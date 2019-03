Brutálisan fogyasztanak energiát az adatközpontok

Rohamosan terjednek az adatközpontok a skandináv, hidegebb országokban, ahol a hűtésen rengeteg energia spórolható meg, de a magyar adatközpontok közül is vannak, amelyek sok területen állják a versenyt.

Egyre inkább meghatározó trend, hogy új adatközpont építésekor, hogy kiemelten figyelembe veszik az ország átlaghőmérsékletét is. A hűvösebb klíma miatt jelentős energia- és költség megtakarítás érhető el a szerverszobák hűtése során. “Az adatközpontok üzemeltetésének egyik fő költségtényezője a klimatizáció, a gépterem megfelelő, 20 fok körüli hőmérsékletének egyenletes biztosítása. Fontos kérdés mindez azért is, mert egyes előrejelzések szerint jövőre az Európai Unió teljes energiafogyasztásának 2-3%-át teszi majd ki az adatközpontok fogyasztása.” – mondja el Hajmási Gergely a szerverspecialista ServerGarden kereskedelmi vezetője.

„A megtakarítások mellett a skandináv országok jól példáznak egy másik nemzetközi trendet, egyre fontosabb a környezettudatos, zöld gondolkodás. Svédországban például tudatosan építettek lakóparkot az adatközpont mellé, és az ott termelődő hővel fűtik a házakat. Persze mindez gazdaságilag is előnyös. Ha ebben a versenyben nem szeretnének lemaradni az adatközpontokat üzemeltető hazai vállalatoknak bizony nagyon komolyan figyelniük kell, hogy tartsák a lépést technológiában.”

– értékelte a szakember.

Magyar cégnek magyar szerverparkot?

Sok szempontból álljuk a versenyt.

Bár a globális óriás cégek – mint például a Facebook, Google vagy az Amazon – számára valós lehetőség, hogy kihasználják a geográfiai előnyöket, a hazai kis- és középvállalatok többségének nem jelent igazi alternatívát távoli országba költöztetni a szervert.

„Tapasztalataink azt mutatják, hogy a szerverpark fizikai közelségét, az értékes cégadatok magyar területen tartását, az ismert jogi környezetet és főleg a magyar nyelvű kapcsolattartást nagyon sokra értékelik a magyar vállalkozások vezetői. A jó hír, hogy a hazai szerverparkok közül is vannak, amelyek élen járnak az energia hatékonyságban, környezettudatosságban, melyek előnyeit, például az energia spórolással járó alacsonyabb költségeket, a magyar ügyfelek is élvezhetik.”

– mondta el ServerGarden kereskedelmi vezetője.

Még a legmodernebb hazai adatközpontok sem érhetik utol a hidegövi skandináv országokat energiahatékonyság szempontjából, de globális viszonylatban ezen a területen is jól szerepelnek és minden egyéb technikai szempont tekintetében is képesek felvenni a versenyt, akár a skandináv vetélytársakkal is.

„Technológiai háttér, biztonság, áramellátás vagy éppen 7/24 órás rendelkezésre áll területén bármelyik nyugati vagy skandináv szerverparkkal képesek vagyunk felvenni a versenyt. Azonban tény, nem mindegy, hogy egy vállalat melyik szolgáltatót választja partnerül. A legjobb szerverparkokban az IT-infrastruktúra felügyeletéért és az esetlegesen felmerülő hibák elhárításáért állandóan, hétvégén, éjjel és ünnepnapokon is elérhető operátori ügyelet felel. Emellett azok a vállalatok, akik nemcsak az állandó hűtés és áramellátást akarják biztosítani a szerverüknek, akár teljes körű rendszerüzemeltetési szolgáltatást is igénybe vehetnek. Ennek során a céges szerverek működéséről teljes egészében az adatközpont szakemberei gondoskodnak, levéve az IT terhek jelentős részét a vállalatról”

– foglalta össze Hajmási Gergely.