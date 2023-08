50 százalékkal nőtt a DODO franchise partnereinek száma az elmúlt egy évben Magyarországon

Az okoslogisztikai megoldások alkalmazása révén a DODO futárjai magas minőségű kiszállítással tudják támogatni az e-kereskedelem fejlődését és további bővülését. A gyors és megbízható csomagkézbesítés iránti igény terjedését jól mutatja, hogy a webáruházak közel fele a visszatérő vásárlókra alapozza árbevételének növelését.

Az e-kereskedelem hazai térnyerése – az egy főre eső éves rendelési gyakoriság a járvány előtti 12-13 alkalomról, 2023 elejére elérte a 21 online rendelés/fő/év szintet – évek óta érezhető, ezzel párhuzamosan pedig nő az aznapi gyors és precíz kiszállítás igénye is, mind a vásárlók, mind a webáruházak részéről. Az e-kereskedők közel felének ugyanis a vásárlási gyakoriság növelése, tehát a visszatérő, hűséges vásárlók számának növelése a célja. Ebben az ügyfeleik kiszolgálása, vagyis a házhoz szállítás minősége – gyorsasága, pontossága és megbízhatósága – kiemelt jelentőséggel bír. Az évek óta tartó, látványosan növekvő magyarországi keresletre, a változó üzleti környezetre és a fogyasztói preferenciákra, a városi okoslogisztikai szolgáltatásokat nyújtó DODO a saját franchise programjával reagál, ügyfelei országos szintű kiszolgálását a franchise partnerei dinamikus bevonásával biztosítja.

A DODO Partner programhoz a logisztikában már jártas és kezdő vállalkozók egyaránt csatlakozhatnak, hiszen a DODO szakértelemmel kíséri végig új partnereit azokon a folyamatokon, amelyek a sikeres üzletmenet és a kifogástalan szolgáltatás elengedhetetlen feltételei. A franchise-partnerei többek között hozzáférést kapnak a vállalat know-how-jához, meglévő, prosperáló ügyfélköréhez, nemzetközi tapasztalataihoz, erős és elismert márkájához, valamint a saját fejlesztésű, adatvezérelt mesterséges intelligencia alapú logisztikai platformjához, a GAIA-hoz, amely a webáruházak egyharmada számára jelenthet kulcsfontosságú piaci elsőbbséget. A franchise-partnerség további előnyei, hogy a csatlakozó vállalkozások, egy-egy induló projekt esetén, felkészültebben kezelhetik az olyan aktuális kihívásokat, mint a humánerőforrás-problémák és az üzemanyagár vagy a flotta üzemeltetés költségeinek növekedése.

Ahhoz, hogy egy vállalat sikeresen csatlakozhasson az utolsó kilométeres okoslogisztikai szolgáltatásokat kínáló DODO Partner programhoz, felkészülten és rugalmasan kell kezelnie a váratlan üzleti helyzeteket – mint a fluktuáció, jogszabály- és törvénymódosítások, gépjármű-meghibásodás -, továbbá elengedhetetlen a gyors reakcióképesség és a jó problémamegoldó készség is.

Nemzetközi okoslogisztikai vállalatként a DODO egy akkreditált, minőség-ellenőri részleg alkalmazásával biztosítja szolgáltatásai minőségének fenntartását és fejlesztését. A csoport folyamatos és aktív útmutatással, tanácsadással és ellenőrzéssel segíti a franchise-partnereit saját fejlesztésű okoslogisztikai megoldásainak alkalmazásában, az ügyfélkiszolgálás tökéletesítésében, s ezen keresztül a vásárlók által megrendelt termékek gyors és pontos kiszállításában.

A DODO úttörő Partner programjának sikerét az is jól mutatja, hogy az elmúlt egy évben 50 százalékkal nőtt a franchise-partnerei száma, akik mára a vállalat megbízásainak több mint felét kézbesítik.

„Az e-kereskedelem növekedéséhez elengedhetetlen a megbízható és gyors kiszállítás. Ezt a dinamikusan növekvő igényt a Magyar Franchise Szövetség által is elismert franchise programunkkal tökéletesen ki tudjuk szolgálni – amit az elmúlt időszak eredményei is igazolnak -, ezzel is biztosítva az online rendelések számának további növekedését”