A sportbútorok az otthonokban is helyet találtak

Alapvetően olyan óriáscégek vettettek be sportbútorokat, mint a Facebook vagy éppen a Nike, hogy dolgozóik produktivitását növeljék és megőrizzék egészségüket. Az állóasztalok kombinációja sétálópadokkal és szobabiciklikkel ugyanakkor a pandémia hatására az otthonokba is megtalálták az utat. Szalai Éva, a LifeSpan Sportbútor hivatalos magyarországi forgalmazója kijelentette, hogy hazánkban is egyre népszerűbbek ezek a megoldások, hiszen a home office egyre több helyen lesz bevett szokás.

„2020 nagy munkáltatói kihívása az lesz, hogy a vállalatok a járványhelyzet okozta válságból kilábalván kitalálják, hogyan tudják a leghatékonyabban kihasználni a meglévő erőforrásukat. Ennek egyik legkézenfekvőbb megoldása, ha minden olyan környezeti fejlesztést elvégeznek, amelyek az optimális munkakörülmények megteremtésének előfeltételei. A többi már a munkavállalókon múlik” – hangsúlyozza Szalai Éva, a LifeSpan sportbútor hivatalos magyarországi forgalmazója.

Kisebb lakásokban is elfér még a futópados asztal is

„Ugyanakkor az a tapasztalatunk, hogy a sportbútorokat egyre többen veszik otthoni használatra” – tette hozzá.

Mindez nem meglepő, hiszen rengeteg munkahelyen bebizosonyodott, hogy a home office nem csak kényszermegoldás, hanem egy olyan eszköz, mellyel akár növelni is lehet a produktivitást. Szalai Éva hozzátette, hogy a sportbútorok népszerűségét az is segíti, hogy nem foglalnak el sokkal nagyobb helyet, mint a hagyományos munkaállomások, így akár egy szűkösebb belvárosi lakásban is helyet kaphatnak. Mint kiemelte, olyan visszajelzést is kaptak, hogy a szobabiciklis megoldásnak köszönhetően még hely is szabadult fel a dolgozószobában az íróasztal lecserélésével. A futópados asztal elhelyezése sem szokott problémát okozni, hiszen a kompakt futópadok alig nagyobbak egy hagyományos íróasztalnál – tette hozzá.

A sportbútor sikerének háttere

Sajnos egyre több a bizonyíték arra, hogy az ülőmunka komolyan rombolhatja egészségünket. Egy 14 éven át tartó felmérés tanulsága szerint a 6 óránál többet ülő dolgozók jó eséllyel előbb halnak meg, mint akik 3 óránál kevesebbet ülnek. A férfiak 40 százalékára, míg a nők 20 százalékára volt ez igaz.

Folyamatos mozgással tehetünk a káros hatások ellen

Oláh Szabolcs, PhD, neurobiológus-kutató hosszabb írásban taglalta az ülőmunka káros hatásait, ami növeli a kockázatát a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának, de megnöveli a kockázatát az időskor demenciák, elsősorban az Alzheimer-betegség kialakulásának is. „Strukutrális-élettani szinten az ülő életmód az eddig adatok szerint többféle agyi elváltozást okoz. A legfontosabb élettani következmény az agyi véráramlás csökkenése hosszantartó ülés következtében, ez a folyamat számos tanulmány szerint rendszeres fizikai aktivitás közbeiktatásával az ülőmunka során kiküszöbölhető” – fogalmaz a szaktekintély.

A munkáltatók is jól járnak az egészséges dolgozókkal

A mentális és fizikai egészség, valamint az optimális munkakörnyezet biztosításának köszönhetően a munkaadó is profitál, hiszen a dolgozók hatékonyabbak és lojálisabbak lesznek. Az is temérdek tanulmány támasztja alá, hogy akik rendszeres mozgást végeznek jobban ellenállnak a különféle pszichés megbetegedéseknek, melynek például a karantén alatt vannak kitéve. A sportbútor ebben az esetben is segítséget nyújthat, hiszen segítségével a kötelező mozgást megszerezhetjük munkaidőnk alatt. Nem mellesleg a flow-élményt is jóval könnyebb elérni az egészséges pótcselekvés mellett.