Bruttó egymillió dollár összdíjazású nemzetközi fejlesztői versenyt hirdetett a Huawei

Alkalmazás-fejlesztőknek szóló nemzetközi versenyt indított a Huawei Technologies.

A 2022-es Huawei Global App Innovation Contest (röviden: Apps UP) megmérettetés a világ minden tájáról, így Magyarországról is várja a jelentkezőket. A bruttó egymillió dollár összdíjazású verseny idén a „Together We Innovate” (Közösen újítunk) tematika keretében zajlik, hét kategóriában és öt versenyrégióban.

Harmadik alkalommal hirdette meg a Huawei Technologies alkalmazás-fejlesztőknek szóló versenyét, az Apps Up-ot, amelyen 2020 óta csaknem tízezer fejlesztő vett részt. A vállalat célja, hogy világszerte támogatást, lehetőségeket és platformot biztosítson a fejlesztők számára.

“Ez a verseny immár a harmadik egymást követő évben zajlik. Bízunk benne, hogy a fejlesztők tudásának integrálásával az intelligens alkalmazásokat és élményeket még több felhasználóhoz juttathatjuk el a digitális jövő érdekében”

– mondta Wang Yue, a Huawei Consumer Cloud Service Application Ecosystem BU elnöke.

A megmérettetés egyszerre indult az egyes versenyrégiókban – Európában, az Ázsia-csendes-óceáni térségben, Latin-Amerikában, a Közel-Keleten és Afrikában, valamint Kínában. A fejlesztői verseny három szakaszra oszlik: regisztráció és nevezések benyújtása, előzetes és publikus bemutatók, illetve a regionális döntők. A verseny öt kategóriában – Legjobb alkalmazás, Legjobb játék, Legjobb társadalmi hatású alkalmazás, All-Scenario Coverage és Tech Women’s Award – díjazza a legjobb fejlesztőket. Ezenfelül elnyerhető a Student Innovation Award elismerés is, amely a még egyetemi tanulmányaikat végző fejlesztőket ismeri el, az Honorable Mention díjakat pedig az öt legkiemelkedőbb pályaműnek ítélik oda.

A regisztrációra és a pályaművek feltöltésére 2022. október 9-ig van lehetőség.

