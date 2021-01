Év elején mindig megígérjük, hogy jobban figyelünk magunkra, beleértve azt is, hogy szakítunk rossz szokásainkkal, és fejest ugrunk valami újba.

Tudtad, hogy valószínűleg most is a kezedben van az a titkos fegyver, aminek segítségével betarthatod újévi fogadalmaidat? Igen, ez az okostelefonod, amely akár dietetikusod, személyi edződ vagy életvezetési tanácsadód is lehet. A Doro szenior telefongyártó elhozta a legjobb fogadalmakat, amelyeket minden korosztály kipróbálhat és betarthat okostelefonja segítségével.

Akár többet szeretnél olvasni, vagy kevesebbet költekezni, csökkenteni a testsúlyod vagy növelni a napi lépésszámodat, a telefonod funkciói és egyéb mobilalkalmazások segíthetnek abban, hogy újévi fogadalmaid tartós szokássá váljanak. Ne feledd viszont, hogy a kitartás kulcsfontosságú – a szakértők szerint legalább 3 hétbe telik egy új szokás kialakítása!

Optimalizáld az egészséged

A tudatosabb táplálkozás és a rendszeres testmozgás klasszikus elhatározások, amelyeket talán a legnehezebb betartani. A siker érdekében próbálj ki egy kétirányú megközelítést: a kalóriák számolásához és tudatos táplálkozáshoz használj egy programot; a testedzéshez, fitnesz programokhoz pedig egy másik alkalmazást. De ne gondolj magadra úgy, mint egy profi sportoló, a fitneszrutinod akár jelentheti a hétvégi túrázásokat is.

Maradj kapcsolatban

Az elhatározások nemcsak az egészségről és az eredményességről kell, hogy szóljanak. Dönthetsz úgy, hogy szorosabbra fűzöd a kapcsolatodat szeretteiddel, különösen ezekben a kihívásokkal teli időkben. A családoddal tarthatsz rendszeres videós csevegéseket, online heti családi összejöveteleket, amiket te fogsz össze. De lehet ez akár egy egyszerű telefonhívás is minden vasárnap a nagyival.

Tisztítsd meg az elméd

Törekednél arra, hogy az újévben kevésbé leszel stresszes? A meditáció nem csak hangulatjavító, de rendszeres gyakorlása számos egészségügyi előnnyel jár; a fájdalomtűréstől a vérnyomás csökkentéséig. Mindössze annyit kell tenned, hogy olyan alkalmazást választasz, amely irányított meditációt kínál különböző célokkal, mint az alvás-könnyítés, vagy szorongás-oldás.

Tanulj nyelvet

Akár új nyelvet szeretnél választani, akár az évekkel ezelőtt megtanult idegen nyelv alapjait tervezed újrafrissíteni, a nyelvtanuló alkalmazások kitűnő társak lehetnek hozzá. Tudtad, hogy a beszédkészség növelése mellett az agy egészségét is javíthatja a nyelvtanulás? Egy tanulmány szerint egy második nyelv tanulása felnőttként négy-öt évvel képes késlelteni a demencia megjelenését. Az olyan programok, mint pl. a Doulingo, kiválóan alkalmasak arra, hogy a nap bármely szakában beilleszthess egy kis nyelv-gyakorlást.

Szervezd meg

Szervezetebbé válni kevésbé egy elérendő cél, inkább egy szemléletmód váltás. Számos applikáció kínál egyszerű és letisztult felhasználói felületet, amellyel életed folytonosan változó pontjai, programjai és tennivalói mind logikusan összegyűjthetők és nyomon követhetők, legyen az egy munkaprojekt, befizetendő számlák sora, vagy éppen a napi bevásárlólista. Kipróbálhatod őket itt és itt.