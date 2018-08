Persze lehetünk maradiak az üzleti életben, csak ne lepődjünk meg, ha mindenki elhúz mellettünk

Az üzleti életben különösen fontos szabály, hogy az lesz sikeres, aki a legjobban tud lépést tartani az új igényekkel és a változásokkal. Mivel a modern vállalatok működéséhez az alapot az informatikai háttér biztosítja, ennek modernizálása minden szempontból kulcsfontosságú. Sok szervezetnél azonban nehezen tudják felmérni, mely területen a legégetőbb a fejlesztés, és hogyan kezdjenek neki a korszerűsítésnek. A Micro Focus szakértői három pillér mentén javasolják átgondolni a vállalatok informatikai környezetének modernizálását.

Az IDC egy nemrégiben közzétett, a Micro Focus által szponzorált anyaga is alátámasztja, hogy a vállalatok világszerte törekednek platformjaik modernizálására. Így tudják megerősíteni pozíciójukat a változó üzleti életben, amit elsősorban a digitális átalakulás és az új előírások, köztük a GDPR adatvédelmi rendelet és a PCI DSS biztonsági szabvány formálnak. A fejlesztés azonban több kérdést felvet, és számos helyen tanácstalanok abban, melyik területre helyezzék a fókuszt, illetve hogyan lássanak hozzá az átalakításnak úgy, hogy a meglévő rendszereik előnyeit továbbra is kihasználhassák, és a korszerűsítés ne okozzon kiesést az üzletmenetben.

A Micro Focus szakértői szerint holisztikus szemléletmóddal érdemes áttekinteni és elkezdeni a modernizálást három fő pillér mentén, és azokon a területeken célszerű elindítani a változásokat, amelyek várhatóan a legtöbb értéket és rugalmasságot kínálják.

Infrastruktúra

A legtöbb szervezetnél napjainkban már kihasználják a felhőalapú megoldások előnyeit, és hibrid környezeteket működtetnek, amelyekben a vállalat adatközpontjaiban és a felhőben futó szolgáltatásokat is igénybe vesznek. Az infrastruktúra modernizálásánál arra kell törekedni, hogy a szolgáltatások egyszerűen, biztonságosan és költséghatékonyan elérhetők legyenek a teljes hibrid rendszerben.

Ennek alapjai jól megteremthetők szoftveresen vezérelt megoldások segítségével, amelyeket teljes egészében szoftverek irányítanak, nem igényelnek számottevő emberi beavatkozást az üzemeltetésnél, és megfelelően működnek az általános, kereskedelmi forgalomban széles körben kapható hardvereken. Ezek lépésről lépésre hatékonyan bevezethetők az infrastruktúra összes pontján.

A Micro Focus szakértői szerint a konténertechnológiák alkalmazásával érdemes elkezdeni a korszerűsítést, amelyek lehetővé teszik az elkülönített konténerekbe csomagolt alkalmazások futtatását, ezáltal több területen is megkönnyítik a működést és a munkát. Segítségükkel a szervezetek jobban kioszthatják erőforrásaikat, megbízhatóbbá tehetik üzleti folyamataikat, illetve az alkalmazások fejlesztését is felgyorsíthatják. A konténerek rendkívül egyszerűen, minimális szervezeti változtatások mellett bevezethetők és működtethetők olyan menedzsmentmegoldások segítségével, mint például a SUSE Container as a Service Platform. Ha a vállalatnál megszokták az új modellt, és a folyamatok is illeszkednek az új megközelítéshez, akkor lehet bővíteni az infrastruktúrát további modern megoldásokkal.

Alkalmazások

Az alkalmazások esetében elsősorban arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy miként fejlesztik azokat a szervezetnél, illetve hogyan teszik elérhetővé a felhasználók számára a teljes hibrid környezetben. A konténerek bevezetése azért is hasznos a vállalatoknál, mert az alkalmazásfejlesztési folyamatokat is képes felgyorsítani. Szintén hatékonyabbá teszi ezeket a műveleteket a DevOps megközelítés, amelyen keresztül a fejlesztő és üzemeltető csapatok munkáját hangolják össze a cégeknél.

Az alkalmazások kiosztásában és biztosításában pedig a szolgáltatásként elérhető infrastruktúrák (IaaS) és platformok (PaaS) nyújtanak jelentős segítséget a szervezetek számára hosszú távon, mivel ezek segítségével mindig rugalmasan, az aktuális igényeiknek megfelelően skálázhatják az erőforrásokat.

Folyamatok

A legtöbb cégnél az évek, évtizedek alatt bevált gyakorlatokat szintén fontos felfrissíteni, hogy az alkalmazottak kevesebb időt töltsenek a különféle adminisztrációs feladatokkal, és több energiát fordíthassanak az érdemi munkára. Ezt számos vállalatnál felismerték már, és különféle folyamatkezelő rendszerekkel igyekeznek javítani a munka hatékonyságán. A probléma azonban az, hogy sok helyen különböző megoldásokat használnak a különböző ügymenetekre, és ezek is részlegenként eltérők lehetnek.

Ezért célszerű az összes folyamatot egy olyan, számos különféle process management rendszerrel integrálható termékben összesíteni, mint például a Solutions Business Manager. Egy ilyen fejlett szoftver képes hatékonyan összehangolni és automatizálni a műveleteket, valamint átláthatóságot biztosít a teljes szervezetben zajló tevékenységek felett. A vállalatok így könnyebben azonosíthatják azokat a területeket, ahol elavultak a folyamatok, és fejlesztésre szorul az üzletmenet.