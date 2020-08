Kiemelkedő első negyedévet tudhat maga mögött a Lenovo

A Lenovo Group ma bejelentette, hogy az első negyedévben 13,3 milliárd dolláros bevételt ért el, ami az előző év azonos időszakához képest 7%-os növekedést jelent (10% a valutaérték változását is beleszámolva).

Az adózás előtti bevétel 38%-kal 332 millió dollárra nőtt az egy évvel korábbi negyedévhez képest, miközben a nettó bevétel szintén emelkedett, méghozzá éves szinten 31%-kal, vagyis 213 millió dollárra. A részvényenkénti nyereség az első negyedévben 1,8 dollárcent vagy 13,95 hongkongi dollárcent volt.

„A kiemelkedő teljesítményünk jól mutatja, hogy a Lenovo gyorsan visszanyerte a lendületét a világjárvány hatásait követően és igyekszik megragadni a távoli munkavégzésből, oktatásból és felgyorsuló digitalizációból adódó lehetőségeket” – mondta Yang Yuanqing, a Lenovo elnöke és vezérigazgatója. „Amíg a világ különféle nehézségekkel néz szembe, a Lenovo arra koncentrál, hogy fenntartható növekedést biztosítson alaptevékenységein keresztül, csak úgy, mint a szolgáltatásalapú intelligens átalakulás által vezérelt új megoldási lehetőségek és szolgáltatások esetén.”

Globális Gazdasági Tényezők

Az elmúlt negyedévben számos iparági kihívással kellett szembenézni, beleértve a folyamatban lévő geopolitikai bizonytalanságokat és a COVID-19 világjárványt. Ahhoz, hogy feltérképezze a kihívások megoldásához vezető utat, a Lenovo kihasználja az operatív kiválóság, valamint a „globális beszerzés és a helyi kiszolgálás” alapvető kompetenciáit. A geopolitikai helyzetet nézve a Lenovo továbbra is úgy gondolja, hogy a kereskedelem, a technológia és a kultúra jelentős gazdasági előnyöket jelent valamennyi piac számára, ami megerősíti a technológia társadalomban betöltött szerepének jelentőségét.

Üzleti Csoport Áttekintés

A Lenovo Intelligent Devices Group (IDG) továbbra is vezető szerepet tölt be a vállalat teljesítményében. A PC and Smart Devices Group (PCSD), a két IDG csoport egyike, éves összevetésben kétszámjegyű értékkel 10,6 milliárd dollárra növelte a bevételét. Az adózás előtti bevétel elérte a 670 millió dollárt, ami éves szinten 28%-os növekedést jelent, az iparágvezető profit pedig majdnem egy ponttal, új rekordot, 6,3%-ot ért el. A PC üzletág jelentősen meghaladta a negatív iparági előrejelzéseket, a Lenovo pedig világszinten megőrizte az első helyét a PC eszközök piacán (PC-k és táblagépek). Ehhez hasonlóan világszerte erős éves növekedés (45%) volt tapasztalható a fogyasztói üzletág bevételében. Ezen sikerek hatására a bevétel az EMEA régióban 30%-kal, Kínában pedig 18%-kal nőtt. Az értékesítési mennyiség a gyorsan növekvő és a prémium kategóriában, úgy, mint a Gaming, a Thin & Light, a Visuals és a Chromebook, kétszámjegyű értékkel továbbra is emelkedett. A világszintű e-kereskedelem kiemelkedő teljesítményt nyújtott az egy évvel korábbi évhez viszonyított 50%-os növekedésnek köszönhetően.

A jövőre nézve a vállalat azt várja, hogy a számítógépek iránti erős kereslet továbbra is megmarad. Ennek eredményeképpen a Lenovo olyan innovatív termékekre összpontosít majd, amelyek alkalmazkodnak az új globális környezethez és tovább erősítik a globális ellátási láncot a gyorsan növekvő kereslet kielégítésének érdekében, valamint tovább fejlesztik az e-kereskedelmi platformot, ezen felül fókuszálnak a nagy növekedésű szegmensekre, hogy prémium termékek piacrészesedését még nagyobb profitabilitással növeljék.

Az IDG másik üzletága, a Mobile Business Group (MBG), miközben továbbra is a COVID-19 és a valuta árfolyamváltozások hatásaiból származó kihívásokkal küzd, további növekedést ért el; 33%-kal nőtt a bevétel az elmúlt negyedévben. Habár a bevétel éves összevetésben visszaesést mutat, a kulcsfontosságú piacokon, úgy, mint Dél-Amerikában, Észak-Amerikában és Európában, nőtt az értékesítés mennyisége, ráadásul rekordmagas piaci részesedéssel rendelkezik a vállalat Dél- és Észak-Amerikában is. A jövőre nézve a Lenovo továbbra is kiaknázza az erős termékportfólióban, az innovatív technológiában, részben az 5G-ben rejlő lehetőségeket és kibővíti a szolgáltatói elérést a növekvő profit érdekében.

A Data Center Group (DCG) folytatta a hipernövekedést; a bevétel éves szinten 20%-kal 1,6 milliárd dollárra nőtt és a profitabilitás is erősödött. A figyelemre méltó sikerek közé tartozik a Cloud Service Provider üzletág (korábban hiperskála), ami éves összevetésben 30%-os növekedést mutat, valamint rekord bevételt generált a nyilvános felhőinfrastruktúra iránti erős kereslet elérésével és a COVID-19 korlátozásokból származó megnövekedett digitális fogyasztásból eredendően. Eközben a felhasználói kör tovább nőtt, köszönhetően a házon belüli tervezési és gyártási képességeknek, valamint a kibővített felhőalapú szolgáltatók értékesítési erőinek növelésének. Az Enterprise and SMB üzletág (korábban nem-hiperskála) az előző év azonos időszakához képest növekedett, ráadásul kétszámjegyű erősödést mutatott a bevételek tekintetében olyan szegmensekben, mint a szoftver által definiált infrastruktúra és szolgáltatások, valamint a nagyteljesítményű számítástechnika. A jövőre nézve hosszútávú növekedést vár a márka a felhőalapú szolgáltatás szegmensben, kihasználva a csapat erősségét nyilvános és a privát felhőben egyaránt, hogy a magasszintű számítástechnikai üzletágat tovább bővítse.

A Lenovo Intelligent Tranformation a 3S stratégia elhivatott megvalósításának köszönhetően továbbra is erőteljes előrelépéseket mutat. Összességében a szoftverekből és szolgáltatásokból származó bevétel éves szinten 38%-kal, vagyis 1 milliárd dollárra nőtt, ami most a csoport bevételeinek 7,6%-át teszi ki. A Smart IoT bevétel éves szinten most 39%-os emelkedést mutat, a Smart Infrastructure 16%-kal, a Smart Verticals 65%-kal növekedett, ezeket Kínában a Smart City, Észak-Amerikában pedig a Smart Healthcare megoldások vezették. Az Attached Service éves szinten 32%-kal, a Managed Service 48%-kal, a szolgáltatások pedig 54%-kal nőttek.