Felrázza a munkaerőpiacot egy új magyar vállalkozás

Az elmúlt évek gazdasági környezete több változást hozott a munkaerőpiacon is, ilyen az eddig kevesebb figyelmet kapó, ún. gig economy, ami a műszak vagy projekt alapon végezhető munkákat és azokat digitális felületen keresők csoportját fedi le.

Ezt a típusú egymásra találást segíti a Giggle: jelenleg 1000 céget kötnek össze 50 ezer munkakeresővel, akikkel havonta közel 2500 műszakot töltenek be sikeresen.

Birizdó Ádám és Sebestyén Ádám munkavállalást és a munkaerő keresését megkönnyítő vállalkozása, a Giggle a rugalmas időbeosztással dolgozni kívánó embereket köti össze a munkáltatókkal. A cégek ezáltal jelentős flexibilitást tudnak kölcsönözni szervezetüknek, költséget takaríthatnak meg, továbbá elégedettebbé tehetik saját munkavállalóikat egy intenzívebb időszakban.

Kezdetben a vendéglátás területén volt leginkább érezhető a gyorsan reagáló alkalmi munkásokban rejlő erő.

„Ez az ágazat nagyon kitett a külső hatásoknak, sok éves tapasztalat, hogy a műszakokat nem vagy csak nehezen tudják betölteni, a járvány és a külföldre távozó munkaerő pedig tovább rontott a helyzeten, amit tovább tetéz a beosztott, de a munkában végül nem megjelenő dolgozók arányának növekedése”

– avat be a részletekbe Birizdó Ádám. Az akut helyzetek kezelésére is képes alkalmazásban műszakra lebontott munkák találhatóak pontos feladattal, helyszínnel és fizetéssel, amelyekre egy rövid átvilágítás után bárki jelentkezhet akár még aznap is, amikorra a munka szól.

Sebestyén Ádám hozzáteszi, hogy

„nem úgy kell elképzelni, hogy a Giggle kizárólag eseti jellegű munkák feltöltésére alkalmas, kifejezetten abban tudunk segíteni, hogy kialakítsuk azt a rendszeresen flexibilisen dolgozó kört – őket hívjuk gig munkásoknak –, akik ismerik a »járást« a cégnél, de nem fix 40 órás elköteleződés mellett dolgoznak. Ők az állandó-, a kölcsönzött- vagy diákmunkavállalókon felül egy harmadik réteget alkothatnak, akik hatékonyan dolgoznak és akár kisebb a fluktuációjuk, mint az állandó munkavállalónak. Úgy gondoljuk, hogy a gig munkásokkal a teljes HR kapacitás legalább 5%-a lefedhető.”

A Giggle jelenleg 1000 partnert kapcsol össze 50 ezer munkára kész emberrel, akik havonta mintegy 2500 műszakot töltenek fel. A regisztrált munkakeresők ismert és akár nagyobb vállalatok ajánlataira is lecsaphatnak, mint például az Intercontinental, a Hard Rock Hotels, a Packeta vagy a Spar.

„Komoly együttműködéseink vannak, ezért a dolgozóktól is elvárjuk a precíz és minőségi munkavégzést. Az utolsó pillanatos lemondásokat úgy tudjuk kezelni és ezzel védeni a munkaadót, hogy a munkavállalót ideiglenesen – 14 napra – letiltja az alkalmazás, a nem megjelenő dolgozót pedig jó eséllyel tudjuk helyettesíteni másfél órán belül. Ez egyébként nem jellemző, eddig az esetek mindössze 2 százalékában volt szükség beugró emberre”

– tisztázza Birizdó Ádám.

Az alapítók idei tervei ambiciózusak, melyek megvalósításához Balogh Petyától és Moldován Andrástól egy népszerű üzleti showműsorban 65 millió forint befektetést kapnak; ennek segítségével tudnák megszilárdítani a pozíciójukat a vendéglátás mellett a retail és a logisztikai szektorban is olyan munkáltatói együttműködésekkel, ahol a gig dolgozók jelenléte folyamatos a szervezetben.

„Nem célunk beszállni a hagyományos munkaerő-közvetítő versenybe, hanem egy új szemléletet szeretnénk behozni a köztudatba, amellyel hatékonyan tudunk reagálni a piac gyorsan változó igényeire és kihívásaira. A befektetéssel nagyratörő terveink vannak: idén országosan 150 ezer munkakeresőt és 2000 vállalatot szándékozunk összekötni, és 60 ezer műszak betöltése a kitűzött cél amellett, hogy szeretnénk megvetni a lábunkat a környező országokban is”

– ismertette a terveket Sebestyén Ádám.

