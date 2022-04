Az okosfűtés a lakásfelújítók körében is egyre népszerűbb

Manapság kevés olyan dolog létezik, amit a mobilunk ne tudna rólunk.

Miért lenne kivétel az, hogy milyen hőmérsékleten érezzük jól magunkat? Az okos otthonok világában természetesen már ez sem titok a zsebünkben lapuló szerkezetek előtt, ami a legtöbbeknek maga a megvalósult álom. Néhány évtizede még csak tudományos fantasztikus álom volt, hogy a beszélő autóban majd egy kis számítógépet nyomkodva elindíthatjuk a fűtésünket. Kissé nevetségesen is hangzik mindez, pedig így leírva láthatjuk, milyen nagy utat tett meg a technológia az elmúlt évtizedekben.

Személyre szabott kényelem

Az okos berendezések egyik legfőbb erénye, hogy kényelmesebbé teszik a használójuk életét. Elég egy pillantás a karóránkra, ha nem megfelelő a pulzusunk, nem csak érezzük, tudjuk is, hogy baj van. Ha szeretnénk ügyelni az alakunkra, ott van a diétában segédkező hűtő, ami nem nyílik ki, ha nassolni akarunk. Mindezek roppant praktikusak, a lista pedig még hosszan folytatódik, egészen addig, amíg elérkezünk a fűtésig.

Hogyan lehet még komfortosabb?

A tervezők tehetségének köszönhetően ma már a különböző szobákat különböző hőfokra melegíthetjük, a fűtőszőnyeg ugyanis a termosztát segítségével maximálisan követi az igényeinket. Ez a fűtőháló utólag is telepíthető, mindehhez nincs szükség komoly szakértelemre se, akár mi magunk is véghez tudjuk vinni a küldetést. Nem kell felverni a meglévő burkolatot sem, hiszen nem jár komolyabb szintemelkedéssel, éppen ez a tulajdonsága teszi olyan népszerűvé a lakásukat felújítok körében is. A lakás bármely részén használható, nem okoz neki akadályt az sem, ha a fürdőszobában telepítik, duplán szigetelt, így a csőtörések sem jelentenek számára akadályt. Titka abban rejlik, hogy a pontos szabályozhatóságnak köszönhetően éppen annyit működik, amennyit szükséges.

Nagy energiahatékonysággal dolgozik, valamint a padló hőtartó képességét is kihasználja, így órákkal azután is érezzük a munkája gyümölcsét, hogy a rendszer kikapcsolt. A pontos szenzorokkal ellátott termosztátok biztosítják, hogy megfelelő hőmérsékleten működjön, nem kell tartani a túlmelegedéstől, ahogy attól sem, hogy a hőeloszlás ne lenne egyenletes. Kellemes meleget ad, biztonságos módon működik, ráadásul a napelemekkel kiegészítve, akár kifejezetten olcsón is használhatjuk, a szolgáltatóról leválva, nullára redukálva a kiadásainkat. Az sem hátrány, hogy ezután akár télen is a fiókban hagyhatjuk a zoknit, de természetesen ennél azért jelentősebb előnye a rendszernek, hogy karbantartás nélkül üzemeltethető, illetve hogy kifejezetten gazdaságos alternatívája az egyre dráguló gázfűtésnek.