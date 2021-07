Nem csökkennek tovább a grafikus kártyák árai

Nem világos, hogy mikor folytatódhat az árak földre való visszatérése.

A 3DCenter ugyanerről a jelenségről számolt be az osztrák és a német piacokon, elemzése szerint az elmúlt két hétben minimálisan javultak vagy stagnáltak a videóvezérlőkből rendelkezésre álló készletek, ezzel együtt pedig megállt az árzuhanás. A GeForce grafikus kártyák tipikusan 50%-kal drágábbak az ajánlott fogyasztói áruknál, míg a Radeonokért a kelleténél 56%-kal kérnek többet a kiskereskedések.

Graphics Card Prices in 🇩🇪🇦🇹 July 18, 2021

👉 Party is over, price reductions hit full brakes.

👉 Availability is the same or slightly better.

👉 Without any notable movement, it’s difficult to predict when retail prices will come close to MSRP.https://t.co/x8VWKEZIEr pic.twitter.com/xIuOcYEDzS

— 3DCenter.org (@3DCenter_org) July 19, 2021