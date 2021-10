Nagyon sok erőszakot látnak a gyerekek a TikTok-on

A TikTok tele van pornográf, erőszakot, valamint kábítószert népszerűsítő tartalommal, a szolgáltatás jövője is múlhat azon, hogy miként lép fel a fiatalkorú felhasználói védelmében – emeli ki közleményében a Star Network Influencer Ügynökség, amiben a The Wall Street Journal nemrég közzétett nem reprezentatív kutatására hivatkoznak.

A lap pár tucat, 13 és 15 év közötti álfelhasználót regisztrált, melyek előre meghatározott módon, egy program szerint használták a TikTokot. Ebből az derült ki, hogy a platform számos erőszakos, kábítószert és szexuális tartalmat népszerűsítő videót ajánlott, az egyértelműen fiatalkorúak által regisztrált fiókok számára.

A TikTok jelenleg a legdinamikusabban fejlődő közösségi média felület. Világszerte mintegy 100 millió aktív felhasználójának 25 százalékát tizenévesek alkotják. A platform felhasználói körében bekövetkezett robbanásszerű növekedés egyértelműen a pandémia alatt történt. Ezzel egyidőben a felnőtt tartalmak száma is emelkedésnek indult, mára pedig a korábban csupán táncos, éneklős, vicces videókat tömörítő közösségi felületet elárasztotta a szex, a drog és az erőszak.

„Az elmúlt egy évben a TikTok hatalmasat fejlődött, ma már nem csupán a tizenévesek, de a 18-34 év közöttiek is napi rendszerességgel használják, itthon például már 2 millió felhasználója van”

– mondta el az ügynökség szakmai vezetője, Farkas Dániel az RTL Klub Reggeli című műsorában.

A szakértő szerint ezen a felületen nagyon sokféle tartalom elérhető, olyanok is, melyeknek nem biztos, hogy ott lenne a helyük. A platform moderátorok és algoritmusok segítségével azonban rengeteget dolgozik azon, hogy ezeket a tartalmakat törölje, tiltsa, ennek ellenére még mindig jelen vannak. A megoldás egy sokkal finomabb szenzorokkal rendelkező szűrőprogram lehetne, mely a kifejezetten felnőtt tartalomnak minősülő videókat vagy egyáltalán nem engedné nyilvánossá tenni, vagy a fiatalkorúak For You oldalán tiltaná le a megjelenésüket.

A TikTok szóvivője elmondta, az alkalmazás jelenleg még nem tesz különbséget a felnőtteknek és kiskorúaknak szánt videók között. A platform azonban már dolgozik egy olyan megoldáson, mely eleve szűrve tenné elérhetővé a tartalmakat a fiatal felhasználók számára.