Cisco: Ilyen az informatikai szakemberek élete a koronavírus után

A Cisco nemrégiben két nemzetközi kutatást is végzett, amelyek az informatikai szakemberek és vezetők (CIO-k, CTO-k) által tapasztalt kihívásokat, valamint a nagymértékű digitális átalakuláshoz kapcsolódó technológiai stratégiákat, terveket térképezte fel.

A két tanulmány a krízishelyzet más-más aspektusait dolgozta fel, az azonban közös megállapítás volt, hogy a gyorsan megváltozott körülményekből adódó nyomás és stressz jelentős tényezőként jelent meg.

„Bár a Cisco átfogó tudással és eszköztárral rendelkezik a távoli munkavégzés területén, azonban arra eddig még nálunk sem volt példa, hogy az átlagosan 20 000 távolról dolgozó munkatárs helyett a teljes globális szervezet, azaz 140 000 munkatárs távoli munkavégzésére kelljen átállni mindössze 10 nap alatt. Ez az átállás mindenütt kihívásokkal teli időszak volt az informatikai vezetők számára, és felméréseink szerint 78%-uk gondolja úgy, hogy a járvány kirobbanása komoly hatással volt vállalata működésére”

– mondta Dalos Ottó, a Cisco Magyarország ügyvezető igazgatója.

„Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a magyarországi foglalkoztatottak jelentős része nem irodai munkát végez, így esetükben a távmunka nem lehetett valós alternatíva. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a digitalizáció felgyorsulása a gazdaság valamennyi szektorára hatással lesz, messze túlmutatva a távmunkán”

– tette hozzá Dalos Ottó.

Informatikai szakemberek: gyorsuló digitális átalakulás, felhasználói élmény növelése, új erőforrások iránti igények

A Cisco részeként működő AppDynamics tanulmánya világszerte 1000 IT-szakember megkérdezésével készült. A válaszadók arról számoltak be, hogy rendkívüli nyomás nehezedett rájuk az otthoni munkavégzésre való átállás során. Emellett a szakembereknek új feladatokat, munkaköröket is el kellett látniuk a vészhelyzet miatt.

81% szerint pályafutásuk során a járványhelyzet okozta az eddigi legnagyobb technológiai kihívást, 61% pedig úgy érzi, sokkal nagyobb nyomás alatt dolgozik, mint korábban.

Majdnem kétharmaduknak (64%) olyan feladatokat is el kell látnia, amelyekkel korábban nem kellett foglalkoznia.

A megkérdezett szakemberek 66%-a ismerte el, hogy a járvány gyengeségekre világított rá vállalatuk digitális stratégiájában, amelyek megoldása érdekében a korábban több évre tervezett digitalizációs folyamatokat jelentősen fel kellett gyorsítani. A felmérésben részt vevő szervezetek háromnegyedénél (74%) a digitális átalakulást célzó projektek hetek alatt jóváhagyásra kerültek (a korábbi akár egy év helyett), 71% szerint pedig a végrehajtás ideje is jelentősen csökkent (évekről, hónapokról, akár hetekre).

Mindemellett az elmúlt időszakban a digitális felhasználói élmény javítása vált az egyik legfontosabb feladattá, mind az ügyfelek mind pedig a munkatársak oldaláról. Az ehhez kapcsolódó legnagyobb kihívások:

A kiugró forgalom kezelése a weboldalak esetében (81%);

az átláthatóság és az adatok hiánya a technológiai megoldások teljesítményről, és azok felhasználói hatásairól (80%);

valamint a problémák megoldásához szükséges idő menedzselése a távoli informatikai csoportok esetében (70%).

87% szerint a nagy nyomás ellenére ez az időszak jó lehetőségeket is hozott számukra. A szakemberek 80%-a jelezte, hogy megítélésük pozitívan változott a járvány időszakában. is.

A koronavírus-járvány jelen szakaszában a gyors, spontán lépéseket egyre inkább felváltják a hosszútávú, stratégiai döntések, amihez szükségesek az ezeket megalapozó adatok és információk. A válaszadó informatikai és technológiai szakembereknek leginkább a célok egyértelmű meghatározása (90%), a valós idejű adatok biztosítása (89%), az önállóság és elszámoltathatóság (88%), illetve a kísérleti és kockázatvállalási szabadság (87%) területén lenne szükségük az üzleti vezetés támogatására.

Informatikai vezetők: stressz, munkafolyamatok változása, jövőt formáló új stratégiák

Egy kapcsolódó kutatás során a Cisco 300 informatikai vezetőt kérdezett meg világszerte arról, milyen hatással volt a járvány munkafolyamataikra, a mindennapi stressz szintjükre és az IT-stratégiák alakulására.

Az IT biztonsággal kapcsolatos stresszhatások 14%-kal emelkedtek a járvány kitörése óta, a távoli munkavégzésre való gyors átállás miatt. A válaszadók szerint a legnagyobb stresszforrások a VPN kapcsolatokhoz szükséges sávszélesség, a csökkenő produktivitás és a technológiai leállások voltak. Ezzel szemben a járvány előtt a fő stresszfaktorok a biztonsághoz, a költségekhez, valamint a tehetségek felkutatásához és megtartásához kapcsolódtak.

A kutatás a modern hálózatok kritikus szerepére is rávilágított. Az informatikai vezetők 72%-a szerint a modern, automatizált hálózati technológiák segítenek az IT csoportokra nehezedő nyomás csökkentésében. A vezetők háromnegyede (75%) szerint a biztonsági incidensekre történő gyors reagálás szintén csökkentheti az IT csoportok stressz szintjét.

Az együttműködési eszközök nélkülözhetetlenek a válságban. A felmérésben részt vevő válaszadók kiemelték a rendszeres videokonferenciák (86%), az innovációt támogató egységes kommunikációs eszközök (79%), valamint az online megbeszélések (78%) fontosságát.

„A Cisco esetében is jól látható volt a virtuális kapcsolattartás jótékony hatása a munkatársak mentális egészségére. Itt a Cisco Magyarországnál is számos virtuális kávézás, csoportos fitneszfoglalkozás és más szabadidős tevékenység zajlott, a kollégáink kreativitása nem ismert határokat”

– mesélte Dalos Ottó.

Nem kérdéses, hogy a jövőben további jelentős változások várhatók majd a digitalizáció területén, és a gyorsuló átalakulás válik majd az új normává. A mostani járványhelyzetben megtapasztalt kihívások és tanulságok azonban segíteni fogják a vezetőket és a szakembereket az új lehetőségek kihasználásában.