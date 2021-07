Feltehetően megszűnik a bitcoin-tranzakciók névtelensége EU-n belül

Az Európai Bizottság szerint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harc egyik fontos eleme lehet, hogy a bitcoin-tranzakciókat a jövőben jobban nyomon lehessen követni.

Sokan a bitcoin és más hasonló kriptovaluták legnagyobb előnyének azt tartják, hogy decentralizáltak, vagyis különösebb ellenőrzés – például a bankok beiktatása – nélkül lehet lebonyolítani velük a tranzakciókat. Ennek azonban árnyoldala is van: a bűnözők is előszeretettel használják, mert az egyes tranzakciókat gyakorlatilag lehetetlen visszakövetni, így ami az előnye, az egyben a hátránya is ezeknek a kriptopénzeknek.

Az Európai Bizottság éppen ezért azt szeretné, hogy az Európai Unió képes legyen nyomonkövetni a bitcoin-transzfereket. Ezek szerint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni szabályok felülvizsgálatával biztosítani fogják a kriptoeszköz-átutalások, például a bitcoin-tranzakciók teljes nyomonkövethetőségét, valamint a kriptoeszközök pénzmosás vagy terrorizmus-finanszírozás céljára történő felhasználásának felderítését és megelőzését.

“Emellett tilos lesz az anonim kriptotárcák használata, és a kriptoágazatban is teljeskörűen alkalmazni kell majd a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályokat”

– írja közleményében az Európai Bizottság. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jövőben a bitcoint küldők és fogadók adatait is fel kellene jegyezniük a transzfereket segítő szolgáltatásoknak.

Bár néhány szolgáltatóra már eddig is vonatkoztak ezek a szabályok, az EU a jövőben minden cégre kiterjesztené azt. Az Európai Bizottság azt reméli, hogy a javaslatot gyorsan megtárgyalja és elfogadja majd az Európai Parlament, így az már 2024-től életbe léphetne.

Forrás: HVG