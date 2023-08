Milliókat adhatnának a bankok az ügyfeleknek a kamatváltás bevezetésével

A jelenlegi magas kamatszintek távol tartják a hitelfelvevőket, akik nem akarnak a mostani rekordközeli kamatok miatt 10-20 évig magas törlesztőrészletet fizetni.

A BiztosDöntés.hu szerint alternatíva lehet az 5 éves fix konstrukciók választása, de még jobb megoldást hozhatna, ha minden bank bevezetné a futamidő alatt legalább egyszeri díj- és költségmentes kamatváltás lehetőségét, így mentesítve az ügyfeleket több millió forintnyi felesleges kiadástól.

Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamatdöntő ülésén a várakozások szerint az irányadó kamatszint újabb 100 bázispontos csökkentéséről dönthet. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a kamatcsökkentés hatása leginkább a rövid hozamok csökkenésében mutatkozik majd meg a bankközi pénzpiacon.

A szakember arra emlékeztetett, hogy a májusban elindult kamatcsökkentési ciklus eredményeként a májusi kamatszintekhez képest a 3 havi Bubor 230, az ötéves irányadó pénzpiaci kamat (az 5 éves Birs) 132 bázispontos csökkenést mutat. Ehhez képest a 10 és 20 éves futamidejű pénzpiaci kamatszint (a 10 és 20 éves Birs) értéke hétfőn mindössze 84-84 bázisponttal csökkent a májusi kamatdöntés előtti szintekhez képest. Ráadásul – hívja fel a figyelmet a szakember – az elmúlt egy hónapban a 10 és 20 éves pénzpiaci kamat még emelkedett is.

Félelem a beégetett kamattól

Gergely Péter szerint a jelenlegi piaci környezetben sok lakáshitel-felvevőt távoltarthat a piactól az, hogy a mostani, a két évvel ezelőtti kamatszinthez képest közel kétszer magasabb kamat mellett nem akarnak hosszú időre beégetett fix hitelkamat és az ezzel járó magas törlesztőrészlet mellett eladósodni.

A fentiek miatt a szakember szerint észszerű lehet azok döntése, akik az ötéves kamatfixálás mellett elérhető lakáshiteleket keresik. Ezeknél a konstrukcióknál ugyanis a mostani magas törlesztőrészlet egészen bizonyosan csak öt évig áll fenn, azt követően a hitel kamata (és így törlesztőrészlete) az akkori – remélhetően lényegesen alacsonyabb – szintre csökken. Így a futamidő hátralévő időszakában több millió forintot is spórolhat az ügyfél.

Nem kedvelik az 5 éves fixálást

A fentiek miatt tűnik meglepetésnek, hogy az elmúlt hónapokban újabb pénzintézetek döntöttek úgy, hogy megszüntetik az 5 éves kamatperiódusra kínált hitelkonstrukciókat. A nyári hónapokban a CIB Bank is így döntött. Ezzel szemben az 5 éves kamatperiódussal bíró hitelek esetében a Raiffeisen Banknál 0,34, az Ersténél 0,4, a Magnet Banknál 0,57, az Oberbanknál 0,8 százalékponttal csökkent a termék meghirdetett kamata az elmúlt hetekben.

Gergely Péter szerint egyelőre a folyósított lakáshitel-szerződések alig 5 százalékát kötik az ügyfelek 5 évre fixált kamat mellett, 2018-ban azonban a hitelek 45 százalékára szerződtek így a bankok. Akkor ez rossz választás volt az ügyfelek részére, hiszen csak nagyon rövid időre fixálták be az akkori rekordalacsony kamatokat, így ezek a hitelek épp most árazódnak át, drámaian magasabb kamatszintekre. Ezért döntött a kormány úgy, hogy az 5 éves kamatperiódusú lakáshitelesekre is kiterjeszti a kamatstop védelmét.

El kell terjednie a kamatváltó konstrukcióknak

Gergely Péter szerint épp az elmúlt hónapok mutatták meg leginkább a rövid időre fixált hitelek magasabb kockázatát. A szakember szerint ez is oka lehet annak, hogy az MNB a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek esetében már nem enged 10 éves kamatperiódus alatt hitelszerződést kötni.

Ugyanakkor a szakember szerint a bankoknak alternatívát kell kínálniuk a hitelfelvevőknek arra, hogy a 10 évre, vagy épp a futamidő egészére fix törlesztést kínáló konstrukciók választására nem fizetnek rá. A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint meglepő, hogy továbbra is csak az OTP Bank kínál egyszeri kamatváltoztatást a jelzáloghiteleseinek – a bank a futamidő alatt egyszer költségmentesen az aktuális pénzpiaci kamatszinthez igazítja az ügyfél lakáshitelének kamatát.

Gergely Péter szerint a következő hónapokban a bankok egy része újraélesztheti az 5 éves kamatciklusú konstrukcióit. Ugyanakkor a BiztosDöntés.hu szakembere szerint mindenki számára kedvezőbb volna, ha a bankok inkább bevezetnék saját kamatváltó szolgáltatásukat. Ez már csak azért is érdekük – emlékeztet a szakember -, mert ilyen szolgáltatás nélkül borítékolható, hogy pár év múlva tömegével mondják majd fel korábbi hiteleiket az ügyfelek, akiknek más bankok kedvező kamatozású hitelkiváltást ajánlanak majd. Ezt érdemesebb elkerülni egy olyan megoldással, amely az ügyfelet – kisebb kamat mellett, de – a banknál tartja.

