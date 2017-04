Jövőre valósággá válik a ‘Vissza a Jövőbe II’

Sikeresen tesztelték a Lilium Jet névre hallgató német illetőségű személygépjárműt/kisrepülőt. 2016-ban még csak terveket láthattunk a Müncheni Műszaki Egyetem legújabb találmányáról, viszont most már élesben is szemügyre vehetjük, miként fog működni a dolog:

A helikopterekhez hasonlóan képes lesz függőlegesen is emelkedni/landolni, a videón egyelőre egy földről irányított verziót láthatunk, de az elképzelés az, hogy ezt a jövőben magánszemélyek is irányíthassák. Könnyű sportrepülőgépnek minősítették, így egy 20 órás képzés után akár már mehetünk is vele. Az ára még kérdéses, de valószínűleg a csillagos éghez lesz közelebb, mint az átlag ember pénztárcájához.

forrás: hvg.hu