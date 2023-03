Panganak a bankfiókok – sokat kaszálhat, aki bátran alkuszik

Idén januárban napi 1000 lakossági hitelszerződést tudtak kötni a bankok: a Babaváró hitelek száma megtizedelődött, lakáshitelt közel egy évtizede nem igényelt ilyen kevés család.

A BiztosDöntés.hu szakértői szerint ezekben a hónapokban kivételes alkalom nyílik mindenkinek, hogy egyedi hitelmegállapodást kössön bankjával, ha lakáskölcsönre van szüksége.

Utoljára a covid első és második hullámában fordult elő az, hogy a pénzintézetek olyan kevés lakossági hitelszerződés kötöttek, mint idén januárban, amikor a hónap minden napjára alig több mint ezer szerződés jutott. A hazai banki ügyfelek az év első hónapjában 31 015 lakás- és fogyasztási-hitelszerződés alapján vettek fel 90,3 milliárd forintot a bankoktól. Néhány hónappal korábban, 2022 májusában még 48 000 kontraktust kötöttek meg, míg a koronavírus válság előtt, 2019 májusában közel 55 000 lakossági hitelszerződésre került aláírás.

Négy évet veszített a piac

Éves összevetésben mind a szerződések számát, mind a folyósított hitelösszeget tekintve a piac több mint 50 százaléka tűnt el – figyelmeztet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ezen belül is drámai a lakáshitelpiac zuhanása: a bankok által januárban folyósított 40,8 milliárd forintnyi lakáshitelösszeg 62 százalékkal kisebb mint, az a 108,5 milliárd forint, amit piaci és támogatott konstrukciókban 2021. januárban felvettek az ügyfelek. Ilyen szerény összegben utoljára 6 éve, 2017 februárjában szerződtek a lakásgondjukat kölcsönből megoldani szándékozó családok. Akkor még közel 5 900 hitelszerződést írtak alá a bankokkal az ügyfelek, míg idén januárban mindössze 4 100 lakáshitel-folyósítás történt egyetlen hónap alatt, ami közel évtizedes negatív rekord – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Gergely Péter szerint abból a tekintetből is négy évet vesztett a piac, hogy 2022 novembere, azaz immár egy negyedéve egy lakáshitel-szerződésre jutó átlagos hitelösszeg nem éri el a 10 millió forintot. Márpedig 2019 decemberétől minden egyes hónapban magasabb volt az egy szerződésre jutó átlagos hitelösszeg, mint 10 millió forint. A csúcsot 2022 áprilisában jegyezték fel, amikor – az MNB NHP Zöld Otthon Programjában csúcsra járatott új lakások finanszírozásának köszönhetően – a 15 millió forintot is meghaladta az egy lakáskölcsön-szerződésre jutó átlagos hitelösszeg.

Megtizedelődött a Babaváró

A legdrámaibb zuhanás ugyanakkor a banki kínálatban a Babaváró esetében következett be: miután tavaly év végén jó ideig nem volt bizonyos, hogy a kormányzat meghosszabbítja a rendkívül kedvező, az ügyfelek számára már egy gyermek megszületése esetén kamatmentessé, 3 gyermek megszületésével pedig teljes egészében támogatássá alakuló konstrukciót, a fiatal családok megrohanták a bankokat: decemberben 7 165 jogosult fiatal család kötött Babaváró szerződést – ennél több szerződésre csak a kormány családtámogatási programjának 2019. nyáron történő elindulását követő 3 hónapban volt példa – emlékeztet Gergely Péter. Az előrehozott keresletnek köszönhetően ugyanakkor decemberhez képest megtizedelődött a jelentkezések száma: idén januárban csak 716 család vette fel a maximum 10 millió forintos Babavárót, éves szinten pedig negyedére zuhant a kontraktusok száma és az összesen 7 milliárdot kitevő folyósított hitelösszeg is. Miután a közös életüket megkezdők száma nem hullámzik, ezért az előrehozott kereslet miatt sokára térhet vissza a normális kerékvágásba az egyébként 2024 végéig igényelhető Babaváró.

Nagy tér nyílik az egyedi alkura

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a drámaian visszaeső lakáshitel-kereslet állhat a mögött a folyamat mögött, hogy a hazai kereskedelmi bankok annak ellenére folyamatosan csökkentik az ajánlataik kamatszintjét, hogy a pénzpiacokon immár két hónapja lassú mértékben emelkednek a hitelek árazását meghatározó referenciahozamok. Gergely Péter szerint ebben a helyzetben a potenciális ügyfelek alkuképessége is megnőtt: a biztos üzlet reményében a bankok egyedi ajánlatokban a meghirdetett kamatoknál kedvezőbb konstrukciókat is kínálnak, akár 50-150 bázisponttal olcsóbb finanszírozás is elérhető, amivel milliós tételt tudnak spórolni a hitelfelvevők. Addig, amíg ilyen kevés ügyfél van a bankokban, van idő az alkura a hitelügyintézővel – mondta Gergely Péter. A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint annak is itt van az ideje, hogy versenyeztesse a bankokat az, akinek a közeljövőben szüksége lesz lakáshitelre.

