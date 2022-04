Idén Magyarország rendezi meg a lányok matematikai diákolimpiáját

A természettudományos, informatikai, mérnöki és matematikai (STEM) diplomások között még ma is kisebbségben vannak a nők Európában, miközben ezek a szakmai területek nemtől függetlenül kínálnak ígéretes karrierlehetőséget.

Ezen is változtathat hosszú távon a 2012 óta megrendezett Európai Leány Matematikai Diákolimpia (EGMO), amelynek idén először Magyarország, ezen belül Eger lesz a házigazdája április 6. és 12. között. A verseny idei, hazai megrendezését – és 2018 óta a magyar csapat felkészülését – a Morgan Stanley budapesti irodája támogatja, amely a globális bank egyik vezető informatikai és elemző központjaként célul tűzte ki, hogy növekedjen a STEM pályákat választó lányok száma.

A Nemzetközi Matematikai Diákolimpia több mint fél évszázados hagyománnyal bír, az első ilyen versenyt 1959-ben tartották. Az első kifejezetten lányoknak szóló versenyt, az Európai Leány Matematikai Diákolimpiát (European Girls’ Mathematical Olympiad, EGMO), 2012-ben rendezték meg először Cambridge-ben.

„Már ide eljutni is óriási eredmény: az adott évben csak a válogatókon országukban legkiválóbban teljesítő 4 diák vehet részt a nemzetközi versenyen, ami egy életre szóló közösségi és versenyzési élményt nyújt számukra”

– mondta el Molnár-Sáska Gábor, aki a magyar csapat felkészítésében aktívan részt vett, és a Morgan Stanley egyik kvantitatív részlegének vezetője. A szakember maga is matematikusként kezdte pályafutását, és a Magyar Tudományos Akadémia kutatócsoportjából érkezett a pénzintézet budapesti irodájába.

50 országból közel 400 résztvevő a hevesi megyeszékhelyen

Magyarország a kezdetektől részt vesz az eseményen, amely ma már nem kizárólag Európából fogad versenyzőket. Idén először hazánk, Eger ad otthont a megmérettetésnek, amelyen várhatóan közel 40 ország több mint 150 versenyzője vesz részt személyesen, míg több, mint 10 nemzet diákja online csatlakozik. A kísérőkkel és önkéntes segítőkkel együtt mintegy félezer embert mozgat meg a rendezvény Egerben. A főszervező az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Bolyai János Matematikai Társulat és A Gondolkodás Öröme Alapítvány. A verseny egyik platina fokozatú szponzora pedig a Morgan Stanley, amely a magyar csapatot már 2018 óta támogatja.

„A matematika műveléséhez szükséges készségek nemtől függetlenek, mégis kevesebb lány méretteti meg magát a legmagasabb szinten. Fontos egy olyan keretrendszer kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy nemtől függetlenül minden tehetséges gyerek felfedezhesse a matematika szépségeit, és a legkiválóbbak nemzetközi szinten is próbára tehessék tudásukat”

– emelte ki Molnár-Sáska Gábor.

Nemzetközi kapcsolatépítés

Az EGMO-n induló versenyzőknek két egymást követő napon 3-3 feladatot kell megoldaniuk 4,5 óra alatt. A szervezők minden évben nagy hangsúlyt fektetnek a versenyen kívüli programokra, hogy a résztvevők minden tekintetben hasznosan és kellemes élményeket szerezve tölthessék a verseny hét napját. Idén Eger, Szilvásvárad és Budapest kínál különleges programokat a világ legjobb matekos lányainak, akikre egyebek mellett játékos városnéző matekverseny és táncház is vár. Az EGMO lehetőség, hogy a matematikát szerető és abban tehetséges lányok mind az országukon belül, mind nemzetközi szinten találkozzanak egymással, kapcsolatokat építsenek, barátságokat köthessenek és persze, hogy építsék szakmai önbizalmukat is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azokban az országokban, amelyek rendszeresen részt vesznek az EGMO-n, egyre több lány kerül be a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára kijutó vegyes csapatokba is. Így van ez Magyarországon is.

„Azt szeretnénk, hogy nemtől függetlenül minden tehetséges gyerek elindulhasson a STEM tudományterületek felé, és az EGMO-n való részvétel nagy lökést adhat ehhez a tehetséges lányoknak az ilyen szempontból is kritikus középiskolás korban. A STEM tárgyak kiváló alapot adnak ahhoz, hogy később ígéretes karriert fussanak be olyan szakmai területeken, mint például az informatika vagy a pénzügyi, gazdasági elemzői szakma, amelyekben a nők gyakran alulreprezentáltak”

– tette hozzá Molnár-Sáska Gábor a magyar csapat Pásztón tartott felkészítő tábora után.

Matematikai és programozó szakkör középiskolás lányoknak

A Morgan Stanley budapesti központjának kapcsolata a matematikával azért is különleges, mert 15 éve éppen egy kisebb létszámú matematikai modellező csoporttal nyitotta meg kapuit a mára már a globális pénzintézet egyik legfontosabb technológiai és elemző központjává bővülő hazai iroda. A vállalat magyar irodáiban több mint 2500 szakember dolgozik elsősorban az informatika, a pénzügyi és matematikai modellezés, a kockázatmenedzsment és az adatelemzés területén támogatva a bank globális működését.

A Morgan Stanley eltökélt abban, hogy a nők arányát még tovább növelje a STEM területeken. A vállalat hosszú távú célja, hogy inspirálja a lányokat ezeken a területeken is a pályaválasztásban, és felhívja figyelmüket a STEM területeken kínálkozó karrierlehetőségekre. Ezt a célt szolgálják az EGMO támogatása mellett az olyan kezdeményezések is, mint a Nők a Tudományban Egyesülettel közösen meghirdetett matematikai és programozási oktatási program, a Smartiz, amelynek során középiskolás lányok mélyíthetik el matematikai tudásukat, és elsajátíthatják a kódolás rejtelmeit egy alapszintű programozási nyelvben.