DIGI Communications N.V. Group pénzügyi eredményei a 2020. június 30-án véget ért negyedévre vonatkozóan

A DIGI Communications N.V. Group augusztus 14-én, pénteken hozta nyilvánosságra a június 30-án véget ért második negyedév pénzügyi eredményeit.

Az árbevétel 5%-kal növekedett 2019. június 30-hoz képest (a bevétel a második negyedévben elérte a 310 millió eurót, szemben a 2019. második negyedévi 294 millió euróval). Az RGU-k 9%-os növekedést produkáltak, bevételük 16.9 millióra emelkedett, szemben az egy évvel korábbi 15.5 millió eurós adattal. A kiigazított EBITDA 115 millió eurót tett ki (beleértve az IFRS 16-t), amely 6%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Összességében elmondható, hogy a DIGI stabil teljesítményt nyújtott 2020 második negyedévében a megváltozott egészségügyi háttér ellenére is. A DIGI – alkalmazkodva a COVID-19 miatt bevezetett egészségügyi szabályok lazításához – május közepétől kezdve működését az új szabályokhoz igazítva folytatta, miközben olyan intézkedéseket vezetett be, melyek biztosítják az ügyfelek, az alkalmazottak és a partnerek egészségét és biztonságát is.

Az előre meg nem jósolható események ellenére a DIGI képes volt minden piacon stabil eredményeket fenntartani, amely megerősítette a közösség minden területe együttműködésének, összekapcsolásának szükségességét a járvány alatt. Ennek eredményeképp a negyedév végén a társaság történelmi szintre növelte a fő szegmensekben az RGU-k számát (vezetékes internet és kábel TV). Vezetékes internet esetében 3.9 millióra emelkedett az RGU-száma, míg a kábel TV esetében megközelítőleg 4.5 millió RGU-ról beszélhetünk, amely az eddigi legmagasabb eredmény. A mobiltelefon-szolgáltatás 6 millió RGU-t ért el adott időszakban.

“2020 májusában, jelentős gazdasági kihívások és a világot megváltoztató történések közepette ünnepeltük a DIGI Bukaresti Értéktőzsdén való első részvénykibocsájtásának harmadik évfordulóját. Nagy örömmel figyeltük, hogy a DIGI munkatársai és vezetői milyen rugalmasan és felelősségteljesen álltak hozzá az elmúlt 6 hónap egészségügyi kihívásaihoz. Együtt legyőztük a kiszámíthatatlanság okozta nehézségeket és elszántan teljesítettük a részvényeseknek és befektetőknek prezentált üzleti stratégiát.Romániában a Versenyhivatal júliusban engedélyezte három független fél (AKTA, DCS és az ATTP Telecommunications) integrálását a helyi leányvállalatunkba. Ezzel szeretnénk csökkenteni a fő piacunkon jelen lévő különböző régiók közötti összekapcsolódási hiányosságokat, és növelni Románia digitalizációját. A minőségi szolgáltatásokat kedvező ár-érték arányban értékesítjük több ezer előfizetőnknek, hogy zavartalan elérhetőséget biztosítsunk számukra és támogassuk őket a magasabb életszínvonal elérésében.”

– mondta el Serghei Bulgac, a DIGI Communications N.V. vezérigazgatója.

Továbbra is Románia a Csoport fő piaca; a Vállalat bevételének 61%-át adta a második negyedévben, az RGU-k 70%-val, míg a konszolidált EBITDA 75%-val járult hozzá a DIGI sikereihez. A legnagyobb növekedést 2019 ezen időszakához viszonyítva a vezetékes kommunikációs szolgáltatások terén érte el (+13% vezetékes internet RGU és +8% TV RGU).

A mobil kommunikációs szolgáltatások szegmensében a DIGInek sikerült megtartani első helyét mint számhordozási desztináció, annak ellenére, hogy a második negyedévben csökkent a hordozott számok mennyisége 2019 ugyanezen időszakához képest; 80,411 mobil számról 70,236-ra csökkenve. Mindent egybevetve 2020 első félévében a DIGI Mobil hálózat 166,643 telefonszámot hordozott el, amely mérsékelt növekedést mutat a 2019-es 164,830 darabbal szemben. 2020 júniusában a DIGI 44.8%-os részesedést ért el az összes elhordozott mobiltelefonszámokból.

Magyarországon az üzleti környezet és a COVID-19 kapcsán a hatóságok által bevezetett korlátozó intézkedések ellenére a vállalat képes volt tartani a rendes üzletmenetet az év első 6 hónapjában.

A vállalat megkezdte a mobilhálózat fejlesztésének második fázisát azáltal, hogy még nagyobb területen biztosította a lefedettséget. A korszerű technológiai megoldásoknak köszönhetően a már meglévő hálózat minőségét és sűrűségét is továbbfejlesztette. A DIGIMobil szolgáltatás egy évvel 2019. májusi indulása után már 500 településen igénybe vehető és elérte az 50%-os populációs lefedettséget. Az évforduló örömére a DIGI Kft. meghosszabbította a népszerű mobil szolgáltatás ajánlatát 2020. december 31-ig.

Spanyolországban az RGU-k növekedése visszaállt a járvány előtti üteméhez. A DIGI Spain sikeresen meghaladta a 2.1 milliós RGU számot 2020 második negyedévében mobil hang és adatszolgáltatás terén, és növelte a Csoport bevételéhez (21%) és az EBITDA-hoz (12%) való hozzájárulását.

A számelhordozást tekintve a DIGI Spain megerősítette a növekedési trendjét, miután lazítottak a járványügyi intézkedéseken. Május és június során jelentős növekedést ért el a több mint 32,700 hordozott mobil számmal.

A vezetékes kommunikációs szolgáltatások hálózatát is növelte a spanyol leányvállalat, így júniusban a DIGI száloptikás szolgáltatásai még több tartományba jutottak el. A DIGI 50 spanyol régióból jelenleg 25-ben biztosít vezetékes telefon és internet szolgáltatást, a legújabbak: Cádiz, Burgos, Valladolid, Segovia, Badajoz, Girona, a Baleár-szigetek és La Rioja.

Olaszország a negyedik piac, ahol a DIGI jelen van, azonban virtuális mobilszolgáltatóként a szolgáltatások optimalizációja és az ügyfelek számára kínált ajánlatok diverzifikálása a fő cél. A DIGI Olaszországban 245,000 RGU-val rendelkezett 2020. június 30-án, szemben a 2019. június 30-i 213,000-rel.

Június végén az olasz leányvállalat új ajánlatott tett elérhetővé ügyfelei számára: korlátlan beszélgetés olasz belföldi hívószámokkal, illetve DIGIs telefonszámokkal Romániában, Spanyolországban és Olaszországban. Ezen kívül az adatforgalmat is elérhetővé teszi a 4G technológia által biztosított maximum letöltési sebességen, kiváló ár-érték arányban. A csomag aktiválása ingyenes, amely több mint 3000 üzletkötőnél lehetséges Olaszország-szerte.

A pénzügyi eredményekről további információ ezen a linken érhető el.