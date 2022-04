Új adatátviteli technológiát vezet be a Vodafone

A Vodafone hazánkban elsők között vezet be országos szinten egy új adatátviteli technológiát, a CAT-M hálózatot.

Ez a NarrowBand IoT-hez hasonlóan egy alacsony fogyasztású mobilhálózat, melynek előnye, hogy képes a bázisállomások közötti mozgást megszakítás nélkül kezelni.

A CAT-M technológia fontos szerepet játszhat a riasztórendszerek és különböző vész-, illetve segélyhívó alkalmazások használatában, valamint hordható eszközök és intelligens mérőórák esetében is egyre nagyobb teret nyerhet.

Az új technológia számos további előnnyel rendelkezik. A CAT-M folyamatos áramforrással nem rendelkező helyeken is használható, ugyanis a technológia akkuk vagy elemek segítségével akár több éves üzemidőt is biztosíthat, így jó megoldás lehet biztonságtechnikai megoldásoknál, távoli kamerarendszereknél. Nagy előnye, hogy mozgó eszközöket is tud követni, például járműveket vagy olyan tárgyakat, melyeknek nincs áramforrása, így nyomon követhetjük, hogy nem mozgatják vagy lopják el az adott eszközt, továbbá a jármű mozgás közbeni adatkommunikációjára is lehetőséget kínál.

A CAT-M TOVÁBBI ELŐNYE, HOGY RELATÍV OLCSÓ ESZKÖZÖKET IGÉNYEL, AMELYEK A 4G-ALAPÚAKHOZ KÉPEST JELLEMZŐEN FELEANNYIBA KERÜLNEK.

Szintén jó megoldás lehet azoknak, akik hangalapú adattovábbítási technológiát használnak vagy fontos nekik, hogy alkalmanként telefonálni is tudjanak, ugyanis a CAT-M a hangalapú adatátvitelt is támogatja. A technológia egyik legfontosabb tulajdonsága továbbá, hogy időtálló: nem csak a 3G közelgő kiváltására alkalmas, hanem mivel LTE-alapú, így a 2G későbbi lekapcsolásának esetén is megoldás. Előbbiek mellett a CAT-M-mel akár 1Mbit/s adatkapcsolatot is lehet létesíteni.

Forrás: ORIGO