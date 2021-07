Egymillió dollár összdíjazású alkalmazásfejlesztő versenyt indított a Huawei Technologies.

Az AppsUP program célja inspirálni a tehetséges fejlesztőket arra, hogy innovatív helyi alkalmazásokat fejlesszenek. A verseny során a nevezők a Huawei saját, HMS-ökoszisztémáját használhatják. A viadal győztesei a komoly pénzdíjak és a nemzetközi elismerés mellett teljes körű technikai támogatást is kapnak a Huaweitől alkalmazásaik kifejlesztéséhez. A versenyre a világ bármely országából bárki nevezhet, tanulóktól kezdve újonc és tapasztalt fejlesztőkig.

Indulása óta a Huawei AppsUp vonzza a fiatal mérnököket és alkalmazásfejlesztőket. A tavalyi évben több mint háromezer csapat nevezett és több ezer innovatív HMS-alkalmazás ötletét nyújtották be a legkülönbözőbb területeken, többek között az egészség és fitnesz, oktatás, mezőgazdaság, környezetvédelem, közlekedés és közbiztonság területén is új appok születtek. A tavalyi nyertesek között volt a Catrobat fejlesztőcég, amely a Pocket Code nevű, kódolást tanító alkalmazással elnyerte a Legjobb App díját, illetve a svéd Runbit, ami arra ösztönzi a felhasználókat, hogy sétáljanak, fussanak vagy kocogjanak, mindezt egy szórakoztató játék keretei között.

„HMS Innovate for All”

A Huawei AppsUp fejlesztői versenye lehetőséget ad a tehetséges fejlesztők számára, hogy nemzetközi elismerést szerezhessenek, emellett a viadal összdíjazása eléri az egymillió dollárt. A sikeres nevezők átfogó technikai támogatást is kapnak a vállalattól ahhoz, hogy új ajtókat nyissanak meg az alkalmazás-innováció világában. A versenyre bárki nevezhet, tanulóktól kezdve újonc és tapasztalt fejlesztőkig. A verseny öt régióban – Európa, Ázsiai-Csendes-óceáni térség, Latin-Amerika, Közel-Kelet és Afrika, illetve Kína – zajlik majd, tematikája pedig a „HMS Innovate for All”.

Az idei AppsUP versenyzői a fődíj mellett több más elismerésért is megküzdhetnek majd. Ezek egyike például az idén bevezetett Tech Women’s Award, az Excellent Student Award és a Best HMS Core Innovation Award. A pénzjutalmak mellett a döntősök alkalmazásai a Huawei AppGalleryben is kiemelt helyre kerülnek, így akár 700 millió Huawei mobileszköz-felhasználóhoz is eljuthatnak.

„A Huawei elkötelezett amellett, hogy a technológia mindenkihez eljusson és a digitális világunkban senki nem maradjon le a fejlődésben. Reméljük, hogy az AppsUP versenyünkkel valódi kihívás elé állíthatjuk alkalmazásfejlesztők következő generációját, hogy olyan appokat fejlesszenek, amivel a felhasználók könnyedén eligazodnak majd az egyre összekapcsoltabb digitális világban. A verseny középpontjában az innováció áll, és várjuk azokat a megoldásokat, amelyeket a fejlesztők a Huawei Mobile Services segítségével létrehoznak majd”

– mondta Dr. Jaime Gonzalo, a Huawei Mobile Services európai alelnöke.

Augusztus 20-ig lehet nevezni

Az AppsUp versenyre augusztus 20-ig a Huawei Technologies hivatalos honlapján lehet regisztrálni egyénileg, vagy legfeljebb háromfős csapatban. Minden alkalmazást a HMS Core-ral kell fejleszteni és feltölteni a verseny honlapján 2021. augusztus 20-án 18:00-ig. A technológiai, pénzügyi és játékipari szakértőkből, illetve a Huawei vezetőiből álló zsűri minden nevezést a funkcionalitás, az innováció, a társadalmi érték és a felhasználói élmény alapján értékel majd.

Az öt régió legjobb húsz-húsz alkalmazására ezután a verseny honlapján és az AppGalleryben lehet majd szavazni. Az értékelés a szavazatok és az adott alkalmazás letöltéseinek száma alapján történik majd.

A döntősök októberben regionális eseményeken mutathatják be alkalmazásukat a szakértői zsűrinek, akik átfogó értékelési módszer alapján rangsorolják a húsz nevezést a végső győztesek megállapításához.

Díjak

A Huawei AppsUp nyolc kategóriában hirdet győzteseket. A Best App, a Best Game, a Best Social, az Impact, Excellent Student Award, a Tech Women’s Award és a Best HMS Core Innovation Award kategóriában egyaránt három-három, míg az All Scenario Coverage Award egy, a Honourable Mention indulóit pedig öt díjjal jutalmazza.