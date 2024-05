Stílusos Erkado beltéri ajtó választék

Az ember nem mindennap cserélteti le a beltéri ajtókat, de ha egyszer rászánja magát, akkor nem érdemes leadni a minőségből. A beltéri ajtók ugyanis nem csupán a lakás praktikus elemei, hanem a stílus és elegancia zászlóshajói is. Az Erkado beltéri ajtó kollekciója tökéletes megoldást nyújt azon igényes megrendelők számára, akik a minőséget, a praktikumot és a dizájnt egyaránt fontosnak tartják!

Beltéri ajtó, mint a lakás éke

Egy lakásfelújítás során a legtöbben a színekre, burkolatokra és bútorokra összpontosítanak. Hajlamosak legyinteni a beltéri ajtók hallatán, gondolván, hogy a falak színe vagy a konyhabútor stílusa sokkal jelentősebbek ennél. Az igazság azonban az, hogy egy minőségi ajtó nemcsak funkcionális, hanem esztétikai értéket is ad a lakáshoz, harmonizálva annak teljes megjelenésével. Szerencsére az Erkado folyamatosan bővíti kínálatát a legújabb trendekkel összhangban!

Erkado: Egy hagyományokra épülő, innovatív vállalat

Egy csendes, lengyel kisvárosban járunk, ahol egy család mert nagyot álmodni és útjára indította a faipari termékkekkel foglalkozó vállalkozását. Az Erkado története 47 évvel ezelőtt kezdődött, az alapítók célja pedig egyszerű volt: olyan ajtókat gyártani, amelyek nemcsak nívósak, de megjelenésükben is kiemelkednek a versenytársak közül. Az évtizedek során a márka folyamatosan fejlődött és bővült, az Erkado család újabb és újabb generációi vették át a vállalkozást, mindegyik hozzáadva saját tapasztalatait és ötleteit. Így lett az Erkado az, ami ma: egy olyan cég, amely egyszerre tiszteli a hagyományokat és nyitott az innovációkra. Ma már termékeiket a világ 35 országába exportálják, köztük hazánkba is.

Nyílászáró Birodalom: A megbízható partner

Minden Erkado beltéri ajtó első osztályú, gondosan válogatott alapanyagokból készül. Példának okáért, tömör MDF keretszerkezet biztosítja az ajtók stabilitását és tartósságát, így biztos lehet benne a leendő tulajdonos, hogy a megvásárolt nyílászárók hosszú évekig ékesítik majd otthonát.

Még csak most tervezgeted álmaid otthonát, netán megválnál a régi, idejétmúlt beltéri ajtóktól? A Nyílászáró Birodalom örömmel építette be kínálatába a stílusos Erkado beltéri ajtó modelleket! Sőt, tőlük nemcsak beszerezni tudod az ajtókat, de messzemenő szakértelemmel építik be hozzád, amelyre a 25 éves tapasztalatuk a garancia. Mutatjuk, hogy milyen elképesztő kínálatból választhatsz!

Erkado beltéri ajtó, avagy tengernyi kínálat és modern dizájn

Legyen szó üvegezett, intarziás, krómcsíkos vagy tele kivitelről, az Erkado beltéri ajtó számtalan stílusban és méretben elérhető, hogy minden lakásba tökéletesen illeszkedjen, és senki se maradjon ki a jóból.

Az ajtókat jelenleg 3 féle fóliával gyártják: GREKO, PREMIUM és CPL, utóbbi a legmagasabb minőséget képviseli. A CPL, vagyis Continuous Pressure Laminate, egy speciális, nagy nyomáson készített melamin akril borítás. Ez az eljárás biztosítja, hogy a felület rendkívül strapabíró legyen, ellenálljon a mindennapi használat során keletkező sérüléseknek, karcoknak és kopásnak.

A színválaszték is bőséges, az egyszínű, letisztult klasszikus színektől egészen a fa hatású felületekig, amelyek a kitapintható erezet révén megszólalásig hasonlítanak az eredeti fára. Ráadásul, az ajtók AntiFinger felülettel vannak ellátva, ami ellenáll a szennyeződéseknek és ujjlenyomatoknak, így mindig esztétikusak maradnak.

