Eltűnik a lapozás a Google keresőből

A Google találati listáján lapozgatni kell, ha a felhasználó más eredményekre is kíváncsi. A továbbiakban ez csak az asztali keresőnél marad így, mobilon eggyel kényelmesebben lehet majd használni.

A Google egy rövid blogbejegyzésben közölte, hogy egy apró, de annál hangsúlyosabb változtatást hajt végre keresője telefonos felületén: bevezetik az úgynevezett folyamatos görgetést, aminek a találatok oldalán veheti majd hasznát az internetező.

A Google-ön most lapozgatva, illetve további gombnyomásra tölthetünk be új keresési eredményeket, attól függően, milyen eszközön böngészünk. Ez a folyamat viszont képes megtörni a találati lista pásztázást, és ha nem figyelünk, átugorhatunk egy releváns linket.

Ezért is döntött úgy a keresőcég, hogy mobilokon – ahol eleve a söprő mozdulattal töltünk be újabb sorokat, ha például olvasunk –, aktiválja az úgynevezett folyamatos görgetést. A funkció lényege pedig, hogy a találatok „végtelenítve” jönnek elő, mintha egy nagyon hosszú listát akarnának átlapozni. Kissé zavarónak tűnhet, de a vállalat szerint így sokkal folyamatosabbnak hat az élmény, és sokkal kisebb valószínűséggel hagyunk ki valami fontosat.

Mivel azonban egy igen hangsúlyos változtatásról van szó, fokozatosan vezetik be: első körban az amerikai felhasználóknál, az angol nyelvű kereséseknél. Ugyanakkor előbb-utóbb máshol is fel fog tűnni, de hogy pontosan mikor, azt nem közölték. A változtatásnak egy hátránya is van: úgy fest, hogy a cég nem opcionális újdonságként tekint rá, vagyis ha aktiválták, nem lehet kikapcsolni.

Forrás: HVG