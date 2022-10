Ismét megrendezik Budapesten a JunctionX Budapest hackathont, mely 4 évvel ezelőtt indult hódító útjára, mára pedig a nemzetközi tech közösség egyik kedvencévé vált.

A 48 órás, maratoni innovációs verseny a többmillió forintos összdíjazás mellett azzal vonzza leginkább a résztvevőket, hogy olyan kihívásokra kereshetik a választ, melyekkel valóban megváltoztathatják a világot. A jelentkezőket idén egy speciális tréning nap is várja a felkészülés jegyében, a kétnapos hackathonra pedig ITT jelentkezhetnek az érdeklődők – regisztrációs díj nélkül. A résztvevők a rendezvényen olyan nagyvállalatokkal építhetnek kapcsolatot, mint az Antavo, a SEON, a WISE, a Formlabs, vagy az SAP.

Október 21. és 23. között ismét megrendezik a JunctionX Budapest hackathont, mely a kreatív IT-fejlesztők egyik legnépszerűbb nemzetközi találkozópontja. A siker egyik titka, hogy bár az indulókra kemény 48 óra vár, melynek során kiváló fejlesztői tudásukat is meg kell csillogtatniuk, mindez mégsem elég: a győzelemhez olyan kiváló ötletekre van szükség, melyek nem csupán gyakorlatba ültethetők, de emellett a korunk emberét foglalkoztató problémákra is választ adnak. A Prezi és az IBM Budapest Lab spinoff-ja, a CraftHub szervezésében megvalósuló JunctionX Budapest ismét hibrid formátumban várja a jelentkezőket, és habár a személyes részvétel különleges közösségi élményt nyújt a nevezőknek, az online térben is érdemes csatlakozni. Az idei hackathon helyszínét pedig nem más biztosítja majd, mint a The Spot, Budapest szívében a Király utcában.

Vigyázz, kész, fejlessz: ötlettől a megvalósításig

2021 őszén több mint 200 szakember mintegy 30 projekttel járult hozzá a JunctionX Budapest sikeréhez, és idén sem vállalkoznak kevesebbre a szervezők. Az innovatív szemléletű kódolók október 19-ig jelentkezhetnek a megmérettetésre akár csapatban, akár egyéni indulóként, a CraftHub pedig nem győzi hangsúlyozni, hogy a mesterszintű techtudás nemcsak, hogy nem alapelvárás, de sok esetben kevésbé számít, mint a kreatív feladatmegoldás.

„Miközben természetesen olyan fejlesztéseket várunk, melyek a gyakorlatban is megállják a helyüket, kifejezetten várjuk pályakezdők, sőt, akár egyetemisták jelentkezését, hiszen egyes kihívásoknál az innovatív szellem, az újító megközelítés és az üzleti szemlélet számít igazán. Idén ráadásul először egy, a felkészülést segítő tréning napot is tartunk október 14-én”

– mondja Varga Károly, a szervező CraftHub egyik alapítója és ügyvezetője.

A nevezők az október 21-i megnyitót követően ismerkedhetnek meg közelebbről a vállalati partnerek által hozott kihívásokkal, és rögtön be is indulhatnak a fogaskerekek: az indulóknak csupán 48 órájuk van az ötlet megszületésétől addig, hogy egy megkapó prezentációs videóval és a megoldásuk mögött álló forráskóddal is előrukkoljanak. A technológiát tehát sikeres és vonzó módon kell kombinálni az innovatív ötletekkel, és mindezt meggyőző formában megmutatni a szakértő zsűrinek. Mindezzel persze nem maradnak magukra a versenyzők, ha elakadnak, a JunctionX Budapest bármely pontján kérhetnek segítséget a közreműködő mentoroktól.

Többmilliós nyeremény csábítja a legjobbakat

A JunctionX Budapest programjaihoz csatlakozó vállalati partnerek – idén például az Antavo és a Wise– által hozott kihívások nyertesei egyenként 1500-2000 euró közötti díjazásban részesülnek, ráadásul lehetőséget kapnak arra, hogy a szakmai zsűri mellett az összes induló előtt is bemutassák kiemelkedő ötleteiket, így akár az 500 eurós közönségdíjat és a 3000 eurós fődíjat is hazavihetik. Emellett persze felkelthetik nem csupán a szponzor partnerek, de a szélesebb szakmai közösség érdeklődését is, ami zöld utat jelenthet ahhoz, hogy a versenyen prezentált megoldásaik ténylegesen megvalósuljanak. Mindenképpen érdemes tehát megfontolni a nevezést, annál is inkább, hiszen a magyar szürkeállomány rendre kiváló eredményeket mutat fel a JunctionX eseményeken.

„Az elmúlt évek egyik kedvence volt például a Blink nevű hazai formáció, csapatuk a jövő munkahelyeit támogató belső kommunikációs applikációt hozott létre, mely a rugalmas és befogadó céges kultúra kialakítását segíti. A tavalyi abszolút győztesünk pedig napjaink globalizációs jelenségére kínált megoldást: alkalmazásukkal az utazók könnyen felmérhetik a helyi árakat, megtalálhatják a legjobb ajánlatokat és könnyen be is szerezhetik a kívánt terméket. A JunctionX Budapest körül mára egy igazán összetartó, nyitott és a legfrissebb szakmai trendeket sikeresen megosztó nemzetközi közösség alakult ki, melybe nagy örömmel várjuk az újabb és újabb csatlakozókat”

– teszi hozzá Varga Károly.

A rendezvényhez a már említett vállalatokon kívül szponzorként csatlakozik az MKB Fintechlab Foundation, a Vacuumlabs, az Erste Bank, valamint a TIER.