Így segítik a bankok, hogy elkezdjünk félretenni

A felmérések azt mutatják, könnyebb takarékoskodni, ha konkrét célra teszünk félre pénzt. Gyerekkorban szinte mindenki egy-egy célért kezdi el tölteni a malacperselyt. A lehetőség ma már a digitális világban is adott, ráadásul több banknál egyszerre több célra gyűjthetünk „felcímkézett” pénzt – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A különböző hazai felmérések szerint a háztartások 30-40 százalékának egyáltalán nincs megtakarítása, ám ez csak részben függ össze azzal, hogy sokan nem képesek arra, hogy félretegyenek pénzükből. Warren Buffet mondásától – „ne azt takarítsd meg, amit nem költöttél el, hanem költsd el azt, amit nem takarítottál meg” – érthetően messze van az átlagember attitűdje, de azt is látni lehet, hogy sok családban az ad felmentést a takarékosság alól, hogy nincs igazi célja a megtakarításoknak.

Célokkal a csábítás ellen

A háztartások leginkább az előre nem látható rendkívüli kiadások céljából takarékoskodnak, ám ez a megtakarítási cél magában hordozza a gyors hozzáférhetőséget, hiszen a maga nemében minden kiadás rendkívüli lehet – emlékeztet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ráadásul a szakértő szerint a megtakarítást ma sokan összekeverik a spórolással, ami inkább kevesebb költést jelent, s bizony így könnyebben is engedik el az emberek a következetességet, és akár már a következő hónapban eltekintenek a pénz megtakarításától. A mostani gazdasági helyzetben, a komoly infláció mellett ráadásul ez teljesen érthető lépés lehet – emlékeztet a szakember.

A célhoz kötött megtakarítások esetében ugyanakkor nagyobb eséllyel tesszük félre a pénzünket hónapról hónapra. Konkrét, megvalósítható és időben meghatározott célok segíthetnek számunkra abban, hogy fókuszáltak maradjunk, és következetes haladást érjünk el.

A sikerhez fontos, hogy az ilyen, célhoz kötött megtakarítások a többi pénzünktől elkülönülten legyenek, és rendszeres befizetéseink nyomán láthatóvá váljék a pénznövekmény, az, hogy egyre közelebb vagyunk a céljainkhoz. A bankok az ilyen célhoz kötött pénzek félretételéhez kínálják a célzott megtakarítási számla szolgáltatásaikat.

A megtakarítási számla nem lekötött betét , hanem egy speciális, elkülönített számla, amelyre rendszeresen, általában havonta fix összeget raknak félre az ügyfelek, de természetesen mód van arra is, hogy eseti jelleggel nagyobb összegeket is befizessünk. A célzott megtakarítások esetében ugyanakkor fontos, hogy párhuzamosan, több kitűzött cél elérését is segítsük, így egyre több pénzintézetnél van mód arra, hogy egyszerre több alszámlán tartsuk nyilván a megtakarításokat.

Segíthet a digitális malacpersely

A BiztosDöntés.hu összevetése szerint a célhoz kötött megtakarítási számlák elsődleges címzettjei a fiatalok, akik számára még kevésbé a meglévő vagyon magas hozamon történő fialtatásáról, mint inkább a vágyott célok megvalósításáról szólnak a megtakarítási tervek. Gyermekkorunkban szinte mindenki malacperselyben kezdte meg a spórolást, az idősebbek még emlékeznek az iskolai takarékbélyegre, amivel a tanév alatt lehetett pénzt gyűjteni a nyári álmok megvalósulásáért.

A megosztott megtakarítási számlák révén egyszerre indítható rövid távú megtakarítási program a jövő nyári nyaralás költségeinek finanszírozására, miközben egy másik alszámlán spórolhatunk arra, hogy 3-4 év múlva megfelelő alapunk legyen egy gépkocsi beszerzésére is. Ugyanakkor a fiatalok mellett természetesen az idősebb korosztály számára is nyitott a lehetőség ilyen típusú megtakarítási termékek indítására.

Versengő termékek

A BiztosDöntés.hu gyűjtése szerint idehaza az OTP, az Erste, a K&H és a MagNet bankoknál van lehetőség konkrét célhoz rendelt megtakarítások gyűjtésére.

OTP Persely

Az OTP internet- és mobilbankban elérhető Persely funkció a készpénzes világban megszokott, felcímkézett befőttesüveghez hasonlítható, csak éppen korszerű, digitális formában. A lehetőség már a Junior ügyfeleknek is elérhető, így egy 14 év feletti fiatal használhatja például egy új mobiltelefon árának összegyűjtésére. A Perselyben egyszerre több megtakarítási célra gyűjthetünk, ebből az egyik akár a váratlan kiadásokra való felkészülés is lehet, azaz a funkció alkalmas a háztartások esetében leggyakrabban előforduló tartalékképzési cél kezelésére is.

Erste CélBetét

Az Erste CélBetéttel a felnőtt vagy diák számlatulajdonos célokat jelölhet ki, amelyek mentén takarékoskodhat, így párhuzamosan több ilyen CélBetétje is lehet az ügyfélnek. A konstrukció egyenlegei az internetbankban és a mobilalkalmazásban is látszanak, így könnyű nyomon követni, hogy az egyes pénzügyi célok hogyan állnak éppen. Az Erste CélBetétnél csak akkor kapunk magasabb kamatot, ha havi rendszerességgel növeljük az egyenlegünket.

K&H tervező megtakarítási számla

A K&H tervező megtakarítási számla felnőtteknek 25 000, diákoknak már 2 000 forinttal is megnyitható. Minden pénzügyi tervhez külön megtakarítási cél állítható be, egyedi névvel és ikonnal. A megtakarítási célok bármikor létrehozhatók, módosíthatók vagy törölhetők a K&H e-bankban, illetve a célok fontossági sorrendje is bármikor módosítható. Az egyes pénzügyi célokkal nem új számlát hoz létre a számlatulajdonos, hanem a K&H tervező megtakarítási számlád egyenlegét osztja szét a megtakarítási céljai között.

MagNet Bank Apránként Megtakarítási Program

A MagNet Bank speciális megoldása a bankkártyás vásárlásokhoz kötődik, ahol az ügyfél dönthet, hogy a költés összegét 10, 100, vagy 1 000 forintra kerekítse-e fel a bank. A felkerekített összeg automatikusan átkerül a megtakarítási számlára – minél többet vásárolunk, annál több a félretett összeg. De a bank eseti befizetéseket is fogad. Az internetbankban rögzíthető a gyűjtés célja is, és a bank figyelmeztetést is küld (ha ezzel megbízzuk), h a úgy látja, hogy a cél eléréséhez nem elegendő az aktuális megtakarítás.

