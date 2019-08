Új mobilos megoldások és megváltozó bankkártyás fizetés vár ránk

A PSD2-nek, az Európai Unió második pénzforgalmi irányelvének köszönhetően jelentős változás várható a digitális pénzügyi szolgáltatások piacán a következő hónapokban. Módosulnak a bolti és online bankkártyás fizetések szabályai, és új mobilos, valamint online fizetési megoldásokkal találkozhatnak a lakossági és vállalati ügyfelek.

Mit hoz a PSD2?

Az év innovatív terméke díjjal kitüntetett BlockBen szakértői elemzik a várható változásokat.

A fogyasztói védelem növelése, illetve az innovatív pénzügyi szolgáltatások támogatása érdekében hozta létre az Európai Unió második pénzforgalmi irányelvét, a PSD2-t. A szektor reformjával a PSD2 kedvező környezetet teremt a digitális pénzügyi szolgáltatások fejlődéséhez és támogatja új szolgáltatók belépését a pénzügyi piacokra. Az irányelv alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban, valamennyi elemének éles indulása pedig 2019. szeptember 14-től várható.

„A PSD2 új szereplők előtt nyitja meg a pénzügyi szolgáltatások piacát. Az úgynevezett harmadik feles szolgáltatók API-n keresztül hozzáférhetnek a bankok folyószámlavezető rendszeréhez és az abban tárolt adatokhoz, vagyis szabályozott módon csatlakozhatnak a bankszámlánkhoz. Ennek köszönhetően a harmadik feles szolgáltatók innovatív pénzügyi szolgáltatásokat nyújthatnak lakossági és vállalati ügyfelek számára, például új mobilos és online fizetési megoldásokat fejleszthetnek” – magyarázza a reform lényegét Szabolcsi András, a BlockBen informatikai igazgatója. A magyar tulajdonú cég tavaly kapta meg az év innovatív terméke díjat a szingapúri Crypto Currency Expón, idén pedig BlockBenPay nevű innovatív fizetési megoldása bekerült a 2019-es FinTechShow 10 legizgalmasabb digitális pénzügyi újdonsága közé.

„A következő hónapokban a felhasználók számos változást tapasztalhatnak majd. Például akár egyetlen applikációba terelhetik az összes bankszámlájukat. Megváltoznak a bolti és online bankkártyás fizetések szabályai is” – hangsúlyozza Szabolcsi András.

Példaként említi, hogy míg jelenleg az egyérintéses kártyás fizetések esetében az 5000 forint alatti tranzakcióknál a rendszer nem kér PIN-kódot, ezután a bankok vagy minden ötödik fizetésnél, vagy 150 eurónyi összesített költésnél kérni fognak egy PIN-kódos megerősítést. Online vásárlásokhoz pedig kétfaktoros hitelesítésre lesz szükség: a PIN-kód, kártyaszám mellett még szükséges lesz valamilyen eszköz (okostelefon vagy más hardver) vagy valamilyen biológiai azonosító (például ujjlenyomat, hangminta).

A bankkártyás fizetési folyamat tehát valamivel lassabbá válik, miközben a PSD2 – valamint a 8 hónapot csúszó, 2020. március 2-tól bevezetett AFR (azonnali fizetési rendszer) – Magyarországon is teret nyit az innovatív fizetési megoldások fejlődésének.

„Vásárlói és kereskedői igény is, hogy a fizetéshez minél kevesebb eszköz legyen szükséges – optimális esetben például egy mobiltelefon. Ilyen megoldás például a QR-kód beolvasásával indítható azonnali fizetés is. Ez a megoldás gyors és egyszerű, mert csökken a fizetésben részt vevő köztes kiszolgálók száma, olcsó, mert alacsonyak a fizetendő jutalékok, díjak, praktikus, mert egy telefon is elég a fizetéshez, valamint biztonságos, mert a technológia minden tranzakcióhoz egyedi pénztárcaazonosító kódot generál” – hoz példát Krocsek Attila, a BlockBen üzletfejlesztési igazgatója.