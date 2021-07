Fiatal művészek és designerek kreativitását célozza meg a Huawei Technologies saját szervezésű, nemzetközi tervezői versenye, a Huawei Next Design Awards 2021.

A pályázók hét kategóriában nyújthatják be műveiket, többek között okosórákra, telefonokra, tabletekre és összehajtható kijelzőkre is tervezhetnek háttérképeket, ikonokat, vagy akár teljes témát. A 200.000 dollár összdíjazású vetélkedőn díjnyertes designerek és formatervezők zsűriznek. A győztes pályaműveket pénznyereménnyel és Huawei termékekkel díjazzák, emellett a Huawei saját alkalmazás áruházába, az AppGallerybe és a Huawei Themes felületére is feltöltik, hogy világszerte 600 millió Huawei felhasználóhoz juthasson el.

Indulása óta a Huawei Next Design Awards vonzza a fiatal tervezőket és designereket. A tavalyi évben több mint 41 000 pályamű érkezett mintegy 90 országból és régióból, és több mint 100 díjnyertes tervező munkáját ismerte el az idei verseny házigazdája, a Huawei Themes. 2021. március 31-ig a Huawei témák több mint 170 országban és régióban voltak elérhetőek, és globálisan mintegy 600 millió felhasználóhoz jutottak el.

Minden kijelző egy vászon

Az idei verseny házigazdája a Huawei Themes, témája pedig a „Let your inspiration flow". Az eseményen a tehetséges tervezőknek lehetősége nyílik, hogy egyedi alkotásaikat megoszthassák a Huawei felhasználókkal. Hét különböző kategóriában nyújthatják be műveiket: okostelefon témák, okosóra hátlapok, „Cities in Bloom" (virágba borult városok), összehajtható képernyős témák, „Enjoy the Moment", „Original IP" és a háttérképek.

Az okostelefon témák kategória a mobiltelefon kijelzőjének minden elemére, köztük a lezárt képernyőre, a kezdőképernyőre és az ikonok tervezésére is kiterjed. A Watch Faces témakörben a kreativitás és a személyre szabhatóság érdekében az óraszámlapok mellett a szíjak is áttervezhetők. Erre a viselhető okoseszközök terjedése miatt hatalmas igény mutatkozik. Az okosóra tulajdonosok már most is számtalan egyedi megjelenésű háttérkép közül választhatnak a Huawei Themes alkalmazásban, hogy készülékeiket még egyedibbé tehessék.

Az „Enjoy the Moment” egy tágabb értelmezésű versenykategória, amelyet a Huawei és a Pizza Hut közösen indított el. Ebben a kategóriában ötletes ételcsomagolások terveit várják a művészektől.

Vezető designerek a zsűriben

A 10 tagból álló nemzetközi zsűriben olyan szakmai kiválóságok foglalnak helyet, mint Song Xiewei, a Kínai Központi Képzőművészeti Akadémia Tervezőiskolájának dékánja, az AGI nemzetközi tagja és a China Artists tagja. Thomas Paulen, a VanBerlo nevű holland székhelyű tervezőiroda vezérigazgatója, Ren Renwick, az illusztrátorok szövetségének vezérigazgatója, valamint Takashi Akiyama illusztrátor.

A zsűri munkáját idén külföldi designerek és művészek is segítik: köztük az orosz Andrey Kasay, rajzfilm illusztrátor, Minji Moon dél-koreai illusztrátor és művész, valamint Tango, egy híres kínai karikaturista és illusztrátor.

200.000 dollár összdíjazás

A Huawei Next Design Awards összdíjazása 200.000 dollár. Az abszolút győztes és a kategóriák legjobbjai egyenként 20.000 dollár jutalmat kapnak készpénzben és egyéb támogatás formájában, valamint egy Huawei Mate 40 okostelefont és egy Huawei Watch 3 Pro okosórát is. A fődíj mellett a különböző kategóriák győzteseit szintén ugyanígy jutalmazzák. A nyertesek ezen kívül megkapják a Huawei Themes tervező tanúsítványt, mellyel bármikor és bármennyi alkotást készíthetnek a Huawei Themes áruházba és az AppGallerybe.

A felhasználók számára ma már kulcsfontosságú okoseszközeik személyre szabhatósága. Ezzel kihangsúlyozhatják egyediségüket és megmutathatják stílusérzéküket a világnak. Az okostelefonok és okosórák változtatható, egyedi háttérképeivel és szabadon letölthető témáival a tervezők áthidalják a művészet és a technológia közti űrt. A Huawei Next Design Awards 2021 lehetőséget nyújt arra, hogy a jövő tervezői felhasználók százmillióit érjék el, és hogy a képzelet határát már nem a toll, a festék vagy a papír jelentse.

További információt a Huawei Next Design Awards 2021-ről a következő link alatt érhetők el: https://themes.cloud.huawei.com/theme-design-2021/index.html