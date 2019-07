Integrált távoli ügyfél-azonosítás, digitális szerződéskötés és pénzügyi elszámolási megoldások cégek számára, mindez egy helyen – dr. Romhány Gergellyel, a Trustchain Systems Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk erről.

A weboldaluk nyitóoldalának első mondata „Biztonságos szerződéskötés egy gombnyomásra”. A TrustChain egy helyen kínál integrált távoli ügyfél-azonosítást, digitális szerződéskötést és pénzügyi megoldásokat cégek számára. Mit takar ez a szolgáltatás?

A célunk az volt, hogy a jogi és pénzügyi folyamatokat egyként kezelve lehetővé tegyük, hogy egy integrált megoldás keretében könnyen és gyorsan intézhessék céges ügyeiket. Így egy közös platformon belül kezelhető az elektronikus ügyfél-azonosítás, a digitális szerződéskötés folyamatai, az elektronikus aláírás, az online számlázás és online fizetés is. A korábbi, átlagos 1-2 hetes leforgási idő helyett akár 20 perc is elegendő lehet egy partnerrel való szerződéskötésre, azonosításokra, számlázásra és online fizetésre.

A platform milyen könnyen illeszthető be a cégek meglévő működésébe?

Amíg egy klasszikus CRM vagy ERP rendszer bevezetéséhez le kell cserélni a meglévő megoldásokat, addig a TrustChain abszolút elfér a már meglévő klasszikus papír alapú rendszerek mellett egy kiegészítő digitális megoldásként. A cégek a szerződéses jogi folyamataik egy részét, a sztenderd, sablonalapú szerződések kezelését megoldhatják a TrustChain Platformon, míg az egyedi, testreszabott szerződéseket igénylő esetekben pedig meghagyhatják az eddigi folyamatokat. A kettő kényelmesen és jól elférhet egymás mellett.

Kik lehetnek a „tipikus” ügyfeleik, akiknek ajánlaná a TrustChain megoldását?

Két ügyfélkategóriát emelnék ki. A kis cégek, akiknek nincs külön jogász csapatuk, rendszeresen inkább már meglévő sablonszerződésekkel dolgoznak, korlátozott erőforrásaik vannak az adminisztrációra, szerződések postázására, szkennelélésre, iktatására, nekik hasznos megoldást kínál ez az online platform. A másik, a kifejezetten nagyvállalati ügyfélkör (pl. nagykereskedő cégek, taxicégek, lízingcégek, informatikai cégek, biztosítók), ahol nagyon sok a sztenderd terméket vagy szolgáltatást vásárló céges ügyfél. Ezen cégeknél a sok ügyfél miatt rengeteg a sztenderd szerződésekre fordítandó papírmunka, ügyfél-azonosítási, postázási és egyéb adminisztrációs feladat, ezekre is hatékony megoldást tudunk kínálni. Ezen nagy számú „fix” szerződésekből tud a TrustChain rendszere egy ún. „okos” szerződést készíteni, amelyben csak a főbb pontokat lehet egyeztetni a szerződő partnerrel. A szerződésben lévő céginformációs adatok automatikusan hitelesítésre, ellenőrzésre kerülnek valósidejű céginformációs rendszerekből, így elkerülhetőek a téves adatrögzítés miatt keletkező hibák (pl. elgépelt adószám, rossz postázási cím). Ezen adminisztratív emberi hibák egyébként számos esetben okozhatnak késedelmes fizetést és egyéb bonyodalmakat, többletmunkát.

2019. júniusában léptek egyszerre a magyar és a cseh piacra. Hogy sikerült az indulás?

Igen, június 4-én a Barionnal közösen jelentettük be a magyar és a cseh piacra való lépésünket. Azóta naponta 5-10 új megkeresés érkezik hozzánk, már több mint 80 regisztrált cég van a rendszerünkben, akik már használják a szerződéskötő megoldásunkat. Többségében még magyar cégek, mivel a cseh piacon való aktív kommunikáció augusztus végén indul, de már a cseh piacon is élesben működik a rendszer. Arra számítottunk, hogy az első időszakban még kevesebb lesz a nagyvállalati érdeklődés, de ennek ellenkezője történt, főleg közép- és nagyvállalati megkeresések érkeznek, ami kellemes meglepetés.

A piacra lépésünket az is nagyban segítette, hogy bekerültünk a bécsi weXelerate innovációs programba, ahol 650 cég közül azon 25 kiválasztott cég közé választottak, akik részt vehettek egy három hónapos coorporate-innovációs programban. A júniusi döntőben a TOP5 cég közé is beválasztottak minket, ami erős osztrák sajtómegjelenéseket is eredményezett, így már Ausztriából is kapunk megkereséseket, hogy mikor indulunk náluk is.

Tervezik az osztrák piacra lépést is?

Igen, terveink szerint 2019. utolsó negyedévében, már minden előkészület megtörtént és a tesztelési fázisban tartunk.

A magyar cégeknek Németország is kiemelten fontos partnerországa. A német piac felé is nyitnak majd?

2020-ban erre is sor kerül, az előkészületek javában folynak, már megvannak a német partnereink is, szeretnénk minél előbb kiszolgálni az ügyfeleket a német piacon is.

Az Önök által kínált szolgáltatás nagyon innovatív. Európában több konkurens cég is foglalkozik ezzel? Milyen nehéz a piacra lépés mellettük?

Azért érdekes ez a kérdés, mert többféle konkurenciánk is van jelenleg, de mi beépítettük a rendszerünkbe a távoli ügyfél-azonosítást, az elektronikusaláírás-kibocsájtást, a szerződéskötési és pénzügyi megoldásokat, másnál viszont nincs integrálva az ügyfél-azonosítás és az elektronikus aláírás. Most még azt mondhatjuk, hogy ezzel előnyben vagyunk a konkurenciáinkhoz képest, de sietnünk kell, hogy előnyben is maradjunk.

Hogy tudják biztosítani a biztonságos fizetési megoldást a rendszerükben?

A Barion egyediségét kihasználva tudtuk kialakítani ezt a megoldást. Szerettünk volna egy olyan szolgáltatást is kínálni a cégeknek, hogy ha nincs lehetőségük bankgaranciát vagy fizetési biztosítékot kapni egy hitelbiztosítón keresztül a számláik kifizetésére, akkor is valamilyen módon biztosítva legyen a számlák kifizetése, illetve maga a teljesítés. Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy a két cég a TrustChain rendszerében megköti a szerződést, az aláírást követően a Vevő kap egy elektronikus kérést, hogy engedélyezze, hogy a Barion számláján zároljuk a szerződés szerint összeget. Amint ezt engedélyezi, a zárolás automatikusan megtörténik, elindulhat a szerződés szerinti teljesítés. A szerződés szerinti teljesítés időpontjában a Vevő kap egy értesítést, hogy a teljesítés megtörtént-e, ha megérkezik a jóváhagyás erre, azután a rendszer legenerálja a hivatalos teljesítésigazolást. Amint ez a teljesítésigazolás is aláírásra kerül, a zárolt összeg automatikusan elutalásra kerül az Eladó félnek. Ily módon a TrustChain, mint teljesítési segéd működik közre egy olyan folyamatban, ahol két, még egymásnak ismeretlen cég szerződik egymással. A biztonságos elszámolás mellett az egész szerződési folyamat hivatalos adminisztrációja is teljes lesz.

Ebben az esetben mindkét szerződő félnek regisztrált ügyfélnek kell lennie Önöknél, ugye?

Igen, a TrustChain Platformon is regisztrált ügyfélnek kell lennie és rendelkezniük kell Barion tárcával is.

Milyen nyelven érhető el jelenleg a rendszer?

Ebben a pillanatban magyar nyelven, de egy hónapon belül angolul is elérhetővé válik, augusztus végétől pedig már cseh nyelven is. Van telefonos ügyfélszolgálati elérésünk is, mellette chat- és e-mail- támogatást nyújtunk az ügyfeleink számára.

A szolgáltatás árképzése hogyan alakul?

A szolgáltatásunk kipróbálásához, használatához nem kell hosszú távú fix elkötelezettséget vállalni egy nagyobb összegért. Nincs havi alapdíj, csak azért kell fizetni, amit valóban igénybe is vett a cég. A regisztrációt követően 350 Ft az azonosítási költség, így az egyszeri 350 Ft-os díj után már használható is a rendszer. Ezután minden aláírás után 350 Ft-ot kell fizetni, amely független az adott szerződés hosszától, így az lehet 5 vagy akár 100 oldalas is, ugyanennyi a díja a teljesítésigazolás aláírásának is. Ha csak a postaköltséget nézzük, a szerződések, teljesítésigazolások postázási költségei is magasabbak lennének ennél. Alapvetően az a célunk, hogy a cégek kezdjenek átállni a digitális megoldásokra, amellyel időt takaríthatnak meg és emellett még költséghatékonyabb is.

Mik a jövőbeli tervek?

Egyrészt folyamatosan fejlesztjük a rendszerünket, másrészt „TrustChain nagyköveteket” választunk a már regisztrált cégek közül, akiknek létrehozunk ún. tematikus piactereket, amin keresztül fogadni tudják a saját alvállalkozóikat és ügyfeleiket. Az év végéig a terveink szerint kb. 10 tematikus piactér fog létrejönni, ezzel kívánjuk bemutatni a cégeknek, hogy miért érdemes egy ilyen megoldást bevezetniük. Fontosnak tartjuk továbbá a gyors nemzetközi növekedést is, terveink között szerepel a magyar és cseh piac után az osztrák, a szlovák, a bolgár, a lengyel, a román piacra való lépés is, amelyeket még 2020-ban szeretnénk megvalósítani. A rendszerünkben elérhető egy partnerajánló funkció is, aminek keretében más országból, iparáganként kereshetnek a cégek már regisztrált, beazonosított, biztonságos üzleti partnereket.

Újonnan induló startup cégként, hogy tudják biztosítani a folyamatos fejlesztéseket és a nemzetközi terjeszkedést?

Eddig több mint 210 millió forint kockázatitőke-befektetést vontunk be, többek között a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. részvételével, de jelenleg is tárgyalunk osztrák és magyar befektetőkkel további 3 millió euró bevonásáról. Ez szükséges ahhoz, hogy gyorsan tudjunk a régióban terjeszkedni, az a célunk, hogy a közép-európai régióban mi legyünk az a biztonságos digitális kereskedőtér, ahol a cégek nyugodtan tudnak egymással szerződéseket kötni és tranzakciókat végezni.

www.trustchain.com