kiderült, hogy a válaszadók több mint a harmada rendszeresen használja a mindennapi bevásárlás elintézéséhez, munkába vagy iskolába járáshoz a SHARE NOW szolgáltatását, illetve akkor, ha szórakozni indul. Ennek megfelelően minden második válaszadó számára az a legfontosabb, hogy egy közösségi autó szolgáltató flottájában többféle modell legyen elérhető, igazodva minden élethelyzethez. Ezekre az igényekre válaszul idén szeptembertől a SHARE NOW 30 új gépjárművel, köztük Magyarországon gyártott Mercedes-Benz A-osztályokkal, valamint Mercedes GLA és smart EQ fortwo modellekkel bővíti a meglévő, MINI és BMW modellekből álló flottáját.

„Azt szeretnénk, hogy minél több budapesti lakoshoz és itt dolgozó emberhez érjen el az autómegosztó szolgáltatás, ezért nagy örömmel bővítjük Daimler modellekkel a flottánkat. A felhasználói visszajelzésekből tudjuk, hogy ezt már az ügyfeleink is nagyon várták”

– mondta Buday Bence és Fischer Péter, a SHARE NOW Magyarország társ-ügyvezetői.

A szeptemberben érkező új autókkal együtt külső szolgáltatási területekkel bővül a SHARE NOW zóna, így már felár nélkül indíthatók bérlések Békásmegyeren, Káposztásmegyeren és Budafokon is, illetve 1590 Ft-os díj ellenében bármelyik bérlés le is zárható ezeken a helyeken.

A SHARE NOW az ősszel számos további újdonsággal készül a meglévő és új felhasználói számára. Céljuk a szolgáltatásaik bővítése a lakossági és vállalati ügyfelek körében egyaránt, miután az elmúlt hónapok tapasztalatai – még a járványhelyzettel leginkább terhelt időszakban is – azt mutatták, hogy folyamatosan növekvő igény van a carsharing autók használatára a fővárosban, illetve mindenhol az ország területén.