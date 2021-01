2021 beköszöntével sokan reménykedtünk abban, hogy ez az év vidámabb lesz a 2020-asnál.

A valóság azonban az, hogy még mindig messze vagyunk attól, hogy ismét „valódi” társasági életet élhessünk. Ez, valamint az Európa-szerte tapasztalható újabb lezárási és korlátozási hullám azt eredményezte, hogy sokan újra belevetettük magunkat a Zoom-kvízekbe és az online társasági összejövetelekbe, és megszámlálhatatlanul sokféle technológiát használunk a szeretteinkkel és a barátainkkal való kapcsolattartáshoz.

A Kaspersky legújabb kutatásából az derült ki, hogy kontinens-szerte sokan magányosabbnak érzik most magukat, mint a járvány kitörése előtt. A technológiák azonban sokat segíthetnek a magányosság érzetének csökkentésében ebben a folyton változó időszakban. Sőt, tízből kilenc (89%) európai fogyasztó úgy vélekedik, hogy a technológiák segítenek nekik az egyedüllét enyhítésében. Ez az adat összecseng a kiberbiztonsági vállalat 2020 tavaszán végzett kutatásának eredményével, mely szerint a magyarok 82%-a használja a technológiát a magányosság elűzéséhez. Ezt figyelembe véve, valamint azt, hogy egyre több technológia-alapú megoldás válik elérhetővé, a Kaspersky listába szedte a legjobb tippeket és ötleteket ahhoz, hogy a fogyasztók idén is felülkerekedhessenek a szomorúságon.

Az év elejét hagyományosan nehéz időszakként tartják számon, hiszen az ünnepek véget érnek, de a tél és a sötétség tovább folytatódik. Ez az érzés az idén még intenzívebb lehet, mivel Európa- és világszerte több millió ember kénytelen társadalmi távolságtartást gyakorolni és sokkal több időt tölteni otthon, elszigetelve másoktól.

„Az ember természetéből fakadóan társas lény, igényeljük a fizikai kontaktust és az egymással eltöltött minőségi időt. A pandémia egyik markáns hozadéka az izoláció, amely – bár tagadhatatlanul pozitív hatással bír a vírus terjedésének csökkentésére – negatívan befolyásolja lelki állapotunkat. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az elszigeteltség életünk egészére kiterjed, magánéletünktől kezdve egészen a munkánkig, így nincs olyan mentsvárunk, ahol megpihenhetnénk. A digitalizáció által nyújtott virtualitás segíthet ezekben a nehéz időkben, teret adva a „találkozásoknak” és az együttes támogatásnak.”

– mondta Damsa Andrei, pszichológus.

A Kaspersky megállapította, hogy azon európaiak közül, akik saját bevallásuk szerint most magányosabbnak érzik magukat, mint a világjárvány előtt, négyötöd (84%) úgy véli, hogy ez azért van, mert nem találkozhatnak személyesen a családtagjaikkal, a barátaikkal és a kollégáikkal. Mióta tavaly intézkedéseket vezettek be a koronavírus megállítására, az emberek nemcsak az időtöltésre találtak új módszereket, hanem a szeretteikkel való kapcsolattartásra is. A rendszeres videóhívások és az online kvízek a legjobb példák arra, hogy miként segítette elő a technológia a kapcsolatban maradás iránti vágy megvalósulását.

A technológia különösen az idősebb generáció esetében játszott fontos szerepet a magány enyhítésében. Azon baby boomerek és 65 év felettiek közül, akik a világjárvány alatt a korábbinál magányosabbnak érezték magukat, 64% egyetért azzal az állítással, hogy a technológia segített nekik a magány enyhítésében. A Kaspersky kutatása ugyanakkor arra is rávilágított, hogy nem mindenki járatos eléggé a technológiában, ez pedig hatással lehet a mentális egészségükre és súlyosbíthatja a magányosság érzését. A válaszadók csaknem egyharmada (30%-a) szeretné magabiztosabban használni a technológiákat, ugyanis így kevésbé éreznék magukat magányosnak.

„A még mindig zajló világjárvány felborította a megszokott életünket, és most sokan kénytelenek nélkülözni az alapvető emberi interakciót. Az internet és az összekapcsolt világ, amelyben élünk, komoly segítséget jelentett a társadalomnak ebben az időszakban azáltal, hogy virtuális platformot biztosított az emberek számára a kapcsolattartáshoz, emellett a mentális segítségre szorulók számára is biztosította a megfelelő eszközökhöz és információkhoz való hozzáférést. A kutatásunk kimutatta, hogy a technológia segíthet a járvány miatt ránk nehezedő nyomás mérséklésében, és ezáltal a magány enyhítésében is. Még azok is, akik korábban ódzkodtak a technológiáktól, most villámsebességgel kezdték használni őket, csak hogy kapcsolatot tarthassanak másokkal. Egyes szolgáltatások, mint például a videóhívások vagy az online streamelés mostanra a mindennapi életünk részévé váltak. Remek, hogy a technológia előnyeit ilyen sokan ki tudjuk aknázni, ugyanakkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy az emberek magatartása, illetve az online kockázatokról alkotott felfogása nincs mindig szinkronban a technológiahasználattal kapcsolatos ismereteikkel. Gondoskodnunk kell arról, hogy a kapcsolattartás közben mindnyájan biztonságban legyünk. Ha biztonságosan használjuk őket, az online és digitális eszközök gyógyírt jelenthetnek a magányra, és mentőövként szolgálhatnak az elszigeteltségben élők számára”

– fejtette ki David Emm, a Kaspersky vezető biztonsági kutatója.

Bár fontos, hogy folyamatosan kapcsolatban maradjunk a szeretteinkkel, az internet jó eszköz lehet arra is, hogy hasonló érdeklődési körű csoportokkal lépjünk kapcsolatba, vagy hogy létfontosságú támogatást kapjunk ezekben a nehéz időkben. A társadalmi magányosság azonban már jóval a világjárvány előtt is problémát jelentett, így sok olyan mentális támogatást nyújtó szolgáltatás (pl. a Samaritans nevű szervezet) létezik, amelyek segítséget nyújthatnak az elszigeteltséggel való megbirkózáshoz.

Azok számára, akik a technológia kiaknázásával szeretnék enyhíteni a magányukat 2021 elején, a Kaspersky az alábbiakat ajánlja:

Szervezzenek filmnéző estét, és kérjék meg a családtagokat és a barátokat, hogy csatlakozzanak. Sok streaming szolgáltató már „party” vagy „csoportos” filmnézési funkciót is kínál, amely lehetővé teszi, hogy több háztartás is egyszerre nézhesse ugyanazt a tartalmat. Sőt, egyes szolgáltatók még a valós idejű csevegés lehetőségét is felkínálják, így a filmnézés megszakítása nélkül is meg lehet beszélni egymással a látottakat. Tegyenek virtuális látogatást egy új vagy a kedvenc múzeumukban. A világ leghíresebb művészeti galériái és múzeumai közül már több is lehetőséget biztosít arra, hogy a látogatók online is megtekinthessék a kiállításokat és a műtárgyakat. Menjenek online koncertre vagy fesztiválra. A klasszikus zenétől a DJ-k által kevert zenékig az előadók világszerte több lehetőséget biztosítanak a rajongóknak ahhoz, hogy „élő” koncertélményben lehessen részük az otthonuk kényelmében. Csoportos edzés. Egyre több edzés érhető el online, és a résztvevők a barátaikkal vagy a családtagjaikkal közösen is részt vehetnek az órákon, így támogathatják egymást. Sajátítsanak el új készségeket. Számos tanfolyam érhető el online, a főzőtanfolyamoktól a nyelvleckékig, melyeket most már csoportosan is el lehet végezni. Az online játék nem csak a gamereknek való. Az Arcade-alapú játékokat kínáló weboldalakon a barátok és a családtagok együtt oldhatnak meg rejtvényeket, illetve pont úgy versenghetnek, mintha táblás társasjátékokkal játszanának.

A Kaspersky továbbá még az alábbi tippek megfogadását javasolja a digitális élet és az eszközök biztonságban tartásához:

Védje minden eszközét egy jó hírű, hatékony internetes biztonsági szoftverrel. A Kaspersky Total Security például ilyen. Használjon egyedi, komplex jelszót minden online fiókjához, és ennek leegyszerűsítéséhez vegye fontolóra egy jelszókezelő szoftver, például a Kaspersky Password Manager használatát. Ne válaszoljon a kéretlen üzenetekre, illetve ne kattintson hivatkozásokra, vagy ne töltsön le ismeretlen forrásból származó mellékleteket – jobban teszi, ha közvetlenül keres fel egy weboldalt úgy, hogy saját maga írja be az URL-t. A csoportos mítingekre szóló meghívókat és míting-azonosítókat tartsa titokban, és használjon ki minden olyan funkciót, amellyel biztosíthatja az adatai védelmét. Nézze át az Ön által használt online szolgáltatások adatvédelmi és biztonsági beállításait, hogy korlátozhassa a másokkal megosztott adatok körét.

A Kaspersky kutatásának további megállapításai, valamint az online biztonságra vonatkozó tippek az online elérhető teljes Find Your Tribe c. jelentésben találhatók.